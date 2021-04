Resumo BBB21 01/04: análises sobre o jogo e Almoço do Líder marcam a manhã e o início da tarde | resumo

Depois de uma madrugada agitada com a Festa Crossfit do Líder Arthur, os confinados do BBB21 acordaram daquele jeito: morrendo de sono, parecendo uns zumbizinhos. 🧟‍♂ E quem nunca?! Aliás, confere aqui o rolou na festa no resumo dessa madrugada, 01/04: 👇

Resumo BBB21 01/04: choro, brincadeiras e especulações sobre o jogo marcam Festa do Líder Arthur

Logo cedo, um brother, talvez inspirado pelo tema da festa, decidiu fazer um treino matinal. O crossfiteiro da casa, Arthur, ficaria orgulhoso de ver! 👏

Ah, e falando em Arthur, o capixaba curtiu o almoço do Líder do iFood na tarde de hoje! Ele convidou dois colegas de confinamento para saborear bobó de camarão, arroz e fafora de dendê, com mousse de queijo e calda de goiabada de sobremesa. Homem do céu, chama a gente! 🥘

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que rolou na manhã e no início da tarde desta quinta-feira, 01/04.

Curiosidade é com os brothers mesmo! — Foto: Globo

Depois de serem acordados daquele jeitinho carinhoso bem estilo BBB (🤭), os confinados formaram a famosa fila do Raio-X. E é claro que eles falaram muito sobre a Prova do Líder de hoje à noite, né?!

Gilberto, que tem andado bem tristinho com a Eliminação de Sarah, revelou:

“Estou novamente animado, quero ganhar a Prova do Líder, quero permanecer aqui. Espero que dê tudo certo. Acho que, se eu não for Líder, vou para o Paredão“.

Raio-X BBB21: Gilberto – 01/04

E mal sabe ele que, enquanto isso, a “mainha” dele, dona Jacira, estava no Encontro! 🥰 Ela comentou a saída da brasiliense, melhor amiga e principal aliada do filho no jogo:

“Ele, quando se apega a uma pessoa, se apega de verdade. Eu sofri muito, queria estar perto naquele momento”.

Voltando ao Raio-X, Pocah, que ainda não foi Líder, também está cheia de expectativas para a prova: “Senhor, será que é hoje que os humilhados serão exaltados? Será que o dia é hoje? Porque eu preciso ser exaltada, preciso muito. Será que os dias de glória que o Chorão tanto falou é essa semana?”.

Raio-X BBB21: Pocah – 01/04

Já Arthur quer ser Líder pela terceira vez! Deve ser difícil desapegar daquele quartão mesmo, né?

“Fechamos aí esse ciclo com as festas de Líder com nossos temas, tive a felicidade de ter duas festas, muito honrado por isso, aproveitei bastante. Confesso que quero pegar essa Liderança de novo“.

Raio-X BBB21: Arthur – 01/04

E também teve gente que aproveitou o Raio-X para revelar ao Brasil uma descoberta recente. Hein, Juliette? 👀

“Descobri até que eu ronco!”.

Raio-X BBB21: Juliette – 01/04

Junto com o Raio-X, os confinados fizeram o Queridômetro. Hoje, o #FeedBBB foi amoroso com todo mundo, exceto… Fiuk e Rodolffo. Os brothers ganharam apenas emojis positivos, mas foram os que menos receberam “corações”. Xi…

1 de 11 Queridômetro do dia 01/04 — Foto: Gshow Queridômetro do dia 01/04 — Foto: Gshow

Parece que a Festa do Líder foi inspiradora para alguns brothers! Enquanto todos dormiam, Caio, que finalmente tirou a bota ortopédica, foi direto para a academia. Como diriam os crossfiteiros: foco, força e fé!

Caio malha sozinho na academia do BBB21

Depois, o fazendeiro resolveu aproveitar o dia de sol e pegou uma piscininha. Ê, vidão! 🌞

Vamos de piscininha! — Foto: Globo

Na sequência, teve cantoria. 🎵 The Voice Brasil, por que choras? 😂

Brother canta na piscina do BBB21

Do nada, no meio da tarde… iFood! Arthur convidou Caio e Pocah para um almocinho especial no Quarto do Líder: bobó de camarão, arroz e fafora de dendê, com mousse de queijo e calda de goiabada de sobremesa. Hmm… 😋

2 de 11 Arthur comemora Almoço do Líder no BBB21 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Arthur comemora Almoço do Líder no BBB21 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

3 de 11 Vocês também ficam emocionados na hora de pedir comida? — Foto: Minuto a Minuto – BBB Vocês também ficam emocionados na hora de pedir comida? — Foto: Minuto a Minuto – BBB

E o instrutor de Crossfit aproveitou a privacidade do quarto para conversar sobre a próxima Formação de Paredão. Junto com Caio, o capixaba especulou sobre a possibilidade de Juliette ser mandada novamente para a berlinda. Durante o papo, o fazendeiro apontou:

“E nesse arrisca ir de novo né? Você vai votar em quem se você não for Líder?”.

