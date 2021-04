Resumo BBB21 08/04: ‘DR’ de Thaís e Juliette e expectativa para a Prova do Líder são destaques da tarde e início da noite | resumo

Uma ‘nova semana’ do BBB21 começa às quintas-feiras! E hoje, 08/04, os brothers já estão de olho na próxima liderança e imaginando como as cartas vão ser novamente embaralhadas. Durante a tarde e início da noite, rolou especulações sobre a Prova do Líder , e alguns papos para resolver problemas de convivência na casa mais vigiada do Brasil.

++ ‘Plantão BBB’ dá spoiler da Prova do Líder: teste de habilidade com duelos entre os brothers

O destaque da tarde fica para uma ‘DR’ de Thaís e Juliette. As sisters, que já tiveram algumas desavenças, conversaram e tentaram deixar de lado qualquer rivalidade.

Quer saber mais? Vem para resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil. 😎

‘Não há competição aqui’

Juliette pontua para Thaís sobre relação com sister: ‘Não há competição aqui´

Juliette e Thaís tiveram uma esperada ‘DR’ na tarde desta quinta-feira. As sisters falaram sobre a amizade com Viih Tube e tentaram acabar com qualquer clima de ‘rivalidade’.

“A gente parece que está sempre conflitando, sempre disputando, sabe? E a Viih não é assim”, apontou Thaís, que completa: “Não quero que isso seja sempre uma disputa, sabe? Porque fica chato”.

A advogada destacou: “Quero deixar claro, não há competição aqui”.

E, após um pedido de desculpas, Juliette reforça:

“Qualquer coisa que me envolver, você tem intimidade o suficiente para chegar para mim e conversar e eu com você.”

Vem ver mais sobre esse papo 👇

Thaís e Juliette falam sobre relação com Viih Tube: ‘Não quero isso seja sempreuma disputa

++ Thaís comenta sobre conversa com Juliette no BBB21: ‘No fundo, tudo ela via uma competiçãozinha’

Reconhece esse look? 🥰

Camilla de Lucas resolveu relembrar o primeiro dia do BBB21 e repetiu o look de quando ela entrou na casa mais vigiada do Brasil.

Relembre Camilla de Lucas entrando na casa do BBB21 — Foto: Globo

“Tenho percebido em mim que não sou mais a mesma pessoa que chegou aqui. Por isso eu coloquei essa roupa, para lembrar do dia que eu cheguei. Para lembrar de quem eu realmente sou”.

Camilla repete look do primeiro dia e diz: ‘Para lembrar de quem eu realmente sou’

++ Em conversa sobre liderança, Gilberto opina sobre brother: ‘Gosto muito, mas, assim, são coisas diferentes’

Expectativa para a liderança 👑

Os brothers estão de olho na coroa de Líder da semana do BBB21. Caio já fez suas contas sobre o jogo e concluiu:

“Se eu não for Líder, eu estou em todos os Paredões daqui pra frente.”

Arthur foi mais longe e já especulou: “Deve ter o Líder hoje, formação amanhã mesmo e sai domingo”

Caio diz: ‘Se eu não for Líder hoje, eu estou em todos os Paredões daqui para frente’

++ Thaís diz sobre brother do BBB21: ‘Eu acho que ele é o protagonista da edição’

Além da liderança, os brothers sempre especulam sobre a nova divisão entre VIP e Xepa na casa. João Luiz, imaginando a coroa na cabeça, já fez sua promessa para Thaís.

“Se eu ganhar você vai para o meu VIP.“

1 de 1 João Luiz promete para Thaís caso ganhe a liderança no BBB21: ‘Se eu ganhar você vai para o meu VIP’ — Foto: Globo João Luiz promete para Thaís caso ganhe a liderança no BBB21: ‘Se eu ganhar você vai para o meu VIP’ — Foto: Globo

Se tem uma coisa que a gente gosta é SPOILER, e o Plantão BBB desta quinta, 8/4, antecipou detalhes da Prova do Líder de logo mais. Ana Clara cedeu o comando para Tiago Leifert anunciar: será de habilidade com duelos entre os brothers.

Vem ver o que Tiago Leifert contou 👇

Tiago Leifert dá spoiler sobre a Prova do Líder de hoje, 08/04

Confira cliques do #FeedBBB do reinado da Líder Viih Tube 👇

Assista aos vídeos da tarde e início da noite do BBB21 ⤵

Quem fica com a nova liderança? Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

#TBTdoBBB: relembre comemorações emblemáticas de quem voltou do Paredão no reality

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!