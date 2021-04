Resultado do Sisu 2021 para o 1º semestre sai hoje (16)

O Ministério da Educação (MEC) divulga nesta sexta-feira (16) o resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do primeiro semestre de 2021, que seleciona candidatos a vagas para cursos de graduação em universidades públicas. As matrículas deverão ser realizadas no período de 19 a 23 de abril, em locais e horários a serem definidos pelas próprias instituições de ensino.

Neste ano, o Sisu ocorreu em chamada única, mas quem não conseguiu uma vaga poderá participar da lista de espera. Para isso, o estudante tem que manifestar seu interesse através da página do Sisu entre os dias 16 a 23 de abril, optando por um dos cursos para o qual concorreu.

Fonte: PixabayFonte: Pixabay

Naturalmente, quem já tiver sido selecionado na chamada regular em uma de suas vagas escolhidas, não poderá se inscrever na lista de espera, independentemente de já ter realizado a matrícula na instituição. Os procedimentos para o preenchimento de vagas não ocupadas na chamada do Sisu serão definidos por cada instituição participante, através de edital próprio.

As vagas para o Sisu são abertas semestralmente em um sistema automatizado, através do qual candidatos são selecionados de acordo com as notas obtidas no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em 2021, foram oferecidas 206.609 vagas em 109 instituições federais de ensino superior. Quaisquer dúvidas sobre o Sisu poderão ser esclarecidas diretamente no MEC através do telefone 0800-616161.