Resumo BBB21 09/04: nova liderança, desabafos, brother emparedado e papos sobre votos marcam a madrugada | resumo

Após a consagração de Caio como novo Líder do BBB21 , a madrugada desta sexta-feira, 09/04, teve muito papo sobre jogo, votos e especulação para a formação do próximo Paredão. Nossos confinados começaram a recalcular rota após a disputa que terminou com um dos brothers no Paredão, além da vitória do fazendeiro. E é claro que o papo não poderia ser outro.

Ficou curioso em saber mais? Cola aqui no resumo da #RedeBBB para conferir tudo o que rolou na madrugada do Big Brother Brasil.

Caio venceu a Prova do Líder Seara depois de uma disputa que exigia habilidade e concentração.

Caio Novo Líder — Foto: Globo

Na sua primeira liderança, o brother definiu a divisão da Xepa e do VIP. Arthur, Gilberto e João Luiz foram os escolhidos para acompanhar o Líder e ganharam as pulseirinhas.

Líder Caio define divisão entre VIP e Xepa na décima primeira semana do BBB21

E como game é game, já tem brother no Paredão. Fiuk perdeu a disputa na ‘Final do Mal’ da Prova do Líder Seara e está na berlinda, podendo escapar caso vença a Prova Bate e Volta no domingo, 11/4.

Fiuk perde disputa na Prova do Líder e está no Paredão do BBB21

Logo após conquistar a liderança, Caio lamentou o fato de ter escolhido Camilla de Lucas para o duelo na Prova do Líder.

“Não tinha o que fazer. Eu tinha que colocar uma pessoa que eu sei que, se fosse Líder, me colocaria direto. Infelizmente, a gente se aproximou muito. Mas o que eu posso fazer?”.

Caio lamenta ter escolhido Camilla de Lucas em disputa na Prova do Líder

Arthur já começou a avaliar votos da casa para próximo Paredão do BBB21 e especular sobre as escolhas dos outros confinados:

“Voto da casa, vai ficar entre eu e Gil (Gilberto). Mas eu tenho mais”.

Arthur avalia votos da casa para próximo Paredão do BBB21: ‘Vai ficar entre eu e o Gil’

Ele alertou Gilberto: “Se não tem os três, o que eles fazem? Aí que entra a grande questão. A sua sorte foi que estava na nossa mão quem ia escolher quem ia jogar. Qualquer outro que fosse jogar, ia botar você para jogar a final. É certo”.

Arthur diz sobre prova com Gil: ‘Qualquer outro que fosse jogar, ia botar você’

E o mood Paredão estava ativado. Em conversa com o doutorando em Economia, Arthur garantiu que não ficará chateado se receber votos: “Para se salvar, não tem problema“.

Arthur sugere que Gilberto vote nele no próximo Paredão: ‘Para se salvar, não tem problema

Paredão esse que preocupou Thaís depois da Prova do Líder. A cirurgiã-dentista especulou no Quarto Cordel sobre possível voto do Líder Caio.

“Talvez possa ser eu”.

Thaís especula indicação do Líder Caio no BBB21: ‘Talvez possa ser eu’

Mas nem só de jogo se vive no BBB, não é mesmo? O mais novo Líder da semana foi coroado nos seus aposentos e ficou emocionado com as fotos da família.

+++ Caio comenta sobre Juliette no BBB21: ‘Teve coisa que distorceram sobre ela’

No BBB21, Caio se emociona com fotos da família ao entrar no Quarto do Líder

Falando em família, momentos antes Pocah brincou com Viih Tube após a youtuber ter chamado o novo Líder de Pai.

“A Vitória foi filha de todo mundo”.

No BBB21, Pocah brinca após Viih Tube chamar Caio de pai: ‘Foi filha de todo mundo’

Desabafos na despensa 👀

Ao longo da madrugada, Fiuk desabafou com Juliette na despensa.

“Você acha que eu fui rude com o Arthur?”

“Eu acho que você foi muito paciente. Estou falando de coração, não quero agradar. Não é porque eu estou com raiva dele. Eu sei as qualidades deles, eu não acho ele uma pessoa horrível”, respondeu sister.

Fiuk pede opinião de Juliette sobre sua relação com Arthur no BBB21

Mas não foi só Fiuk que foi desabafar. Juliette por sua vez, disse que está desconfiado de Gilberto.

“O Gil (Gilberto) me machucou muito, muito aqui. Eu ainda não sei qual é a intenção dele”.

Juliette desabafa sobre Gilberto com Fiuk no BBB21: ‘Ainda não sei qual é a intenção dele’

Numa conversa com Arthur no Quarto do Líder, Gilberto começou a recalcular rota com a definição da nova liderança.

“Camilla, infelizmente, ela vota em mim primeiro do que vota na Viih (Tube), na Thaís, na Juliette”.

BBB21: Gilberto comenta sentimento sobre sister: ‘Infelizmente ela vota em mim primeiro’

O doutorando em Economia também lamentou com Fiuk que não é prioridade para alguns brothers dentro da casa.

“A questão é que eu não estou no Top 5 das pessoas que, tecnicamente, seriam o meu Top 5. E isso machuca muito“.

Fiuk conversou com o brother e deu sua opinião sobre o assunto: “Você confunde muita atitude de jogo com coração. Só uma opinião”.

Fiuk diz para Gilberto no BBB21: ‘Você confunde muita atitude de jogo com coração’

Enquanto isso, Juliette, que garantiu que não vai votar no brother no Paredão dessa semana. Ela ainda comentou quem seriam seus escolhidos para o VIP caso fosse Líder.

“Eu queria puxar você. Eu estou muito indecisa. Dependendo da quantidade de pessoas… Eu gosto muito da Thaís”.

Juliette garante a Gilberto no BBB21: ‘Eu não voto em você’

Brothers desconfiados😱

No Quarto do Líder, Arthur e Caio comentaram sobre a atitude de Juliette na Prova do Líder.

“A gente achou estranho a jogada da Juliette”.

“Pode ter sido coordenação motora. Não quero desconfiar dela de tudo”.

Arthur compartilha opinião no BBB21: ‘A gente achou muito estranha a jogada da Juliette’

Já Juliette conversou com Fiuk e Camilla de Lucas sobre o Paredão dessa semana e surgiu aquela dúvida:

“Será que eu tenho voto pela casa, de novo?“.

Juliette questiona sobre Paredão: ‘Será que eu tenho voto pela casa, de novo?’

