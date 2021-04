Resumo BBB21 10/4: brothers chateados com Castigo do Monstro, DR e conversas sobre indicação do Líder agitam brothers | resumo

Nesta madrugada, rolou mais uma festinha na casa do BBB21! Teve um showzão de Iza, muito choro – de emoção e, depois, de tristeza –, dança, cantoria, conversas importantes sobre jogo e até um ‘after’ no sofá. E a pergunta que ficou, foi: será que eles lavaram o pé antes? Não, né? 😳

Resumo BBB21 10/04: show de IZA na Festa PicPay anima brothers, que também traçam novos rumos de jogo

Foi tanta agitação que os confinados acordaram mais calminhos neste sábado, 10/4. A não ser pelos… castigados com o Monstro. “Planta faz isso?”. 💃 Nesta manhã e início de tarde, tivemos samambaias tristes e cansadas, desabafos e reclamações sobre o Castigo do Monstro, “coração partido” no #FeedBBB e medo do Paredão no Raio-X. Eu digo ou vocês dizem? Clima tenso entre os brothers!

Bateu a curiosidade? Fica aqui que a gente conta tudo. Vem de resuminho com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na manhã e no início da tarde deste sábado, 10/4.

Já regou as plantinhas hoje? — Foto: Globo

Com vocês: ‘A Saga das Samambaias’ 🌱

Enquanto a casa inteira dormia depois de uma festinha animada, as samambaias, também conhecidas como Arthur e Pocah, levantaram para cumprir o Castigo do Monstro na área externa. Ô, gente… 🥵

Arthur e Pocah vão para o gramado do BBB21 cumprir o Castigo do Monstro

Segue imagens da fotossíntese matinal:

1 de 8 Alguém acode essas plantinhas! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Alguém acode essas plantinhas! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

2 de 8 Imagina o calor?! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Imagina o calor?! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

3 de 8 Forças, samambaias! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Forças, samambaias! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

Estavam achando que é fácil ser planta? 🌿

Depois, a cantora fez um desabafo: “Inferno de Monstro”. O capixaba concordou e a sister completou:

“Às vezes, só consigo sentir tristeza“.

Pocah desabafa sobre Castigo do Monstro: ‘Só consigo sentir tristeza’

E não parou por aí! Um tempinho depois, a cantora entrou para tirar um cochilo. Alguém aí já viu uma samambaia dormindo? 💤 Se não, confere aqui:

4 de 8 💤💤💤 — Foto: Minuto a Minuto – BBB 💤💤💤 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

5 de 8 Agora, de outro ângulo 🌱 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Agora, de outro ângulo 🌱 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

6 de 8 E de pertinho 🍃 — Foto: Minuto a Minuto – BBB E de pertinho 🍃 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

7 de 8 Planta tem sono?! 🥱 — Foto: Minuto a Minuto – BBB Planta tem sono?! 🥱 — Foto: Minuto a Minuto – BBB

E aí, quem passou a fazer companhia para Arthur lá fora foi Caio, o Líder da semana. Papo vai, papo vem, e o instrutor de Crossfit fez uma promessa:

“O primeiro que entrar na piscina na minha frente, eu voto nele amanhã. ‘Por qual motivo?’: ‘Entrou na piscina’. Sem pensar”.

Essa justificativa vale, Tiago? 🤭

Arthur confessa: ‘O primeiro que entrar na piscina na minha frente, eu voto´

Na sequência, todos dormiram novamente. 😴 Mas não é por causa disso que Gilberto iria ficar sem falar, né?! Já que não tinha mais ninguém, o pernambucano conversou consigo mesmo:

“Eu tive que me proteger desde o início. Tive que jogar, meter a cara. Mas, quando gente se vê acuado, é quando a gente mais erra. Então, é fácil apontar para quem estava acuado desde o início em detrimento de quem estava só ‘safe’. Mas a gente vai até a Final”.

Gilberto reflete sobre jogo: ‘É fácil apontar para quem estava acuado desde o início´

Depois, começaram as dancinhas e a cantoria! Gil do Vigor resolveu vigorar e dançou a música “Señorita”, de Shawn Mendes e Camila Cabello.

“I love it when you call me señorita…“. 🎶

Enquanto brothers dormem, Gilberto canta e dança na casa do BBB21

Já acordadinhas, Viih Tube e Thaís conversaram um pouco na sala. A youtuber reclamou de uma sister para a goiana:

“A Juliette nem está falando comigo, deve estar brava comigo com alguma coisa e eu não vou perguntar. Toda vez que ela está chateada ou eu estou, eu é que tenho que ir falar. Eu que tenho que chamar, eu que tenho que resolver. Toda vez”.

Viih Tube reclama de sister do BBB21: ‘A Juliette nem está falando comigo’

No Quarto Cordel, o assunto também ficou um pouco tenso: Caio ensaiou o discurso de indicação ao Paredão com Gilberto e revelou em quem pensa em votar. Eita!

“Eu acho injusto votar em uma pessoa que se aproximou de mim, votar em uma pessoa que não vota mais em mim. Então, infelizmente, o meu voto hoje é na Thaís”.

Caio ensaia discurso de indicação ao Paredão e diz: ‘Acho injusto votar em uma pessoa que se aproximou de mim’

O Queridômetro foi quase todo só amores, menos para João Luiz. Depois de ganhar a Prova do Anjo e transformar Arthur e Pocah em samambaias, a sister deu um belo de um “coração partido” para ele. 💔 Ser Anjo não é moleza, meu povo!

8 de 8 Queridômetro BBB21: brother ganha ‘coração partido’ após Castigo do Monstro — Foto: Globo Queridômetro BBB21: brother ganha ‘coração partido’ após Castigo do Monstro — Foto: Globo

Confere aqui o Queridômetro completo: 👇

Queridômetro BBB21: brother ganha ‘coração partido’ após Castigo do Monstro

E, falando em João Luiz, ele bem sabe que não foi fácil dar o monstro revezamento para dois colegas. No Raio-X de hoje, ele falou sobre o assunto:

“Estou muito feliz de ter ganhado a prova. Me deu um gás, principalmente porque vou ver minha família. A única coisa ruim foi a decisão do monstro, mas fiz o que tinha que fazer, não tinha outra saída“.

Raio-X BBB21: João Luiz – 10/04

Já Viih Tube, que chegou à final da Prova do Anjo, lamentou ter “batido na trave” mais uma vez e revelou o medo de ver uma amiga no Paredão:

“Mais uma vez, eu quase ganhei o Anjo, bati na trave, fui até a final, foi muito legal. Estou me dedicando muito para as provas, estou muito feliz com o meu desempenho nas provas. Estou com medo da Thaís ir para o Paredão“.

Raio-X BBB21: Viih Tube – 10/04

Aliás, parece que o medo do Paredão está dominando a casa. 🤯 Gilberto, que acabou de voltar de uma berlinda, comentou:

“Tem Paredão amanhã. Gente, me deixa aqui, gente, não me tira, não”.

Raio-X BBB21: Gilberto – 10/04

Mas, para Pocah, a votação já poderia ser hoje mesmo. Parece que tem alguém cansada de estar de planta, hein?! 🥺

“Estou toda feliz com o Monstro. Queria que o Paredão fosse hoje. É horrível o monstro revezamento”.

Raio-X BBB21: Pocah – 10/04

Por enquanto, é isso! Fique de olho na #RedeBBB e acompanhe a casa mais vigiada do Brasil de pertinho. Até a próxima! 👋