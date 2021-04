Resumo BBB21 11/4: papos sobre voto do Líder, Almoço do Anjo e choro marcam a manhã e o início da tarde | resumo

E não foi diferente na manhã e no início da tarde deste domingo, 11/4. Ainda cedo, as samambaias mais famosas do Brasil, Arthur e Pocah, que cumprem Castigo do Monstro, já estavam de papo com o Líder da semana. Caio parece que já bateu o martelo em relação à indicação dessa noite: “O que me doeu foi que ela se afastou de mim de uma forma muito bruta”. Eita! 👀

Ainda teve mais! Depois de passar a madrugada acompanhando os Monstros no gramado da casa, um brother não conseguiu acordar e deixou de fazer o Raio-X. A punição? Menos 500 estalecas. 🥵

Ah, e também rolou o Almoço e Presente do Anjo! 😇 João Luiz, que venceu a prova da última sexta-feira, convidou duas sisters para curtirem o momento com ele. E foi bem emocionante, viu?!

Olha essas plantinhas conversadeiras! — Foto: Globo

O Jogo das Samambaias – parte 1 🌱

O sol mal havia raiado, e uma samambaia, digo, Pocah, já estava falando de jogo. Planta faz isso?! 💃

Caio, que conversava com a sister enquanto ela cumpria o Castigo do Monstro, revelou quem deve ser o indicado por ele na formação de Paredão neste domingo, 11/4:

“Muito ruim. Eu não queria. O que me doeu foi que ela se afastou de mim de uma forma muito bruta, eu já tinha visto isso. E ela começou a vir para cima de mim no Jogo da Discórdia, e eu chegava perto, e era aquela coisa que estava estranha”.

Caio, do BBB21, afirma que já decidiu quem vai indicar ao Paredão: ‘Se afastou de mim’

Na sequência, Arthur, também de samambaia, chegou e o assunto seguiu. O fazendeiro, Líder da semana, sugeriu que Gilberto acredita que Pocah terá votos da casa e relatou um papo que teve com o pernambucano:

“O Gil me perguntou: ‘Você me desempataria com alguém?’ Eu falei: ‘Depende de quem’. Tipo assim, para desconversar. ‘E se fosse com a Pocah?’ ‘Você. Tem nem que me perguntar isso'”.

A cantora, então, chegou a uma conclusão:

“Viu, então ele deve estar tentando correr para fazer pessoas votarem em mim“.

Pocah aponta brother do BBB21: ‘Tentando correr para fazer pessoas votarem em mim’

E aí, Arthur voltou para a casa e, enquanto tomava um banho, foi elogiado… 👀 mas, calma! Não é nada disso que você pensando: Juliette, que passou pelo banheiro, parabenizou o brother pela postura dele no Castigo do Monstro. 🤭

“Você está sorrindo, de bom humor, mesmo no Monstro. Estou achando muito legal”.

Juliette congratula Arthur por postura no Castigo do Monstro

Como sempre, depois do despertador, os confinados saíram correndo para disputar um lugar na famigerada fila do Raio-X. Menos… Caio. Depois de passar a madrugada fazendo companhia para as samambaias da casa, o goiano não conseguiu acordar para participar da dinâmica. E vamos de menos 500 estalecas!

Caio não faz Raio-X e perde estalecas no BBB21

Teve um brother que se sentiu culpado com a situação. Quando viu que o fazendeiro foi punido, Arthur lamentou:

“Não sei quem foi o último (a fazer o Raio-X). Ele ficou a noite toda lá comigo, velho. Tinha que ter chamado o cara“.

Em seguida, o capixaba foi para o Quarto do Líder e se desculpou com o goiano:

“Cara, a gente foi fazer o Raio-X e a última pessoa não viu que o tempo não parou de correr. Eu tinha entrado para tomar banho, velho. Me desculpa, cara. Você ficou a noite toda”.

Mas Caio logo o tranquilizou: “Está de boa”.

