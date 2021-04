Resumo BBB 23/04: Ação especial, papos sobre a Reta Final e expectativa para festa são os destaques da tarde | resumo

++ Reta Final BBB21: de dancinhas a tombos, relembre os momentos mais divertidos dos brothers

Depois da ação, brothers e sisters aproveitaram para conversar sobre os rumos do jogo. Juliette aconselhou Gilberto sobre suas ações e Viih Tube comentou sobre o sentimento de estreia no Paredão.

Já no início da noite: clima de festa! 🕺💃Com a chegada de comes e bebes, os brothers começaram o ‘aquecimento’ para mais uma celebração, que terá início logo mais.

Viagem para a Capadócia 😱🧡

No BBB21, Arthur vence desafio Seara e ganha prêmio especial

Os brothers foram surpreendidos por uma ação especial Seara Levíssimo no início da tarde desta sexta-feira, 23/04. Em outra dimensão, quem se saísse melhor em uma dinâmica ganhava uma viagem para a Capadócia, na Turquia, onde irá curtir um incrível passeio de balão.

Quem levou a melhor no desafio Seara foi Arthur, que garantiu a viagem.

“De Conduru para a Capadócia”, comemorou o brother.

Depois da dinâmica, os confinados comeram sanduíches e festejaram.

Brothers comem sanduíche na Ação Seara Levíssimo

Depois de ganhar uma viagem em Ação Seara Levíssimo, Arthur falou sobre as provas que participou no BBB21 e revelou ser bastante competitivo:

“Eu estou aqui para competir por tudo, eu quero ficar mais tempo na Xepa”.

Arthur diz que quer bater recorde na Xepa e Juliette rebate

Juliette ouviu e rebateu: “E é? Então por que você fica chorando quando está muito tempo na Xepa?” Vixi…😲

Juliette conversa com Gilberto no BBB21

Juliette e Gilberto tiveram uma conversa durante a tarde. A sister percebeu que o brother fica muito chateado após perder provas no confinamento.

“Você fica tão pilhado que você esquece de tudo. Você nem comemorou minhas coisas, nervoso porque não tinha ido bem. E, às vezes, Gil, quando a gente não ganha, a gente tem que comemorar as coisas dos outros”, disse ela.

Vem ver o que Gilberto respondeu 👇

Juliette chama Gilberto para conversar no BBB21 e diz: ‘Não precisa ficar chateado comigo’

++ Pocah e Arthur conversam sobre suas trajetórias no BBB21 e sister diz: ‘Sonhava direto que eu era Líder’

Viih Tube conversou com Camilla de Lucas sobre sua estreia no Paredão do BBB21.

“Parece que não é real. Tipo o fato de você cogitar sair daqui. Parece que não é real, porque eu quero muito ficar“, disse a youtuber, que completou: “O outro sentimento é de muita insegurança, por ser o primeiro. E eu não faço ideia do que as pessoas pensam de mim”.

Camilla de Lucas pergunta a Viih Tube sobre o primeiro Paredão: ‘Muita insegurança’

++ No BBB21, Pocah se emociona com fotos da família: ‘Lutem por mim que eu estou lutando por vocês’

🗣️ Olha o Mercado! 🛒

VIP e Xepa, que fizeram as compras no Americanas Mercado, receberam as comida da semana durante a tarde! Arthur foi o responsável por receber as compras do VIP, já Camilla de Lucas e Gilberto foram buscar as sacolas da Xepa.

Brothers recebem as compras no BBB21

Preparação para a festa! 🕺💃

Líder Pocah recebe petiscos do pré-festa no BBB2

No BBB21, brothers recebem os figurinos da festa desta sexta-feira

Veja o resumo do que aconteceu na tarde e no início da noite do dia 23/04

