Resumo BBB21 05/04: Cinema do Líder, desabafo e pedido de discurso especial são destaques | resumo

Bora aprender a fazer farofa? 😋

Na cozinha da Xepa, Pocah observava Fiuk e Rodolffo organizarem a refeição do grupo. A sister então pediu: “Posso fazer a farofa?”. O cantor disse que podia e a artista perguntou como preparava. Fiuk explicou tudinho para a sister. “Quero me sentir útil nessa casa“, falou Pocah. 😂

Gilberto pediu para João Luiz explicar qual foi o incômodo que o professor de Geografia teve com Rodolffo, em relação a um comentário feito pelo cantor sertanejo quando estava vestido com o figurino do último Castigo do Monstro. “Você viu como era a peruca do Monstro? Rodolffo colocou a peruca na cabeça e falou: ‘Meu cabelo está quase igual ao João'”, relembrou João Luiz.

“Juliette ficou meio desesperada, meio que tentando consertar. Bateu desespero porque ela viu que ele falou um negócio meio errado. Fiquei meio pensativo sobre isso, sabe?”, continuou o brother.

Logo depois, o papo dos brothers continuou na área externa da casa. João Luiz ainda destacou: “Às vezes vira tão corriqueiro, mas não é algo que eu consigo acostumar. É algo que sempre toca na minha ferida. E nesse caso tocou. É muito específico pra mim. Não é algo somente estético“.

Cinema do Líder 🎬🍿

No Quarto do Líder, Viih Tube estava na companhia de Camilla de Lucas, Juliette, e Thaís. A sister então, oficializou o convite para o Cinema do Líder para o grupo de confinadas. As sisters foram assistir à novela Império.

Enquanto esperavam para curtir o Cinema do Líder, Thaís, Viih Tube, Camilla de Lucas e Juliette conversaram sobre o Jogo da Discórdia que acontece às segundas-feiras. O grupo falou sobre o que entendem por ‘pipocar no jogo’.

Depois, elas imaginaram o que pode acontecer na dinâmica desta segunda-feira. A Líder da semana opinou: “Se a plaquinha for de ranzinza, tadinho do Fiuk”. “Comigo ele não é. Comigo ele nunca foi ranzinza, aí se eu não der o povo já vai ficar… Mas ele nunca foi ranzinza comigo”, garantiu a cirurgiã-dentista.

“Então, eu teria que achar outra pessoa para dar”, continuou Thaís, que complementou: “Caio, ele é ranzinza“.

Curioso para o Jogo da Discórdia de hoje? Ana Clara já deu o spoiler na estreia do Plantão BBB. Vem ver! 😜

+++Sisters assistem à novela ‘Império’ no Cinema do Líder do BBB21, e Thaís vibra: ‘Eu amava’

‘Discurso bonito e longo’, hein, Tiago Leifert?! 😉

João Luiz elogiou o discurso de Gilberto na hora de pedir votos para permanecer no programa (Ele forma o décimo Paredão do BBB21 com Caio e Rodolffo). O brother agradeceu e afirmou, brincando, para o amigo: “Eu ainda aceito sair com rejeição. O que não aceito é Tiago (Leifert) não fazer um discurso bonito para mim. Isso eu não aceito. Isso dói mais do que 99%. Não aceito ser eliminado e o Tiago não fazer um discurso bem bonito e longo, bem longo. Não aceito”.

E no fim do cineminha do Líder…

1 de 1 Sisters no Cinema do Líder BBB — Foto: Globo Sisters no Cinema do Líder BBB — Foto: Globo

Assim que acaba o primeiro capítulo da edição especial de ‘Império’ no Cinema do Líder, Viih Tube, Camilla de Lucas, Thaís e Juliette vibram. O grupo relembrou o elenco que participou da trama, e Camilla de Lucas fez um elogio: “Gente, que novela!”. É verdade esse bilhete, amiga. 👏👏👏

