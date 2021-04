Resumo BBB21 11/04: ‘DR’ de Juliette com Viih Tube e expectativa para formação de Paredão marcam a tarde | resumo

A expectativa para a formação de um novo Paredão tomou conta dos brothers durante a tarde e início da noite deste domingo, 11/4. Nas rodinhas de conversa da casa mais vigiada do Brasil, os confinados falaram bastante sobre a formação da próxima berlinda do BBB21 e tentaram fazer contas sobre o número de votos que podem levar no Confessionário.

Uma DR entre as sisters Juliette e Viih Tube também foi destaque na tarde. As duas conversaram na área externa da casa. Após o papo, rolou um abraço. No entanto, a youtuber falou da advogada para Thaís: “A gente vai se afastar”. Vixi…. 😖

Quer saber mais? Vem para resumo e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil.

Vem aí um novo Paredão 😱

Os brothers especularam bastante sobre a formação de um novo Paredão durante a tarde e início da noite deste domingo, 11/04. Gilberto fez companhia para Arthur no Castigo do Monstro e apontou:

“Se for eu e tu [no Paredão], tem uma chance dos dois voltarem ainda. Uma pequena chance. Ela existe. Se for tu e Fiuk, não tem essa chance. Vai sair um dos dois, certeza!”

Juliette e João Luiz também falaram sobre o Paredão. O professor está com medo do ‘desempate’:

“Talvez empate eu e Pocah. Aí não sei, se empatar, quem o Caio desempata.”

Juliette e Viih Tube resolveram ter uma ‘DR’ durante a tarde deste domingo. Tudo começou após um atrito entre as duas na cozinha da casa do BBB21.

“Está vendo as grosserias?”, disse a advogada para João Luiz. Em seguida, as sisters foram para a área externa da casa e começaram o papo.

“Queria pedir desculpa pelas vezes em que eu fui grossinha, ou estava irritada e você percebeu. Acho que eu devia ter vindo conversar antes para não chegar no ponto de ficar irritada”, falou Viih Tube.

“Você continua me magoando todos os dias com pequenas coisas, porque isso é natural. Tenho certeza, absoluta, que você e a Thaís se machucam e não falam. Eu já vi e não me pertence”, respondeu Juliette

++ Em conversa com Juliette no BBB21, Viih Tube diz: ‘Passei do limite com você’

A discussão terminou com um abraço. Vem ver este momento 👇

Após conversar com Juliette, Viih Tube sentou com Thaís na área externa do BBB21. Para a amiga, a youtuber sentenciou:

“Falei tudo que eu queria, ela falou tudo que ela queria. Em resumo, a gente vai se afastar”.

Além de especular votos, os brothers também adoram imaginar dinâmicas diferentes para o jogo.

“Eu acho que o Fiuk tem alguma coisa pra fazer. Ou ele puxa ou [tem] um voto duplo no confessionário…”, aponta Arthur.

“Pode ser um poder novo”, comenta Juliette.

++ João desabafa com Camilla no BBB21: ‘Não consigo te dizer quem seria a minha segunda opção no pódio, além de você’

Ainda de olho na formação do Paredão desta noite, Juliette procurou o Líder Caio para uma conversa.

“Se empatar, você me tira?”, pergunta a sister. Ele responde: “Ah, tiro. Com quem você iria empatar? A única chance que você poderia empatar é com o Gil”.

Eles ainda fazem as contas e Caio diz:

“São nove votos pela casa, Ju, vai ficar diluído entre Gil e Arthur”.

Confira a playlist do resumo BBB

E hoje tem a formação de mais um Paredão. Quem será alvo? Fiquem de olho para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

