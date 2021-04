Resumo BBB21 11/04: madrugada com cooler tem papo sobre jogo e desentendimento de Thaís e Juliette | resumo

E vamos de cooler na madrugada deste domingo, 11/4, na casa do Big Brother Brasil! Nossos brothers receberam comes e bebes e puderam curtir uma bela confraternização com música no gramado. Mas, claro, estamos falando de BBB e nem tudo é alegria. Teve desentendimento entre Thaís e Juliette, choro e papo sobre o jogo – afinal, mais tarde rola a formação do 11º Paredão.

1 de 1 Brothers receberam cooler nesta madrugada — Foto: Globo Brothers receberam cooler nesta madrugada — Foto: Globo

Foi aqui que pediram cooler?

Dormir no BBB? Não, não! Já era quase 3h da madrugada quando chegou o primeiro cooler para os nossos brothers. Depois ainda vieram comidinhas, e a confraternização teve muita música – com direito até a coreografia na piscina.

Brothers brindam no BBB21 — Foto: Globo

Brothers fazem trenzinho na área externa do BBB21 — Foto: Globo

Gilberto dança para Arthur no BBB21 — Foto: Globo

Brothers do BBB21 recebem cooler e comemoram

E será que o Castigo do Monstro, que essa semana é de samambaias, intimidou a diversão de Pocah e Arthur? Nem um pouquinho! A cantora carioca recebeu até uma ‘regadinha’ de Camilla de Lucas na piscina da casa.

Camilla de Lucas usa o regador em Pocah no BBB21 — Foto: Globo

Camilla de Lucas brinca com Pocah na área da piscina: ‘Vamos molhar a plantinha’

Thaís e Juliette se desentendem

Antes da chegada do cooler, Thaís e Juliette se desentenderam durante um momento em que os brothers estavam relembrando fatos que rolaram no confinamento. Ao falarem sobre os Big Fones que tocaram, a advogada paraibana lembrou da ocasião em que a cirurgiã-dentista atendeu e precisou fazer uma troca para se salvar da berlinda. Ela escolheu Juliette.

“Eu lembrando as coisas do Big Fone, aí Thaís não gosta que lembre que ela precisou me botar”, disse a paraibana.

“Não é isso, Juliette, que eu estou sem paciência. É o motivo de falar, a gente acabou de conversar”, retrucou Thaís.

Juliette e sister se alfinetam em papo com brothers: ‘Thaís não gosta que lembre’

Depois, o assunto repercutiu. Thaís não gostou do fato ter voltado à tona e de como outros confinados lidaram com a situação. Logo na sequência, ela já reclamou com João Luiz: “Que preguiça”.

A sister ainda falou sobre o assunto com Pocah, na área externa, e com Viih Tube e Camilla de Lucas, no banheiro.

“Todo mundo trata a gente como duas crianças”, desabafou.

Thaís pede que Pocah não se envolva em desavença: ‘Trata a gente como duas crianças’

Thais fala sobre desentendimento com Juliette no BBB21

Com a formação do 11º Paredão batendo à porta, os brothers especularam possibilidades e já começaram a temer o que acontecerá na noite deste domingo, 11/4.

Juliette garante a Gilberto sobre votos da casa do BBB21: ‘Tem várias pessoas ameaçadas’

No BBB21, João Luiz aponta: ‘Para tentar sair do Paredão, eu sei o que eu tenho que fazer’

Viih Tube, por sua vez, demonstrou preocupação com Thaís. A cirurgiã-dentista é um dos possíveis alvos do Líder Caio para sua indicação. As duas choraram juntas sentadas no chão do banheiro.

“Eu não quero que você saia daqui. Eu sei que não tem nada que eu possa fazer, isso é o que mais me dói”, desabafou a youtuber.

Viih Tube desabafa com Thaís no BBB21: ‘Não quero que você saia daqui’

Gilberto, por sua vez, acredita que estará entre os emparedados desta noite. Segundo a sua lógica, a maior parte dos votos da casa irá para Arthur. Por isso, se a dinâmica for de os dois mais votados da casa, o doutorando em Economia pode acabar indo para a berlinda com apenas 2 votos. Entenda como funcionará o Paredão deste domingo!

Fiuk, que já está no Paredão em virtude da Prova do Líder, destacou que sempre foi alvo no BBB21:

“Sempre quiseram me tirar, desde o começo”.

No BBB21, Fiuk desabafa com Gilberto: ‘Sempre quiseram me tirar’

Gilberto diz que irá ao Paredão e explica: ‘Homens vão levar todos os votos até o final’

