Resumo BBB21 05/04: longo papo entre Juliette e Fiuk, e reclamações de Thaís marcam a madrugada | resumo

1 de 1 Brothers votam e formam o décimo Paredão do BBB21 — Foto: Globo Brothers votam e formam o décimo Paredão do BBB21 — Foto: Globo

Abrindo os trabalho da décima berlinda do Big Brother Brasil, os Anjos Gilberto e Fiuk entraram em um consenso e imunizaram João Luiz.

“Decidimos alguém que nós dois temos um carinho muito grande. E não seria só uma imunidade, mas, de fato, um presente por ser também a vaga no top 10”, disse e doutorando em Economia.

Anjos da Semana: Gilberto e Fiuk imunizam João Luiz no BBB21

Logo após garantir uma vaga entre os dez finalistas do programa para o professor de Geografia, Gilberto não teve a mesma sorte e foi indicado pela Líder Viih Tube. A sister fez um longo discurso para anunciar sua decisão:

“Todos os momentos que vi verdade em você foram muito reais. Mas, infelizmente, eu não posso desconsiderar as minhas dúvidas”.

Líder Viih Tube indica Gilberto ao décimo Paredão do BBB21

No Confessionário, deu empate entre Rodolffo e Juliette, e a Líder deu seu voto de minerva salvando a sister. Mais tarde, a youtuber garantiu ao cantor que ele não era sua opção de voto: “Não são vocês que eu vou votar se ele (Gilberto) sair. Tem três pessoas na frente”, ela disse.

Na sequência, iniciou-se uma nova votação, desta vez aberta, e mais uma vez a paraibana foi a mais votada ao lado de Caio. Viih Tube a salvou novamente com seu voto decisivo. Porém, a dinâmica da semana contava com o Contragolpe do mais votado nesta segunda rodada de votos, e o fazendeiro puxou… Juliette.

Décimo Paredão do BBB21: Viih Tube indica Caio em novo voto de minerva

E vamos de Prova Bate e Volta! Juliette, Caio e Rodolffo disputaram a dinâmica e quem levou a melhor (mais uma vez na noite) foi a sister, que teve mais sorte e escapou da berlinda.

Juliette vence a Prova Bate e Volta e se livra do décimo Paredão do BBB21

Paredão formado com Caio, Gilberto e Rodolffo! Clique aqui e veja as justificativas de cada um para permanecerem no confinamento e aproveite para dar seu voto em quem você deseja eliminar 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Caio, Gilberto ou Rodolffo?

Berlinda formada, e quem ficou de fora pode comemorar. No Quarto Colorido, as cinco sisters que escaparam de mais um Paredão, cantaram em rodinha para celebrar que estão no “top 10”. Mas o clima de alegria e paz não durou muito tempo. Logo, Juliette comentou não ter gostado de receber voto de Caio, mas algumas confinadas rebateram sua opinião, e o clima esquentou:

“Eu não queria, de verdade, que vocês defendessem Caio para mim. Porque eu estou muito magoada com ele e só eu sei a minha relação com ele” , disparou a paraibana.

Sisters comemoram permanência no ‘top 10’ do BBB21

Juliette pede a sisters: ‘Não queria que vocês defendessem Caio para mim’

A advogada e maquiadora desabafou com Camilla de Lucas — que participou do papo sobre Caio — que as pessoas não queriam ouvi-la: “Eu fui tentar explicar uma coisa para o povo, que povo não quer escutar. Depois reclama que eu não falei”.

Juliette desabafa com Camilla de Lucas no BBB21: ‘Povo não quer escutar’

Um tempo depois, Juliette foi ao Quarto Cordel bater papo com Rodolffo, e o fazendeiro explicou o motivo de ter votado nela:

“Dessa, agora, foi para proteger, para tentar livrar, só”, garantiu ele.

Após formação do Paredão, Caio justifica voto para Juliette: ‘Foi para proteger’

Mais tarde, a sister voltou a colocar em prova a escolha de Caio de escolhê-la no lugar de Fiuk. Mas após ouvir sua justificativa de voto, ela aproveitou o momento e perguntou ao goiano sobre conversa que ela escutou dele a seu respeito.

“Chegou a sair esse comentário mais cedo. Pode não ter sido nessa ocasião”, interferiu Rodolffo.

Juliette questiona Caio sobre conversa que escutou dele com Gilberto a seu respeito

João Luiz também ficou com a “pulga atrás da orelha” após Juliette receber votos de alguns confinados e fez o alerta:

“Se você não tivesse perguntado, você iria direto para o Paredão. Porque você não ia votar no Rodolffo… Mas isso em momento nenhum foi uma questão para ele. Isso não foi um problema para ele… Entendeu?”.

João Luiz alerta Juliette sobre voto de brother: ‘Não foi um problema para ele’

Após ver discussão entre Juliette e Viih Tube, Thaís teve uma conversa com a Líder da semana e desabafou:

“Eu gosto muito da Juliette. Mas, às vezes, ela pressiona sua cabeça”, pontuou.

A youtuber, então, avaliou a situação entre as duas sisters e disparou:

“Ela realmente não se dá tão bem com você. Ou tem pé atrás, ou não te entende”.

Thaís comenta sobre Juliette com Viih Tube: ‘Ela pressiona sua cabeça’

Viih Tube fala sobre relação de sister com Juliette: ‘Ela realmente não se dá tão bem’

Um tempo depois, a sister de Goiás voltou no assunto, só que desta vez com Pocah. Thaís afirmou estar sentindo “agonia” com situação que passa no BBB21 e afirmou que a paraibana não é sua prioridade no jogo. E mais: que ela quer afastá-la da youtuber:

“Ela está conseguindo tudinho o que ela quer. Que é eu me afastar da Vitória”, reclamou.

Thaís desabafa com Pocah sobre sister e diz estar sentindo ‘agonia’ de situação

Thaís diz que Juliette quer afastá-la de Viih Tube: ‘Está conseguindo tudinho que ela quer’

Em uma longa conversa na área externa, Fiuk e Juliette encontraram um assunto em comum: Arthur. O brother lembrou que o instrutor de crossfit chegou a se interessar por Thaís e, após não ser correspondido, ficou chamando a goiana de planta. Logo depois, o cantor e ator disparou sobre a mudança de comportamento do capixaba:

“É muito fácil o Arthur virar bonzinho agora que ele ficou… Eu não compro isso aí, não”, afirmou.

Dentre outros tópicos abordados pelos dois na conversa, foram análises das atitudes de Pocah no BBB21 e como os demais confinados veem Juliette no jogo: “Na cabeça deles, sou secundária”.

Fiuk lembra que Arthur quis ficar com Thaís: ‘Ficou chamando ela de planta’

Fiuk dispara para Juliette no BBB21: ‘É muito fácil o Arthur virar bonzinho agora’

