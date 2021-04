Resumo BBB21 10/04: Líder Caio tranquiliza Camilla de Lucas, Viih Tube movimenta jogo com aliados e Gilberto diverte brothers | resumo

Quer mais? Durante a tarde e o início da noite deste sábado, 10/04, os brothers tiveram muuuitos papos sobre o jogo. Afinal, amanhã tem a formação do décimo primeiro Paredão. 😬 O Líder Caio teve uma longa conversa com Viih Tube e falou sobre o que está sentindo em relação à sua indicação. O fazendeiro também conversou com Camilla de Lucas sobre a formação da berlinda. A tarde também teve Arthur e Juliette se reconciliando e Thaís muito preocupada com o seu destino no jogo.

Quer conferir tudo o que rolou? Cola aqui no resumo da #RedeBBB e fique por dentro de tudo do Big Brother Brasil.

Ô coisa boa! Almoço de sábado com todos os brothers reunidos na casa. Melhor ainda se o almoço for preparado por verdadeiros Mestres. Kátia Barbosa e Leo Paixão, chefs do Mestre do Sabor, foram os responsáveis por fazerem a entrada, sobremesa e prato principal para os confinados aproveitarem a Coca-Cola sem Açúcar da melhor maneira possível. Quer ficar com água na boca? Confira o cardápio!

Brothers descobrem cardápio especial do Almoço Coca-Cola Sem Açúcar

No final, é claro que teve um brinde para celebrar o momento: “Uh, é TOP 10!” ✨

No BBB21, brothers fazem brinde com Coca-Cola Sem Açúcar e celebram: ‘Top 10!’

O ‘crochê’ do Líder Caio e Viih Tube

Depois do Almoço Coca-Cola sem Açúcar nada melhor do que um papinho sobre jogo para fazer a digestão. Será? 😆 Pois o Líder Caio, tirou a tarde para conversar – fazer aquele ‘crochê’, como ele costuma dizer – com Viih Tube. O assunto, é claro, foi a formação do Paredão. O goiano garantiu para a youtuber que ela não é uma opção sua de indicação:

“Queria saber da onde você tirou que tinha chance de eu indicar você? Não voto em você de jeito nenhum.”

Viih Tube e o Líder Caio falam sobre o Paredão e o brother afirma: ‘Não voto em você’

Sobre a decisão que quem vai a indicar ao 11º Paredão, Caio avisou sua preocupação:

“Eu não posso ser injusto com outras pessoas, independente do Anjo.”

Líder Caio comenta sobre sua decisão de indicação ao Paredão para Viih Tube

Papo vai, papo vem, e o assunto chegou em Juliette. Viih Tube comentou sobre seu incômodo com a sister, e o Líder deu sua visão:

“Eu não sei se é de propósito, pelo amor de Deus, não estou julgando a Juliette, estou falando uma visão minha… Tem hora que eu sinto que a Juliette vai em uns pontos que atingem a Thaís…”

Líder Caio comenta com Viih Tube no BBB21: ‘Tem hora que sinto a Juliette atingir a Thaís’

E a youtuber comenta: “Eu, realmente, não sei o que eu acho. Eu só sei que, em relação a eu e ela, tem alguma coisa errada. Esse é o meu sentimento“. Confira mais no vídeo!

Para Caio, Viih Tube comenta sobre relação com Juliette: ‘Tem alguma coisa errada’

Para tranquilizar Camilla de Lucas…

Logo depois, Caio procurou Camilla para conversar. Apesar do brother ter escolhido a influenciadora digital para a ‘Final do Mal’ da Prova do Líder – que poderia tê-la colocado no Paredão, ele fala que a decisão foi por impulso. E que não deve indicá-la para a berlinda amanhã.

“Mesmo que essa imunidade, seja a última e seja a autoimune, você não é minha indicação. A gente demorou a se conectar. Mas por todo o meu histórico de vida, é muito mais válido [uma conexão assim] do que uma instantânea”, disse o Líder, uma vez que Camilla deve ganhar a imunidade do Anjo João Luiz.

Caio, Líder no BBB21, afirma para Camilla de Lucas: ‘Você não é minha indicação’

+ Camilla de Lucas declara para Caio sobre relação com brother no BBB21: ‘Nunca tive nenhuma questão contigo’

Já Viih Tube, chamou Thaís para contar um pouco do papo que rolou com o Líder.

“Caio me passou uma visão que me assustou. Me deixou confusa. Sobre você e ela”, diz a youtuber, sobre a goiana e Juliette.

Viih Tube comenta com Thaís no BBB21: ‘Caio me passou uma visão que me assustou’

Thaís, que já sente ser o alvo de Caio neste Paredão, confessou a João Luiz que acha que pode soar “falsidade” se for procurar o Líder para conversar.

Thaís desabafa com o Anjo João Luiz: ‘Eu acho que soa muita falsidade eu falar com o Caio’

Em outro momento, Viih Tube entregou, feliz da vida, uma revelação de Caio a ela.

“Sabe o que o Caio me contou? Que eu sou o pódio dele. Eu quase chorei. Falei: ‘Mentira!’. Ele falou: ‘Eu considero muito você. Eu gosto de você desde o começo. E as coisas que você me fala me ajudam, você não faz ideia do quanto é importante”.

Viih Tube conta a Thaís: ‘Caio disse que eu sou o pódio dele. Eu quase chorei’

Dicionário com foto de sister? 🧐

Juliette queria alguém para fofocar e, no Quarto Colorido, pegou Thaís no colo e tirou a sister da cama onde ela tentava dormir. Mas a missão não deu certo. No meio do caminho, ela topou com Arthur, que estava dormindo no chão. Teve uma mini confusão ali, e a advogada decidiu deixar o quarto sozinha.

Então, Fiuk comentou: “Se procurar no dicionário ‘sem noção’, deve ter a foto da Juliette“.👀

Fiuk comenta sobre sister no BBB21

As caras e bocas de Gilberto 😮🙄😂

Para terminar em alto astral, vem conferir esse momento de descontração dos brothers. Na sala, eles lembraram as poses que fizeram para as fotos de divulgação dos participantes do BBB21, e Gilberto roubou a cena.

Camilla de Lucas dirige Gilberto, que reproduz poses de fotos para o BBB21

+ Juliette afirma para Arthur no BBB21: ‘Admiro você como jogador, quero muito ganhar de você um dia’

+ No BBB21, Fiuk diz que quer atender Big Fone, e Thaís confessa: ‘Só se você me colocar no Paredão também’

