Resumo BBB21 06/04: em noite de Eliminação, Arthur diz que queria estar no Paredão e sisters comentam ‘clima pesado’ | resumo

Daqui a pouco teremos mais uma eliminação no BBB21! Quem será que vai deixar a casa mais amada e vigiada do Brasil nesta terça-feira, 06/04, e perder a chance de concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão do reality? 🤔 Caio, Gilberto ou Rodolffo? Quem será o eliminado do décimo Paredão? 🤔 Enquanto o resultado não sai para acabar com a nossa curiosidade 😬, vamos falar do que aconteceu no confinamento. 😁