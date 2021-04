Resumo BBB21 03/04: Vitória em dupla na Prova do Anjo, DR entre sisters e cálculos de votos agitam a casa | resumo

O sábado começou animado no BBB21, já com desentendimento entre sisters repercutindo na casa. Teve também acerto de contas entre brothers e, claro, especulações sobre os rumos do jogo. A Líder Viih Tube revelou que já tem até sua primeira opção de voto.

Também foi dia de compras no Mercado Americanas e Prova do Anjo com vitória em dupla! Quer saber mais? 👀 Cola aqui no nosso resumo!

Como de costume, os brothers foram acordados com o toque de despertar, após madrugada animada.

1 de 3 Toque de despertar acorda brothers no BBB21 — Foto: Globo Toque de despertar acorda brothers no BBB21 — Foto: Globo

Assim que fizeram o Raio-X, Thaís chamou Viih Tube para conversar sobre o Quarto do Líder. A cirurgiã-dentista, que passou a noite no Quarto Colorido, reclamou sobre postura de Juliette na madrugada anterior. “Eu já tinha pegado a roupa, estava pegando minha escova de dente e ela lá falando, falando, falando, deixando a entender que era meio que obrigação ela ir, porque ficou até o final”, alegou a goiana. Viih Tube, por sua vez, deixou claro:

“Eu não vou ficar escolhendo”.

Viih Tube sobre sisters dormirem no Quarto do Líder: ‘Não vou ficar escolhendo’

Durante a conversa, a youtuber desabafou com a cirurgiã-dentista sobre comportamento de sister:

“Meu medo é acontecer sabe o quê? O que aconteceu com Projota e Arthur, de achar que a liderança é dupla”.

Viih Tube revela medo com comportamento de sister: ‘Achar que a liderança é dupla’

Em contrapartida, Juliette conversou com João Luiz sobre possível desentendimento com Thaís no momento de escolher quem iria para o Quarto do Líder com Viih Tube.

“Eu preciso fazer carinho em mim também, eu sou forte e, às vezes, as pessoas pensam que eu não preciso de carinho. Eu precisava muito de um conforto por ter passado muitas horas na Prova”, disse a advogada.

Juliette desabafa com brother no BBB21: ‘Toda hora eu abro mão do que eu quero’

Horas depois, no Quarto do Líder, Juliette aproveitou o momento com Thaís, Viih Tube e João Luiz para questionar a sister: “Você está com raiva de mim?”

Juliette questiona sister: ‘Você está com raiva de mim?’

Sozinha com João Luiz e Camilla de Lucas, Viih Tube quis saber dos brothers:

“Para vocês não é muito claro que a Thaís é a sua Camilla e eu o João dela, e que a Juliette está em segundo lugar?”

Viih Tube sobre relação com Thaís: ‘Para a Juliette isso não é claro. É claro para a casa’

Foi dia de Mercado Americanas no BBB21. Viih Tube liderou as compras do grupo Vip ao lado de Camilla de Lucas, Juliette, Thaís e João Luiz. O grupo teve 3220 estalecas à disposição.

Viih Tube lidera compras do grupo Vip no Mercado Americanas

Já Fiuk e Gilberto foram os responsáveis pelas compras do grupo Xepa. O grupo teve 3020 estalecas para comprar os produtos.

Fiuk e Gilberto são escolhidos para fazer compras da Xepa no BBB21

Tem Líder atenta na casa 👀

Em conversa com brothers, Viih Tube revelou ter medo do resultado Anjo e já definiu qual será sua postura, caso o possível Anjo imunize sua opção de voto.

“Ele está ciente quem é a minha opção de voto, não o Gil [Gilberto], o Fiuk. Se ele ganhar o Anjo, eu vou falar para ele: ‘Pensa no que você vai fazer, porque realmente não tenho outra opção além dessa e, se você der, eu vou ficar um pouco encurralada e não sei o que fazer'”, disse a sister.

Viih Tube explica a brothers sua atitude caso Fiuk ganhe o Anjo do BBB21

Ainda durante o papo, os brothers falaram sobre possível contragolpe. O fazendeiro acredita que Gilberto não puxaria o Rodolffo, mas o instrutor de crossfit deu a deixa para o cantor: “Ele me falou que vai puxar você”.

Rodolffo dispara sobre brother do BBB21: ‘Não sei ele tem juízo não’

Acerto de contas? Também tivemos

Camilla de Lucas se desculpou com Fiuk sobre sua postura durante madrugada, quando o brother interveio em uma conversa entre ela e sister.

“O que eu reconheço é: fui grosseira com você. Te deixei sem graça na frente de duas pessoas que estavam ali. Errei, reconheço, por isso que estou te pedindo desculpa. Mas, nesse outro quesito, na hora, eu fiquei chateada com isso”.

O cantor paulista chegou a dizer: “Talvez você tenha uma barreira comigo”, mas a influenciadora pediu: “Não coloca na sua cabeça que eu tenho uma barreira com você”.

Camilla de Lucas se desculpa com Fiuk: ‘Te deixei sem graça’

Dessa vez, a Prova do Anjo foi realizada em dupla! Thaís, Juliette não foram sorteadas e não participaram. Viih Tube, por ser Líder, também ficou de fora.

2 de 3 Prova do Anjo Fanta Guaraná no BBB21 — Foto: Globo Prova do Anjo Fanta Guaraná no BBB21 — Foto: Globo

Gilberto e Fiuk vencem Prova do Anjo!

Para vencer a prova, os brothers precisavam se revezar em cima da lata maior de Fanta Guaraná e carregar as latinhas de um lado para o outro. Gilberto e Fiuk foram para Final junto com Pocah e Arthur, e acabaram levando a melhor na disputa contra a cantora e o intrutor de crossfit.

3 de 3 Gilberto e Fiuk vencem Prova do Anjo no BBB21 — Foto: Globo Gilberto e Fiuk vencem Prova do Anjo no BBB21 — Foto: Globo

De volta à sala do BBB21, Gilberto escolheu Rodolffo e Fiuk escolheu Caio para Castigo do Monstro. Ambos já estavam na Xepa e perderam 300 estalecas cada.

Gilberto e Fiuk escolhem Rodolffo e Caio para Castigo do Monstro

Primeiro Castigo do Monstro do dia 😈

Ao sinal, Rodolffo e Caio foram para o gramado cumprir o Castigo do Monstro Idade da Pedra, pela primeira vez no dia.

Caio e Rodolffo cumprem Castigo do Monstro — Foto: Globo

Na academia, os papos sobre jogo rolaram solto entre Viih Tube, Juliette, Thaís, Camilla de Lucas e João Luiz. Após encontrarem dificuldade de achar uma opção em comum para votar, a advogada concluiu:

“Então a gente vai se lascar e eu vou de todo jeito”.

Por hoje é só! 👋👋

Vídeos BBB: Acompanhe o reinado da Líder Viih Tube