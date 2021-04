Resumo BBB21 07/04: após eliminação de Rodolffo, brothers avaliam relações na casa e risco para o próximo Paredão | resumo

Após a eliminação Rodolffo no BBB21, que saiu com 50,48% dos votos, os brothers aproveitaram a madrugada para refletir sobre suas relações ao longo do confinamento. E como no BBB as emoções caminham lado a lado, também teve papo sobre o próximo o Paredão, claro! Agora que temos o famoso TOP 10, ninguém quer ficar pelo caminho!