Resumo BBB21 07/04: Amizade ‘abalada’ de Juliette e Viih Tube e preparação para Festa da Líder são destaques da tarde | resumo

Depois de mais uma eliminação no BBB21, com a saída de Rodolffo, os brothers aproveitaram para avaliar os novos caminhos do jogo e pensarem as estratégias que os podem levar até a Final. Durante a tarde, além de descansarem, os confinados apontaram as boas e velhas críticas da convivência e chegaram até a imaginar quem poderia levar o prêmio do programa.

Teve brother que apostou em uma rotina de beleza, afinal, hoje tem festa, né? E no início da noite, Viih Tube resolveu separar looks iguais para as amigas. Elas vão usar conjunto de saia e blusa da sister, de cores diferentes.

Viih Tube elogia Gilberto: ‘Você tem uma escuta muito boa’

“Acho que uma das pessoas dessa casa que mais tem escuta é você”, diz a sister. Ela continua: “Eu sei que eu que te indiquei e tudo, mas eu acredito que em toda a sua jornada aqui, todas as coisas que você já fez, é muito mais positivo que negativo”.

2 de 3 Gilberto sobre retribuir voto no BBB21: ‘Eu não consigo ir só por isso’ — Foto: Globo Gilberto sobre retribuir voto no BBB21: ‘Eu não consigo ir só por isso’ — Foto: Globo

Gilberto aceita os elogios e diz:

“Eu nunca vou chegar no domingo e vou votar só porque votou em mim“.

Acordo de vencedor 👑😋

Juliette dispara: ´Vocês têm noção que o campeão está aqui na mesa?´

Os brothers estão de olho na Reta Final do BBB21. Durante a tarde, o prêmio do reality foi assunto.

“Vocês têm noção que o campeão está nessa casa?”, pergunta Juliette.

Camilla de Lucas propõe um acordo: “Vamos combinar: quem daqui ganhar deverá pagar um jantar para o Top 10 quando a pandemia passar”.

Viih Tube sobre amizade com sister do BBB21: ‘Eu só não quero magoar ela’

Viih Tube aproveitou o momento com Thaís no Quarto do Líder para comentar sobre a amizade com Juliette. “É muito nítido que o João é muito mais seu pódio”, aponta Thaís para a sister.

“Eu só não quero magoá-la. Ela ainda é importante para mim, ela ainda está no meu Top 5”, diz a Líder.

“Com o tempo o João ganhou muito meu coração. Só que aí se eu falo isso pra ela, ela cai dura. Só que se eu não falo, eu minto para mim mesma”, responde Viih.

Já que hoje tem Festa do Líder, que tal aquele ‘momento beleza’ antes? Foi isso que Arthur fez durante a tarde. Aí sim, hein! 🥰👏

Arthur em seu momento beleza no BBB21 gif — Foto: Globo

Looks iguais para festa 🥰

Viih Tube separa looks iguais para sisters usarem na festa da liderança

Não é só Arthur que está preparado para a festa de logo mais, Viih Tube decidiu escolher looks iguais para as sisters usarem em sua Festa do Líder.

Ela emprestou conjuntos de saia e blusa para as confinadas. “Lembra que eu falei que quando tivessem 5 meninas aqui eu queria usar os cinco conjuntos. No final, está sendo melhor do que eu esperava, porque o quinto conjunto é branco, não é colorido. Está na minha festa, eu consegui ter, são as minhas amigas. Vai ser muito melhor do que eu esperava”, conta a Líder para João Luiz.

Depois de separar os looks, foi a vez de Viih Tube receber os comes e bebes. Os brothers deram o ‘play’ na preparação da festa de logo mais.

3 de 3 Viih Tube recebe comes e bebes — Foto: Globo Viih Tube recebe comes e bebes — Foto: Globo

