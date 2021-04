Resumo BBB21 09/04: Líder Caio revela seu alvo para o Paredão e brothers calculam indicações | resumo

Nesta sexta-feira, 09/04, tem festa no BBB21! Obaaa!!! 🥳 Sextou com ‘S’ maiúsculo, né? Ô coisa boa!!! 🥳 Vamos segurar um pouco a ansiedade e falar do que rolou na casa mais amada e vigiada do Brasil? Depois de uma manhã e início de tarde com Prova do Anjo e brother saindo do VIP após receber o Castigo do Monstro pela terceira vez, a tarde e o início da noite foi de conversas sobre o décimo primeiro Paredão e cálculos sobre as indicações. O Líder Caio está pensando em colocar Thaís na berlinda, e a sister já está sentindo a batata assando. Xiii… 😬😬😬

Quer saber mais detalhes? Eu tenho certeza que sim! Então é só colar no resumo da #RedeBBB para ficar por dentro de tudo. Chega mais! Pode vir! 👊😉

Depois de conversar com João Luiz no Quarto do Líder, sobre não querer votar em Camilla de Lucas no Paredão, Caio contou para Gilberto o papo que teve com o professor de Geografia e apontou: “Teve uma pessoa, que foi ao inverso disso. Antes, a Camilla (de Lucas), entre aspas, me atacava, no Jogo da Discórdia, vinha sempre para cima de mim e votando em mim. E essa pessoa não vinha em mim no Jogo da Discórdia, e não votava em mim”.

“E no decorrer do jogo, eu me tornei o pior jogador nas vistas dela, ela tem votado em mim com um pouco de constância, sou uma opção e ela se afastou completamente. Tem uma conversa ou outra, mas estamos afastados. Então, eu não acho justo, no meu sentimentos, indicar a Camilla, que está muito bem comigo, e não colocar uma pessoa que já me conhecia e se afastou de mim. Que é a Thaís. Então, a minha indicação, está pendendo para ser a Thaís“, continuou o fazendeiro.

Caio dispara : ‘A minha indicação está pendendo para ser a Thaís’

Décima primeira semana do BBB21 terá Bate e Volta com emparedado na Prova do Líder e dois mais votados da casa

Pausa para um momento de alegria! 🥳🥳🥳

Pocah estava cumprindo o Castigo do Monstro na área externa da casa e conversando com Juliette e Camilla de Lucas sobre as dificuldades da dinâmica, quando ouviram o aviso de manutenção externa. A cantora deixou o seu posto e correu com as outras duas sisters para dentro da casa gritando: “A festa é hoje! Meu Deus, meu Deus!”. Uhuuulll! Sextou! 🎉🎉🎉

Sisters comemoram na área externa do BBB21: ‘É festa hoje!’

Vocês viram como Arthur e Pocah ficaram fofos vestidos de samambaias? A dinâmica funciona assim: “Monstro Samambaia: vestidos o tempo todo como samambaia, os dois castigados deverão se revezar para exibir toda a beleza de suas folhas no vaso que está no gramado. Atenção: ele nunca poderá ficar vazio. Cada um perdeu 300 estalecas e quem estava no VIP, no caso o capixaba, foi para a Xepa”.

O brother, assim que entrou no vaso para cumprir a dinâmica pela primeira vez, relembrou uma brincadeira do ex-brother Nego Di: “Planta faz isso?”. 🤣🤣🤣

Arthur e Pocah cumprem Castigo do Monstro e o brother brinca: ‘Planta faz isso?’

Juliette também nos proporcionou um bom momento de risadas… 😅

Indicação do Líder (Parte 2)

No Quarto Cordel, João Luiz e Viih Tube conversavam sobre o jogo. “Você acha que ele (Líder Caio) vai indicar quem, a Thaís?”, perguntou a youtuber. “Sei lá. Agora, com a Camilla (de Lucas) imune?”, respondeu o Anjo da semana, já deixando claro que dará o colar de imunidade para a influenciadora digital.

“Porque eu pensei que ele poderia me indicar, mas, no último Jogo da Discórdia, ele me colocou como melhor jogadora, me elogiou um monte”, continuou a sister.

