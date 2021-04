Resumo BBB21 03/04: Papo longo entre Juliette e Gilberto, conversas sobre Paredão e paródia marcam tarde | resumo

Depois de uma manhã e início de tarde com vitória em dupla na Prova do Anjo, DR entre sisters e cálculos de votos, os brothers falaram de Paredão e teve até Gilberto comentando que gostaria de dar a imunidade do Anjo para Arthur. Ele e Fiuk foram os vencedores da disputa deste sábado, 3/4.

Teve ainda um papo sério entre o doutorando em Economia e Juliette. A advogada confessou que se sentiu excluída por ele e Sarah. Quer saber detalhes? Então cola no resumo da #RedeBBB para ficar por dentro de tudo! Pode vir. 😉

Thaís e Viih Tube estavam no Quarto do Líder conversando sobre a formação do Paredão deste domingo, 04/3. “Nesse momento, a sua afinidade é mais com o Arthur do que com o Rodolffo“, fala a Líder da semana para a cirurgiã-dentista. “Não dá para saber… o Arthur, porque ele tem fama que ele fala umas coisas, mas não faz. Por exemplo, ele falou que ia me levar, me levou pro cinema, fez maior questão de mim, ele sempre dá uma força, o Arthur me deu muita força aqui e, de verdade, eu não sei em quem eu voto, essa semana está sendo a pior para mim“, confessou a sister.

Caio e Rodolffo foram cumprir mais um Castigo do Monstro. A dupla ficou no Quarto Cordel por alguns minutos, à espera de algum brother entrar no cômodo. João Luiz abriu a porta e foi surpreendido pelos dois, que o assustaram. Ele caiu na gargalhada.

Sozinho do Quarto Cordel, Gilberto, que ganhou a Prova do Anjo Fanta Guaraná, deste sábado, em dupla com Fiuk, falou olhando para o espelho.

“Isso aqui é doido. Eu quero imunizar o Arthur. Nunca imaginei, pelo amor de Deus. Onde é, no mundo, que eu poderia imaginar que eu ia me ver desejando imunizar o Arthur“, disse o doutorando em Economia.

Na cozinha, enquanto Thaís lavava a louça do almoço, João Luiz e Camilla de Lucas falavam alto e se questionavam como é a risada de Arthur e Gilberto, já que antes eles estavam rindo de Fiuk. Incomodada com o barulho, a cirurgiã-dentista confessou estar perturbada. “Nossa, que perturbação, meu Deus do céu. Perturbação, barulheira. Hoje eu estou ranzinza. Eu estou Dona Thaís“, disse, em referência ao apelido do ‘Seu Fiuk’, quando ele está mal humorado.

Gilberto e Juliette estavam a sós na sala. O doutorando em Economia contou que está se sentindo mais leve, depois de semanas bastante tensas no programa, e disse que está gostando de ficar mais na dele.

“Quando você vai ouvindo a opinião de todo mundo, nunca é a sua… Como agora estou mais centrado na minha, eu consigo observar mais coisas aqui dentro e ouvir o sentimento bem mais…”, disse o brother.

O bate-papo continuou. E Gilberto e Juliette resolveram esclarecer algumas situações que viveram na casa. Eles relembraram os momentos que ficaram distantes um do outro, e a paraibana contou que tentou alertar o amigo várias vezes, mas que ele não escutava o que ela tinha para falar. A advogada ainda explicou como se sentiu ao ser excluída por ele e Sarah.

“Você entende que cansa. Não foi suficiente o que eu falava. Chega uma hora que eu estava cansada já. Quando eu me cansei, vocês me atacaram“, confessou a sister.

Ela ainda falou de uma situação em que tentou falar com o brother, mas Sarah se meteu na conversa. “Ela interviu como se eu fosse influenciar. Você deixou“, lembrou Juliette.

Juliette e Gilberto continuavam conversando. A sister, então, perguntou para o amigo em quem ele vota no Paredão deste domingo, 4/4. “Meio óbvio, né”, o brother respondeu. “Eu devo ir pelo Líder, aí puxo ele“, fala a advogada.

O doutorando em Economia acha que Arthur está ameaçado, e que pode ir pela casa, mas Juliette não concordou: “Arthur não vai, vai ter só o meu voto. Se eu votar nele, ele não tem mais voto aqui. Hoje não. Tu vai ver. Ele está assim com todo mundo, só brigou comigo. Que eu saiba”.

Os brothers falaram depois sobre o Anjo desta semana. Como ele e Fiuk ganharam a Prova do Anjo, precisam decidir, em conjunto, quem será o imunizado da vez.

“Você acha que Fiuk abriria mão de você me dar o Anjo?“, perguntou Juliette. “Vou implorar… Se eu falar para ele que é algo do meu coração, porque eu estou no Paredão… “, respondeu o brother.

Arthur, João Luiz, Fiuk e Camilla de Lucas estavam juntos no Quarto Colorido. Quando falaram sobre a Prova do Anjo Fanta Guaraná, o professor de Geografia brincou ao fazer uma versão da canção ‘Só Você’, de Fábio Jr., pai de Fiuk. “Demorei muito para te ver ganhar…“, começou o brother. “Boa moleque’, falou o ator, rindo.

