Resumo BBB21 01/04: choro, brincadeiras e especulações sobre o jogo marcam Festa do Líder Arthur | resumo

Se os últimos dias foram de tensão e tretas no BBB21, a segunda festa do Líder Arthur veio para começar a descontrair o ambiente da casa na madrugada desta quinta, 01/04. Teve papo sobre jogo e resenha de mágoas? Teve ✔️

Mas também teve dança, cantoria, flerte (não correspondido), choro, declarações emocionadas e até sister falando com a mãe diretamente do confinamento. Quê?! 😵

Quer entender melhor essa história? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB para saber tudo o que rolou na madrugada desta quinta do Big Brother Brasil.

1 de 3 Arthur recebe abraço coletivo dos brothers em sua segunda festa do Líder, no BBB21 — Foto: Globo Arthur recebe abraço coletivo dos brothers em sua segunda festa do Líder, no BBB21 — Foto: Globo

“Carlinha, me espera” 💞

Já com a cabeça na festa de hoje, Arthur e Camilla de Lucas relembraram a festa da primeira liderança do instrutor de crossfit. Os dois comentaram os looks dos brothers na ocasião, e Arthur revelou que guardou o visual de uma sister em especial na memória.

“Eu lembro da Carlinha na minha festa, estava tão bonita”.

Após um comentário de Gilberto sobre os colegas que já deixaram o programa, Arthur jogou um pedido pro universo: “Carlinha, me espera”.

Arthur fala de sister no BBB21 e pede: ‘Carlinha, me espera’

O figurino da festa dessa madrugada também não decepcionou. Quando a brincadeira começou, teve espaço para mais saudade no coração do Líder da semana. A primeira canção da noite foi “Muleque de Vila”, de Projota, grande parceiro de Arthur no jogo. O capixaba desabafou: “Saudade dele”.

Festa do Líder Arthur começa com a música ‘Muleque de Vila’

E daí pra frente, foi pura energia na festa do crossfiteiro! Com direito, inclusive, a várias brincadeiras com a cenografia. Não é, Fiuk?

Fiuk brinca de levantar peso na segunda festa do Líder Arthur, com tema ‘crossfit’ — Foto: Globo

Teve brinde de confraternização com lembrete do Líder:

“28 dias para acabar, 28 dias. hein, está louco!”, disse Arthur.

2 de 3 Brothers fazem brinde na Festa do Líder — Foto: Globo Brothers fazem brinde na Festa do Líder — Foto: Globo

O brother de Conduru estava mesmo emotivo. Mais tarde, ele parodiou a música “Nem Doeu”, de Matheus e Kauan, trocando os versos “A melhor sensação que eu já senti, foi ver que nem doeu e eu te esqueci” por “A melhor sensação que eu já senti, foi vir pro BBB e não sair”.

Arthur refaz refrão de música durante Festa no BBB21

Contradição? A gente vê por aqui sempre 🤣. Depois de demonstrar gratidão pela permanência na casa, Arthur soltou: “Zerei o joguinho. Me tira na terça-feira”. Isso não é coisa que se peça 😂

Arthur comenta com Caio em sua Festa do Líder no BBB21: ‘Me tira na terça-feira’

Se do lado de fora da casa, o clima era de empolgação, no Quarto Cordel, a tristeza tomou conta. Gilberto passou parte do dia chorando pela saída de Sarah e não recuperou o ânimo até a hora da festa. Caio ainda tentou incentivá-lo a participar da comemoração, mas o doutorando em Economia não se contagiou.

“Agora não, daqui a pouco. Estou com uma preguiça…”.

Gil se isola no quarto durante Festa do Líder e Caio pergunta: ‘Não vai deitar não, né?

João Luiz também tentou resgatar Gilberto da bad, mas o pernambucano deu uma resposta decidida: só iria para a festa quanto tocasse funk e pop.

Gilberto diz a João Luiz que retorna à Festa do Líder quando tocar funk e pop

Performances 💃🏻💃🏿

Enquanto uns preferem se recolher, outros não perdem a oportunidade de curtir. João e Camilla encarnaram a Banda Calypso…

Camilla de Lucas e João Luiz fazem performance da Banda Calypso na Festa do Líder Arthur

… e até Gilberto se juntou aos brothers para formar o “trenzinho do amor”.

Brothers fazem ‘trenzinho do amor’ na pista da Festa do Líder

Camilla de Lucas e Fiuk tiveram outra conversa sobre seus posicionamentos no jogo. A influenciadora relembrou o questionamento de Tiago Leifert na terça-feira, 30/03, sobre quem seria o eliminado da noite.

“O que me causa ansiedade é o medo de ser injusta…”, avaliou Camilla.

Camilla de Lucas diz para Fiuk: ‘O que me causa ansiedade é o medo de ser injusta’

Especulação sobre a Prova do Líder e do Anjo? Tivemos também. Enquanto Arthur disse a Caio e Rodolffo que o próximo Líder “é de um nos três ou da Pocah”, o cantor sertanejo garantiu que, se ganhar a prova do Anjo, imuniza o instrutor de crossfit.

Arthur fala sobre Prova do Líder do BBB21 com brothers: ‘É de um de nós três ou da Pocah’

Dentro da casa, Caio e Gilberto relembraram a indicação do fazendeiro ao Paredão durante a liderança do pernambucano. Na ocasião, o Líder teve de desempatar entre ele e Juliette – os mais votados da casa -, e Gilberto acabou escolhendo Caio.

“No dia que eu conversei com você quando me colocou no Paredão por causa da sua situação, eu olhei seu lado, olhei o meu. Top… de boa. Jogo é jogo. A nossa amizade é a nossa amizade”.

Em papo com Gilberto no BBB21, Caio diz: ‘Jogo é jogo, nossa amizade é nossa amizade’

Encontros e desencontros 👍👎

Aquelas D.Rs que não podem faltar em madrugada de festa! João Luiz e Rodolffo conversaram sobre a relação que mantêm na casa.

“Eu tento muito me aproximar, não sei se você consegue perceber isso. Mas eu, às vezes, também preciso do meu tempo”, disse João.

“Se eu te fizer alguma coisa que você fique chateado, me fala. Eu quero melhorar, entendeu?”, Rodolffo respondeu.

João Luiz para Rodolffo: ‘Não quero que você entenda que estou indo só em cima de você’

Uma outra conversa, entre Juliette e Arthur, começou como brincadeira e acabou em desentendimento. O Líder se afastou da sister paraibana, que desabafou com Rodolffo: “Ele vai chorar porque eu disse isso”. E Juliette continuou: “Me provoca, me provoca, até eu dizer alguma coisa que ele não gosta”.

Arthur se retira de papo com Juliette e sister brinca: ‘Ele vai chorar’

Juliette fala sobre brother: ‘Me provoca até eu dizer alguma coisa que ele não gosta’

Mas outro papo de Juliette durante a madrugada rendeu bastante: a sister fingiu que estava falando com a mãe, dona Fátima, ao telefone, e incluiu os brothers na brincadeira. Na ligação, a paraibana afirmou:

“Eu vou chegar milionária e vou chegar daqui a vinte e poucos dias. Falta pouco… Se preocupe, não. Que está tudo bem. Se o povo falar de mim, deixa falar”.

No BBB21, Juliette brinca que está ligando para a mãe e avisa: ‘Eu vou chegar milionária’

Quem não curtiu muito a brincadeira foi Fiuk. O ator e cantor deu uma alfinetada na sister.

“Relaxa, calma, Juliette. Se ela não receber cinco atenções no dia, ela não dorme bem”.

Fiuk alfineta Juliette em Festa do Líder no BBB21: ‘Estava falando sozinha há meia hora’

Fiuk pode não ter curtido o papo de Juliette ao celular, mas puxou bastante papo com outra sister ao longo da noite. Thaís comentou sobre a aproximação do brother, e Viih Tube aconselhou a amiga:

“Ai, que chato. Sai de perto dele”.

A youtuber ainda avaliou a situação: “Pois é. Some, some, que ele vem atrás”.

Thaís fala que Fiuk está ‘puxando assunto’ e Viih Tube o critica: ‘Sai de perto dele’

Há pouco tempo, Fiuk e Thaís conversaram sobre a relação dos dois e decidiram parar com certas brincadeiras, mas, nesta madrugada, o ator sugeriu que eles quebrassem o acordo.

“Achei que você ia poder fazer um carinho de amiga, mas está difícil”, disse o brother à Thaís, deitado na cama.

Fiuk diz para Thaís no BBB21: ‘Achei que você ia poder fazer um carinho de amiga’

Conselho e chamego ❤️‍🩹

Nem só de tretas se faz um Big Brother! De vez em quando, a galera põe as desavenças de lado e produz cenas como essa: o abraço coletivo no Arthur deu até um quentinho no coração!

Na Festa do Líder, Arthur se emociona com música e ganha abraço coletivo de brothers

E para fechar a madrugada com emoção, Juliette deu conselhos a Arthur após uma confissão do brother.

“Eu não sei mais o que eu faço, Ju. Depois que o Projota e a Carla (Diaz) saíram, eu estou perdido aqui dentro. A minha sorte foi esse Líder, se não, eu estava lá fora já”.

“Se você realmente quisesse aliados de verdade, você iria atrás”, respondeu Juliette, garantindo que ele poderia confiar nela e em Viih Tube.

3 de 3 Arthur diz que se sente perdido no jogo — Foto: Globo Arthur diz que se sente perdido no jogo — Foto: Globo

