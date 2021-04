O elenco de Império (2014), que voltará ao ar no formato de “edição especial” na próxima segunda (12), aposta que a trama será um alento para telespectador no horário nobre. Os atores acreditam que a briga pela fortuna do comendador José Alfredo (Alexandre Nero) vai dar uma folga às tristes imagens da pandemia de Covid-19 –que atualmente se estende desde os jornais locais até a reta final de Amor de Mãe.

“A novela vai ser um respiro nesse momento que a gente está passando, tanto para a gente que fez quanto para quem embarcou nessa história”, pondera Marina Ruy Barbosa, que deu vida à ninfeta Maria Ísis, durante coletiva virtual promovida pela Globo na tarde desta terça (12).

Intérprete de Maria Marta, Lilia Cabral avalia que a Globo escolheu a produção justamente para fazer contraponto com a realidade aterradora que o público acompanha nos telejornais. “A gente vive uma situação muito dolorosa, a novela vem logo depois do Jornal Nacional, que é abarrotado de notícias ruins e dolorosas, então tem que entreter e divertir”, pondera.

Império até traz um tom realista, mas longe de mergulhar no “mundo cão” de Amor de Mãe. O folhetim de Manuela Dias, inclusive, foi alvo de críticas nas redes sociais pelo excesso de violência e sequências pesadas –como o velório virtual de Lurdes (Regina Casé) ou o atropelamento de Camila (Jéssica Ellen).

Aguinaldo Silva, ao contrário, mistura a guerra pelo espólio do comendador com situações risíveis ou absolutamente absurdas, que vão desde Cora (Drica Moraes/Marjorie Estiano) rejuvenescer ao tomar xixi de jacaré ou mesmo Maria Marta dançando xaxado em cima do colchão para irritar o marido.

“Os roteiros indicavam que eu tinha que rolar pela cama como uma gata, porque o José Alfredo tinha uma mania de que a cama deveria estar milimetricamente arrumada. Alguém tinha comentado sobre uma cena de Tieta (1989) nos bastidores e eu pensei: ‘por que não um xaxado?’. Eu acho que gostaram, se não eu teria de gravar de novo”, entrega Lilia.

Alexandre Nero aponta um sentimento agridoce em rever a saga, já que há um quê de tristeza em não poder ver os colegas e a si mesmo entregando produtos novos para os espectadores. “Por outro lado, eu vou me ver mais jovem, porque eu fazia uma maquiagem para envelhecer. Sem falar que estou dez quilos mais magro. Então vai ser ótima essa reprise”, brinca o galã.