Resumo BBB21 06/04: clima entre brothers racha após Jogo da Discórdia, e madrugada tem choro e novas análises sobre o jogo | resumo

Após um dos Jogos da Discórdia mais intensos do BBB21, a madrugada desta terça-feira, 06/04, foi de incêndio no parquinho 🔥. Os confinados passaram o tempo repercutindo o que foi dito durante a dinâmica do programa ao vivo e teve de tudo, menos conversa entre os coleguinhas que se desentenderam e nada deles resolverem seus B.O.s. Logo, cada um ficou falando o que pensava a respeito do outro, e o clima tenso entre os brothers foi instaurado.

Discórdia causada com sucesso

O Jogo da Discórdia dessa semana foi realizado na área externa da casa do BBB21, e cada confinado devia “flechar” os bonequinhos de seus adversários que consideravam “melhor jogador”, “pior jogador” e quem tem “jogo sujo”. Veja como foi 👇

A dinâmica que parecia simples, acabou exaltando os ânimos de alguns brothers. João Luiz, que classificou Rodolffo como alguém que tem “jogo sujo”, resolveu desabafar sobre o incômodo que teve após fala do cantor sertanejo, em que ele comparava seu cabelo ao da fantasia do Castigo do Monstro. O brother se abriu, chorou e foi acolhido por alguns confinados.

Também teve treta entre Fiuk e Arthur, mas logo chegaremos lá…

Jogo da Discórdia: João indica quem é o melhor jogador, quem é o pior e quem joga sujo

E vamos de conversa e explicação

Camilla de Lucas, que ficou sensibilizada com o ocorrido durante o jogo, conversou com o cantor goiano em particular. A sister explicou o motivo do professor de Geografia ter ficado incomodado com o que escutou:

“Talvez não seja a sua intenção, mas isso magoa. Para a gente que ouve, é cansativo”.

Camilla de Lucas conversa com Rodolffo sobre situação envolvendo João Luiz

Outro assunto abordado pela dupla foi o Jogo da Discórdia da semana anterior, em que Rodolffo acusou a sister de Nova Iguaçu de estar sempre no meio das confusões da casa.

“Eu vejo desnecessário e vejo que é uma forçação de barra de participação em VT”, disse o brother.

Rodolffo em conversa com Camilla de Lucas: ‘Uma forçação de barra de participação em VT’

Mais tarde, Rodolffo disse acreditar que João Luiz quer vê-lo fora do jogo e que reparou isso em outras situações:

“Ele quer, com todas as forças, que eu saia do programa. Eu não sei qual que é o incômodo do cara”.

Rodolffo opina sobre brother no BBB21: ‘Ele quer, com todas as forças, que eu saia’

Fiuk também protagonizou uma desavença com Arthur durante a dinâmica ao vivo, quando indicou que o instrutor de crossfit era o “pior jogador” e tem o “jogo sujo”. A justificativa usada foi de que o capixaba mentia, fingia e era incoerente. Depois da treta entre os dois, o ator e cantor chorou. Ele foi aconselhado por João Luiz a não ir conversar com o capixaba.

“E outra, tudo que eu falei ali no ao vivo, eu já falei para ele. ‘Fala olhando para mim’. Já falei olhando para ele isso tudo”, desabafou o ator e cantor.

Momentos depois, Viih Tube analisou a maneira como o instrutor de crossfit agiu e declarou:

“Ele ficou daquele jeito porque ouviu o que não queria ouvir”.

Fiuk se emociona após Jogo da Discórdia do BBB21

Viih Tube fala: ‘Ele ficou daquele jeito porque ele ouviu o que não queria ouvir’

Em outro cômodo da casa, estava Arthur, também chorando. Ele ouviu Pocah, que condenou sua atitude no Jogo da Discórdia e também fez um desabafo:

“Está gravado. Eu não vou passar pano, Arthur”, disparou a cantora.

“Eu não me orgulho disso, não”, respondeu o brother.

Arthur chora após o Jogo da Discórdia, e Pocah decreta: ‘Não vou passar pano’

Gilberto, também ficou impactado pelo número de flechas que recebeu na “brincadeira” e refletiu sobre o significado de ter “jogo sujo”.

“É aquilo que você não faria e que alguém faz”.

Gilberto fala sobre ser apontado como quem faz ‘jogo sujo’: ‘É o que você não faria e aqui

Passadas algumas horas do programa ao vivo, os ânimos seguiram tensos, e Fiuk comentou que pensava em trocar de quarto para não dormir no mesmo local que Arthur. E na área externa, o capixaba lamentou a “treta” teve com o ator e cantor:

“Vai todo mundo ficar lá com o Fiuk. O cara me chamou de covarde, mentiroso….”

+++ Gilberto avalia jogo no BBB21: ‘Até onde vai você largar uma pessoa porque ela pode estar queimada lá fora?’

Fiuk questiona se Arthur ficará no Quarto Colorido do BBB21: ‘Vou dormir no outro quarto’

Arthur lamenta com Gilberto relação com Fiuk: ‘Eu tinha virado a chavinha, sim’

No Quarto Cordel, Gilberto fez uma análise do que mais incomoda Arthur no confinamento e ele apontou que tem relação com ex-sister Carla Diaz:

“Ele só se descontrolou, não foi nem por questão de chamar de mentiroso, mas foi porque ele falou da Carla”.

+++ Gilberto revela dúvida sobre eliminação de Carla Diaz: ‘Não entendi por que ela voltou e saiu tão rápido’

Gilberto analisa que reação de Arthur foi por terem citado Carla Diaz: ‘Tocou na ferida’

Já Viih Tube deixou claro que não lhe agradou o que o instrutor de crossfit fez:

“Decepcionadíssima com o Arthur. Vi um lado dele que eu não gostei”.

Viih Tube revela para Thaís: ‘Decepcionadíssima com o Arthur’

Deixando de lado um pouco o foco do que aconteceu no Jogo da Discórdia, Juliette desabafou com o cantor sertanejo o que estava sentindo sobre Caio e disse que ele “está se virando contra uma pessoa que defendeu ele”.

Neste momento, o fazendeiro se juntou à dupla e a paraibana foi ligeira em questioná-lo sobre o motivo de tê-la puxado no Contragolpe, já que ele havia falado que tinha Fiuk como primeira opção de voto:

“Não sei”, respondeu Caio.

“Oi?”, surpreendeu-se Juliette.

Juliette desabafa sobre Caio com Rodolffo: ‘Está se virando contra uma pessoa que defendeu’

Caio sobre motivo de ter puxado Juliette em Contragolpe: ‘Não sei’

“Eu vou confessar que, da minha parte, não estou me sentindo muito confortável eu, você e Juliette. As três juntas”.

Viih Tube diz para Thaís: ‘Não estou me sentindo muito confortável eu, você e Juliette’

