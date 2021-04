Restituição Imposto de Renda 2020: Receita abre consultas a lote residual

A Receita Federal disponibilizou nesta sexta-feira (23) mais uma consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda 2020- referente ao ano-base 2019.

Os valores serão pagos para pessoas que caíram na malha fina e depois regularizam a sua situação.

A consulta se você receberá algum dos lotes residuais pode ser feita por três meios:

O pagamento dos valores será feito no dia 30 de abril. Ao todo R$ 183 milhões foram liberados para pagamento a 120.268 contribuintes.

Malha fina

Ao todo 910 mil declarações estavam retidas na malha fina do IR referente ao imposto de renda 2020. As informações foram confirmadas pela Receita Federal em setembro.

O contribuinte cai na malha fina quando é encontrada alguma inconsistência nos dados declarados por meio do imposto de renda.

Nos últimos anos dois motivos tem sido os principais para constar os brasileiros na malha fina. O primeiro é omissão de rendimentos, ou seja, não declarar algum dinheiro recebido. Já na sequência inconsistências na declaração de despesas médicas.

Saber se está na malha fina é simples, basta acessar o eCAC da Receita Federal. A consulta pode ser feita nos “extratos”.

Restituição imposto de renda 2021: veja quando você deve receber

A data para restituição do imposto de renda 2021 não foi alterada, mesmo com o prazo maior para prestar contas ao Leão, que agora só deve se encerrar em maio. Saiba mais aqui.

Com isso, o calendário de restituição do imposto de renda 2021 deve se iniciar no final de maio e se encerrar somente em setembro, ao todo cinco lotes serão pagos.

Saber se o imposto a restituir e qual o valor, só é possível após a entrega da declaração do imposto de renda. No campo “imposto a restituir” deverá aparecer o valor a qual tem direito. O montante será depositado na conta informada na própria declaração.

Importante destacar que a restituição do imposto de renda 2021 só deverá seguir a data dos lotes regularmente se o declarante não cair na malha fina, neste caso, será necessário prestar os devidos esclarecimentos a Receita.

Neste caso, a restituição só poderá ser feita após a retificação dos dados, o que poderá atrasar o pagamento da restituição.

Veja o calendário de restituição do imposto de renda 2021: