Resumo BBB21 02/04: Sonho com ex-sister, medo do Paredão e mudança de visual são os destaques | resumo

“Sonhei com a Carla (Diaz) e, de novo, ela dizia que eu ia sair. Mas, que as coisas estavam um pouquinho melhores do que estavam antes. Ela disse que são duas semanas. Eu (saio)… que todo mundo espera… e outra pessoa que todo mundo espera. Depois, só surpresa. Ela falou que iam ser chocantes as eliminações…”, contou Gilberto.