Após Caio perder o Raio-X, Arthur lamenta: ‘Ele ficou a noite toda lá comigo’

Aliás, já que já estamos aqui, vamos falar sobre o Raio-X de hoje. Thaís, que está sentindo que está na reta da berlinda, fez um desabafo:

“Estou em um momento que estou bem tristezinha, mas tentando não me abalar, não me apegar a esse sentimento. Estou muito ansiosa e agoniada, faz parte. Mas é isso, não deixar a peteca cair. Foco, força. É bem tenso, é uma coisa muita intensa”.

Raio-X BBB21: Thaís – 11/04

E João Luiz não escondeu a ansiedade para o Almoço e Presente do Anjo! 💕 Ah, e ele também falou sobre a votação de hoje. Parece que a coisa vai ser tensa!

“Daqui a pouquinho, é o vídeo da minha família. Estou muito contente com isso. Porém, hoje é dia de formação do Paredão. Talvez eu tenha que fazer coisas para tentar me defender, mas estou tranquilo“.

Raio-X BBB21: João Luiz – 11/04

Falando em Paredão… tem um brother que, por enquanto, já está nele. Fiuk, que caiu na berlinda já na quinta-feira, 8/4, durante uma dinâmica da Prova do Líder, comentou:

“Hoje é um dia muito difícil, dia de Paredão, e eu já estou no Paredão. Óbvio que eu não quero sair. Estou tentando ficar confiante, quero agradecer a todo mundo que nunca me deixou sozinho”.

Raio-X BBB21: Fiuk – 11/04

O Jogo das Samambaias – parte 2 🌱

E as “plantinhas” não pararam de jogar! Em uma conversa com Thaís lá no vaso das samambaias, Pocah questionou os critérios de voto de um colega de confinamento:

“É muito chato quando a gente vira opção para uma pessoa que a gente gosta. Que critérios o João (João Luiz) tem para que eu fosse uma opção para ele?“

A cirurgiã-dentista opinou:

“Eu acho que o único critério deve ser de tirando as prioridades dele, eu acho”.

Mas a resposta não foi suficiente para a cantora, que apontou:

“O contragolpe, quando o João me puxou, tinham mais pessoas que não era prioridade para ele, o voto da casa também”.

Pocah sobre o BBB21: ‘Chato quando a gente vira opção para uma pessoa que a gente gosta’

Pouco depois, as sisters começaram a relembrar dos desentendimentos entre Arthur e Fiuk. Para a cantora, tudo começou quando a Thaís foi “flechada”. Ué! Será?! 🤔

“Você viu aquele dia que a gente ficou falando: ‘A gente não foi flechada’. Aí o Fiuk: ‘Tatá foi flechada, sim’. É que eu não sou maluca de tocar nesse assunto com o Arthur“, recorda Pocah.

Em seguida, a cantora confessou:

“Eu me senti uó porque, quando o Arthur falava de você, aí eu falava: ‘Ai, shippo’. Eu queria muito que nascesse um casal e eu achava que você e o Fiuk não iam nascer. Tanto é que não nasceu“.

Sinceridade é tudo! 😅

Pocah e Thaís conversam sobre desentendimento de brothers no BBB21

E, como não podia faltar, Thaís parou tudo para fazer umas selfies bem verdinhas, em contato com a natureza. Né, Pocah?!

A blogueira da casa está on! — Foto: Globo

Já viram planta fotógrafa? 📸

Quem queria ter uma planta talentosa assim em casa? — Foto: Globo

Quando a cirurgiã-dentista se afastou, a cantora disparou, sozinha:

“Toma, deixar de ser trouxa. Segura essa marimba! Só vai segurando. Só vai segurando, bebê”.

Logo em seguida, quando a goiana voltou, Pocah perguntou:

“Amiga, não estou aguentando mais. Tem ninguém acordado?”

A resposta? “Nenhuma alma viva acordada”. 💤

Sozinha no Castigo do Monstro, Pocah dispara: ‘Deixar de ser trouxa’

E aí, chegou a hora de trocar de lugar com Arthur, que se plantou ali no vasinho do lado de fora. Alguém chuta o que o brother resolveu fazer? Isso mesmo, cantar uma música de Projota, o sexto eliminado do BBB21! 🎶

“Hoje ela só quer paz…”.