Arthur e Caio conversam sobre próximo Paredão do BBB21

Enquanto a comida não chegava, o papo continuou na cozinha da Xepa. Lá, o capixaba desabafou com Thaís sobre a responsabilidade de ser Líder no Big Brother Brasil:

“Eu pensava que seria mais fácil julgar agora, Thaís, por conta de já ter passado tanto tempo, mas na verdade foi o contrário. Foi pior ter que votar agora“.

Arthur sobre liderança no BBB21: ‘Eu pensava que seria mais fácil julgar agora’

Depois, o almoço chegou! Uhu! Olha isso, minha gente… 😮

4 de 11 Uhu, chegou! — Foto: Globo Uhu, chegou! — Foto: Globo

5 de 11 Bora comer?! — Foto: Globo Bora comer?! — Foto: Globo

6 de 11 Deu fome aí, bastião? 🤣 — Foto: Globo Deu fome aí, bastião? 🤣 — Foto: Globo

7 de 11 Rodolffo, meu filho… 😳 — Foto: Globo Rodolffo, meu filho… 😳 — Foto: Globo

Garfada vai, garfada vem, e eles voltaram a falar de jogo. Caio disse que não deve satisfação dos votos para ninguém, nem mesmo para o principal aliado:

“Não dou satisfação nem para o Rodolffo de quem eu voto. Eu não tenho que dar satisfação”.

Caio dispara sobre votos no BBB21: ‘Não dou satisfação nem para o Rodolffo’

Vocês acharam que não iria ter Dummy invadindo a casa de novo, né? 😳 Pois bem… atenção, preste muita atenção: Sarah está de volta!

8 de 11 Olha o Dummy! — Foto: Globo Olha o Dummy! — Foto: Globo

Brincadeira, meu povo! 🤭 Nesse 1º de abril, Caio, Gilberto e Pocah planejaram uma pegadinha com os brothers dizendo que a brasiliense voltou. Imagina o rebuliço!

“Na hora que gritar que a Sarah voltou, o povo vai ficar louco”, imaginou o fazendeiro.

No Dia da Mentira, Caio, Gilberto e Pocah pensam em brincadeira com brothers do BBB21

Ah, e falando em Gil… ele e João Luiz foram para o cantinho favorito dos jogadores da casa: a academia. O pernambucano enumerou as pessoas que podem votar nele no próximo domingo:

“Acho que Viih [Viih Tube], Thaís, talvez a Ju [Juliette] por tudo que aconteceu, Rodolffo certeza, e talvez a Pocah”.

“Tem muitas pessoas aqui que eu não vi se entregar no jogo de verdade, sabe”.

9 de 11 Gilberto sobre BBB21: ‘Tem muitas pessoas aqui que eu não vi se entregar no jogo de verdade’ — Foto: Minuto a Minuto – BBB Gilberto sobre BBB21: ‘Tem muitas pessoas aqui que eu não vi se entregar no jogo de verdade’ — Foto: Minuto a Minuto – BBB

Agora, algumas notícias do mundo exterior: Israel, a dupla sertaneja de Rodolffo, brincou com a possibilidade convidar Caio para formar um trio de breganejo. 🕺 Já pensou?!

10 de 11 Foca nessa dupla! — Foto: Globo Foca nessa dupla! — Foto: Globo

“Caio tem um grande potencial, sabe tocar, sabe cantar. Eu até brinquei algumas vezes que vamos formar um trio de breganejo, mas acho que não vai dar muito certo”.

E agora, fofocas de Gilberto da época em que era missionário! A #RedeBBB conversou com dois amigos do brother, Marcilio Lima e Ediclenio Bernardo. Se liga só no que eles falaram sobre o pernambucano:

“Na igreja, ele também sempre foi muito brincalhão, mas nunca era ele mesmo. Ele tentava ser feliz assim e, sem dúvida, tivemos os nossos momentos de felicidade”, contou Marcilio.

“Ele sempre se esforçou para dar o seu melhor e era muito respeitado por sua inteligência, coerência, humildade, capacidade e o grande amor que tem no coração”, comentou Ediclenio.

11 de 11 Gilberto, sua mãe e seu amigo de infância e igreja, Raudney — Foto: Arquivo pessoal Gilberto, sua mãe e seu amigo de infância e igreja, Raudney — Foto: Arquivo pessoal

E não foram apenas eles dois que tiveram algo a dizer sobre a vida de Gil do Vigor, não. Raudney, amigo de infância do doutorando em Economia, opinou:

“Ele é, sem sombra de dúvidas, a alma daquela casa e tem nos rendido diversos momentos de puro entretenimento”.

É entretenimento, Brasil! — Foto: Globo

Por enquanto, é só! Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, meu povo! 👋

