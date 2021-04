Resumo BBB21 09/04: casa tem novo Anjo e brother sai do Vip após receber o Monstro pela terceira vez | resumo

Sextou no BBB21 e a manhã deste dia 9/4 foi de especulações na casa, com direito a novo Anjo , Monstros, compras para os grupos Vip e Xepa e Líder falando sobre suas opções de voto.

No Quarto do Líder, Caio chegou a afirmar que votaria numa pessoa, depois afirmou que ela não era mais sua opção.

E tem novo Anjo na casa! O vencedor conquistou o colar azul após passar por três etapas. Na hora de escolher os castigados do Monstro, tirou até um brother do Vip. Quer saber tudo sobre esta manhã? Cola aqui no resumo!

Olha o Paredão aí, gente!

Na casa do BBB21, ganhar a Liderança não é sinônimo de ganhar emojis do “coração” no Queridômetro, e Caio saiu da unanimidade para ganhar duas carinhas felizes. 😳 Pessoal corajoso, hein?!

Se tem novo Líder, tem novo Paredão e… gente com medo. Já no Raio-X, teve brother afirmando que será votado e sister sentindo a batata assando. 😬

Nada melhor que uma boa compra para começar o dia, hein! E foi o que os confinados fizeram. No Vip, Caio, Arthur, João Luiz e Gilberto se esbaldaram na geladeira liberada. Já pela Xepa, Juliette e Thaís foram as sorteadas.

Em quem será que o Caio vai votar? 🤔

Um dia após conquistar a Liderança, Caio já falou sobre sua indicação, mas se mostrou indeciso. Primeiro, ele revelou a sua primeira opção e disse que só mudaria se ela estivesse imune.

No Quarto do Líder, Caio revela segunda opção de voto : ‘Vou em quem vota em mim´

Mas, logo depois, o Líder desabafou que às vezes pensa em mudar a indicação. Ué?!

Caio, do BBB21, confessa: ‘Tem hora que me uma dá vontade de mudar a minha indicação’

E, num terceiro momento, ele chamou João Luiz no meio da Prova do Anjo e afirmou que Camilla de Lucas não seria sua opção, independente do resultado da disputa. 🤷🏻‍♀️

O papo sobre a formação do Paredão continua e Caio comenta que seria interessante se Arthur e Gilberto estivessem imunes para que os outros votassem entre si. “Pelo menos para ver essa mexida da turma”. Hum… olha o Líder querendo fogo no parquinho, hein!!!! 🔥🔥🔥

Arthur especula possibilidade de ganhar o Colar do Anjo: ‘Acho que ele não me imuniza’

E quem adivinhar o assunto entre Gilberto e Thaís na varanda ganha uma bala! 😁 (Brincadeirinha)

Sim, também era o Paredão! E o doutorando em Economia afirmou que prefere ser indicado pelo Líder, pois quando recebe os votos da casa ele se sente rejeitado. Owwnn! 😟

Thaís e Gilberto convesam e o brother dispara: ‘Dá um sentimento de rejeiçãozinha’

Clima tá tenso, né? Então dá uma espiada nessa dancinha pra relaxar! 💃🏻

Gilberto dança na sala do BBB21

Os participantes giravam numa plataforma e, ao escutar o sinal sonoro, deviam sair, pegar o sabor da Lasanha Seara indicado no telão e apertar o botão.

João Luiz! Após três rodadas, o professor ganhou a prova e é o Anjo da semana!

João Luiz é o Anjo da semana

Chegou a hora do climão! O castigo é ficar vestido de samambaia, e os escolhidos do novo Anjo foram Arthur e Pocah! Com isso, o instrutor de crossfit saiu do grupo Vip.

João Luiz escolhe Pocah e Arthur para Castigo do Monstro