Viih Tube dispara: ‘Ele poderia me indicar, mas, no último Jogo da Discórdia´

+++Gilberto brinca ao ver Thaís e Fiuk juntos no chuveiro do BBB21: ‘Que banho maravilhoso’

Thaís já sentiu a pressão da liderança de Caio. A sister comentou com Viih Tube: “Eu acho que o Caio, tadinho… Eu sei que eu não seria a primeira opção dele”. Viih respondeu: “Não mesmo”. A goiana logo falou: “Eu sei disso, não tem o que fazer, quer dizer tem, eu ir lá e conversar mas eu não vou. Mas o Caio já ficou estranho comigo“.

Thaís comenta sobre brother no BBB21: ‘Caio já ficou estranho comigo’

Na sala, Caio fazia companhia para Arthur enquanto o capixaba cumpria o Castigo do Monstro. O confinado então comentou: “Ela já sentiu, né?“. O instrutor de crossfit perguntou sobre quem o fazendeiro estava falando e ouviu a resposta: “Thaís”.

“Eu conversei com João antes dele ganhar, olha que benção. Porque foi o que eu te falei, a Camilla chegou e a outra saiu de perto. Eu vou virar a cara para quem chegou perto de mim?”, falou o fazendeiro.

Caio comenta sobre postura de sister em relação à indicação ao Paredão: ‘Thaís já sentiu’

Depois, Gilberto chegou na sala para fazer companhia a Arthur. A dupla falou sobre o jogo e o doutorando em Economia ressaltou: “Big Brother incrível, né? Tem noção, 11 semanas, Arthur?! A gente vai até 21 dias, certeza agora”.

“Onze semanas e eu de planta, três Monstros. Na moral, eu devo ser o mais odiado dessa edição, só pode“, confessou o instrutor de crossfit.

Arthur comenta com Gilberto sobre BBB21: ‘Eu devo ser o mais odiado da edição’

Pensando na Final do BBB21 💭

Gilberto ainda revelou como estava se sentindo: “Estou aqui na décima primeira semana e quero me salvar e vou fazer o que for preciso para me salvar. Se eu me salvar e alguém vir me dizer: ‘Ah, você fez isso’… eu fiz. Eu fiz, Arthur, porque eu não quero ir para o Paredão. Eu não quero sair, não. Eu não quero desistir, não. Eu vou lutar. Se eu o povo achar que é jogo sujo, eu não tenho o que fazer. Eu quero chegar na Final do Big Brother Brasil, é minha meta com a minha alma”.

Gilberto declara para Arthur: ‘Eu quero chegar na final do Big Brother Brasil’

O papo continuou. E o doutorando em Economia imaginou o próximo Paredão: “Eu acho que para nós dois, o melhor cenário, a prova dos nove, se caso a gente fosse, somos eu e tu no Paredão. Fiuk voltar no Bate e Volta. Era para testar a prova dos nove. Se sai um e ficam os dois, que tecnicamente são dois aliados contra uma pessoa que não é aliado… Se sai um dos dois, aí é porque não tem salvação“.

Gil analisa cenário do jogo e diz para Arthur: ‘Para nós, o melhor é eu e tu no Paredão’

Em seguida, foi Pocah quem fez companhia a Arthur na sala. Cumprindo o Castigo do Monstro, vestida de samambaia, a artista fez uma reflexão sobre como está se sentindo dentro do BBB21.

“Eu sou uma nova criatura, eu sou uma nova mulher aqui dentro dessa casa, terceira temporada, eu sou uma planta, eu sou isso aqui. Eu sou uma planta“, desabafou a cantora.

“Eu sou uma plantinha deitada”, brincou Arthur, que estava descansando no sofá.

Pocah declara para Arthur sobre sua postura no BBB21: ‘Eu sou uma planta’

Obaaa!!! Comidinhas!!! 😋😋😋

Ao toque sonoro, Juliette e Viih Tube correram para a despensa da casa e se depararam com os petiscos e bebidinhas do pré-festa desta sexta-feira. Ô delícia!

Juliette e Viih Tube recebem os petiscos do pré-festa no BBB21

Quer saber mais da festa? Sim, Ana Clara contou no Plantão BBB que atração desta noite é IZA! 🤩

‘Plantão BBB’ revela detalhes da festa da noite desta sexta-feira, 9/4: show de IZA

Assista aos vídeos da tarde e início da noite do BBB21 ⤵

Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!