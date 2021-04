Resolução do MEC confirma avaliação do Enade em 2021

O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem, dia 26 de abril, no Diário Oficial da União (DOU), uma resolução na qual confirma a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) neste ano de 2021. No entanto, a pasta não definiu a data para o exame.

A avaliação das áreas do II ciclo avaliativo do Enade estava prevista para ocorrer no dia 6 de novembro de 2020. No entanto, a prova foi suspensa devido à pandemia da covid-19. Desde então, o MEC não deu previsão de uma nova data para o exame, que avalia alunos do primeiro e do último ano de cursos de graduação.

Na resolução, o MEC confirma informação dada pelo Inep de que a edição de 2020 deve ocorrer neste ano. Contudo, a resolução não dá mais detalhes sobre a prova. De acordo com a resolução, a pandemia da covid-19 “impossibilitou excepcionalmente o cumprimento da periodicidade máxima para aplicação do Enade”.

O Inep tomou essa decisão após realizar estudos técnicos sobre a aplicação das provas considerando os desafios impostos pela crise sanitária da covid-19. Além disso, o Inep estuda aplicar as provas para as áreas dos anos III e I em 2022. De acordo com o Inep, o ciclo do ano II representa 30 áreas. Assim, haverá a avaliação de cerca de 470 mil alunos. A avaliação irá abarcar cursos de licenciatura e de bacharelado.

Sobre o Enade

O Enade é uma exame que visa avaliar o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação do país, considerando os conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos. Além disso, analisa o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao profissional, e o nível de atualização dos alunos com relação à realidade brasileira e mundial. Desse modo, é um dos indicadores de qualidade dos cursos das universidades do país.

