Resumo BBB21 12/04: Relação abalada entre sisters e debates sobre o jogo marcam madrugada após formação de Paredão | resumo

Apurações de votos, justificativas, reavaliação de estratégias e choro marcaram a madrugada dos brothers após a formação do 11º Paredão do BBB21. Uma sister em especial ficou extremamente decepcionada com um voto que recebeu. Quem votou, por sua vez, não poupou esforços para se explicar à colega e aos demais participantes. Além dessa treta, tivemos emparedados nervosos e avaliação das relações entre os demais brothers.

Nesta noite, a limitação de participantes que podiam ser votados foi decisiva para a formação do décimo primeiro Paredão. Fiuk acabou na berlinda pela dinâmica da última prova do Líder. Thaís foi a indicada do Líder Caio. Arthur e Pocah foram os mais votados pela casa e disputaram a Prova Bate e Volta, junto com Fiuk. Pocah foi a vencedora.

Apesar da sorte de ter escapado da berlinda, a noite de Pocah foi marcada por uma decepção. A cantora não se conformou por ter recebido um voto de Camilla de Lucas e questionou a influenciadora.

“Você aqui é uma prioridade pra mim, e eu sempre falei que você estava entrando mesmo no meu TOP 3, de pessoas que me ajudam, que estiveram sempre do meu lado. Toda vez que eu precisei, você estava do meu lado”.

Após uma longa conversa com a cantora, em que se justificou pelo voto, Camilla ainda se explicou a Viih Tube e Thaís.

“As pessoas que eu tenho proximidade no jogo, foram pessoas que eu já construí ao longo do tempo e que eu tive a sorte de ainda estarem aqui. Só que, do outro lado, que é o lado dela, eu sou uma pessoa muito próxima, então a balança fica desigual“.

Mais tarde, Camilla ainda conversou com Arthur, e os dois falaram sobre as escolhas que fizeram no Confessionário esta noite.

“Eu acabei indo em uma pessoa que eu não queria ir, porque eu achava que as pessoas iriam nela, eu ia tentar tirar a Pocah da reta“, disse Arthur.

“Tive que fazer uma escolha e o meu critério foi por aproximação“, Camilla explicou.

Mesmo emparedado, Arthur opinou sobre a situação de Pocah quando a sister se aproximou para conversar após a formação da berlinda.

“Essa galera vindo me dar abracinho. Nem para te proteger suas amigas servem, você tem noção disso? Não falo nem de mim, não, falo de você mesmo”, disse o instrutor de crossfit.

O capixaba avaliou a atitude de Camilla de Lucas com Pocah na votação, e ainda desabafou sobre desentendimentos pessoais com a influenciadora.

“Eu vou falar de situações, de se meter sim na treta de todo mundo, de citar sim a Carla (Diaz) de toda conversa que tem comigo”.

Juliette e Viih Tube também conversaram sobre a formação do Paredão. A maquiadora e advogada comentou sobre suas opções de voto e avaliou sua relação com o Líder da semana, Caio.

“Ele tem me mostrado atitudes muito positivas”.

Em outro canto da casa, os emparedados Thaís e Fiuk se consolaram. A cirurgiã-dentista desabafou sobre ter sido escolhida por Caio para a berlinda e avaliou se poderia ter feito algo para evitar a indicação.

“Não sou baba-ovo de Líder“, Thaís concluiu.

E se todos pensam em formas de se preservarem no jogo, o Líder não está fora dessa. Caio especulou com Gilberto sobre maneiras de aumentar suas chances de permanência no programa.

“A gente tem que tentar livrar de pessoas que a gente acha que podem ser fortes indo juntas”, o fazendeiro palpitou.

