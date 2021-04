Resumo BBB21 10/04: show de IZA na Festa PicPay anima brothers, que também traçam novos rumos de jogo | resumo

A madrugada deste sábado, 10/04, foi de Festa PicPay na casa do BBB21 e ninguém ficou parado durante a celebração, que contou com interação do público e um super show da diva pop IZA! Entre passinhos de dança e conversas sobre o jogo, nossos brothers puderam se divertir com mimos oferecidos a eles, graças à interação do público que acompanhava a festa.