Enquanto cumpre o Castigo do Monstro no BBB21, Arthur canta música de Projota

Almoço e Presente do Anjo 😇

Rolou Almoço e Presente do Anjo hoje! O Anjo da vez, João Luiz, convidou duas sisters para curtirem esse momento especial com ele: Camilla de Lucas e Viih Tube. Será que elas amaram?! 💖

E aí, lá em cima, foi emoção pura! Confere aqui o vídeo e algumas fotos da reação do mineiro:

João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21 — Foto: Globo

4 de 11 João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21 — Foto: Globo João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21 — Foto: Globo

5 de 11 João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21 — Foto: Globo João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21 — Foto: Globo

João Luiz vibra com mensagem da família no BBB21

Agora, pausa para a comida. Mais alguém aí com água na boca? 😋 Convida a gente, João!

Olha essa comidinha mineira, Brasil! — Foto: Globo

Na sala, os brothers também caíram em prantos. “Eu imaginei o pai dele exatamente do jeito que ele falou”, comentou Arthur.

7 de 11 Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo

8 de 11 Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo

9 de 11 Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz — Foto: Globo

Na sala do BBB21, brothers se emocionam com o Presente do Anjo João Luiz

Na sequência, Juliette, que chorava bastante, desabafou com Gilberto:

“Acho que não vai ter mais Anjo mesmo, não, visse?”

"Queria tanto ver a minha família. Estou muito com raiva de mim", diz a sister. — Foto: Globo

O pernambucano disse que ainda acha possível ter alguma dinâmica com vídeos da família no programa, mas a paraibana discorda:

“Queria tanto ver a minha família. Estou muito com raiva de mim. Eu poderia ter ganhado muitas vezes. Eu não ganhei nada. Nenhuma vez. Agora não vai ter mais. Vídeo, não”.

Após Presente do Anjo João Luiz, Juliette desabafa: ‘Queria tanto ver a minha família’

O #FeedBBB de hoje está mais verdinho. 🌿 Além de estar para lá e para cá vestido de samambaia desde sexta-feira, Arthur recebeu um emoji de planta no Queridômetro. Adivinha quem deu esse presentinho para o brother? A outra “plantinha” da casa, Pocah! Ô, gente… 🤭

Já João Luiz, que foi quem deu o Castigo do Monstro para a dupla, recebeu uma “carinha feliz” de cada. Hmm…

Confira o Queridômetro completo:

Queridômetro BBB21: em dia de formação de Paredão, sisters recebem apenas emoji de ‘coração’

Noticias internacionales 🌎

O nome do programa é Big Brother Brasil, mas não é só por aqui que ele repercute, não! Ontem à noite, Fiuk contou que, quando era criança, tinha um ‘crush‘ na cantora e atriz mexicana Thalia. Own! 💗

“O dia que eu me toquei que eu ia crescer e a Thalia… Tá ligado? Eu chorei, porque eu vi que era criança e que não ia rolar“, disse ele.

Juliette, que participava da conversa, não deixou o assunto passar:

“Fiuk, olha para mim… Eu sou a cara da Thalia! Já me disseram! María la del Barrio soy…”.

Juliette diz que se parece com Thalia para Fiuk, no 'BBB21' — Foto: Globo

E sabe quem mais não deixou isso passar?! Ela mesmo, a própria Thalia! Olha só o post que a atriz fez em uma rede social:

“Me encantó escuchar esto en el #bigbrotherbrasil 🥰 @fiuk qué lindo lo que dijiste! De verdad que si yo era tu Crush? 😜🙈☺️ @juliette.freire me encantó tu cara 👏🏼🥰👏🏼 Deberíamos hacer un zoom party y cantamos y bailamos esas canciones 🎉💋”.

Confira a matéria com o vídeo do papo entre Fiuk e Juliette:

Thalia comenta bate-papo entre Fiuk e Juliette do ‘BBB21’: ‘É verdade que eu era sua crush?’

Por enquanto… é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que rola no reality mais amado do Brasil! Até a próxima! 👋