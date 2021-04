Resumo BBB21 12/04: Tarde tem Cinema do Líder, teorias, saudade e ‘coração conformado’ | resumo

Chegou a segunda-feira e, com ela, mais um Jogo da Discórdia ! Obaaa! 🥳🥳🥳 Será que vai rolar fogo no parquinho logo mais?! 🔥 Enquanto não chega esse momento tão aguardado por nós, vamos falar sobre o que rolou na casa do BBB21 , nesta segunda-feira, 12/04. Pela manhã e início de tarde, teve dança, papos sobre Paredão, dúvidas sobre votos e piscina de prêmios, a tarde e o início da manhã foram marcados pelo Cinema do Líder , teorias sobre a Eliminação, saudade de ex-sister e ‘coração conformado’ de uma emparedada.

A emparedada Thaís conversava com algumas sisters no Quarto Colorido quando lembrou que, mais cedo, havia dito que tinha uma teoria sobre as eliminações recentes no reality. Camilla de Lucas quis saber qual era a tal ‘teoria’.

“Estão saindo as duplas. Saiu a Sarah, que era dupla do Gil (Gilberto), o Rodolffo que era a dupla do Caio e eu que sou dupla da Viih (Tube)”, disse a goiana.

“Vai caçar uma roupa para lavar”, brincou Camilla de Lucas.

“Ah, obrigado Thaís, a sua teoria me tranquilizou bastante. Fiquei bem tranquila agora”, falou Viih Tube.

Juliette piscou para as sisters e apontou: “Esse povo que fica falando que vai sair nos Paredões podia pedir voto na câmera para sair, né?“.

Opinião sobre a próxima Eliminação

Juliette, Gilberto e João Luiz analisavam o quadro da academia com os desenhos dos jogadores e comentavam sobre o Paredão formado por Arthur, Fiuk e Thaís. A advogada explicou suas teorias sobre a próxima eliminação do reality.

“Fiuk e Arthur tiveram conflitos diretos. Querendo ou não, as torcidas são contrárias. Thaís não teve conflito direto com ninguém. Os poucos conflitos que ela teve foi negócio de voto e Jogo da Discórdia, e do povo subestimá-la. Mas mesmo assim, ela ficou amiga do povo que a subestimou. Ela não tem conflitos diretos”, disse a advogada.

Juliette disse ainda que imagina torcidas unidas para este Paredão: “Acho que a galera shippa muito Fiuk com Thaís. Mas já entenderam que Fiuk está em outra. Ele não fechou uma paquera sólida e fica nessa amizade colorida. Pode ser que, ou a torcida queira que continue esse chameguinho, ou que não, e aí separa a torcida“.

“Acho que as duas torcidas, Fiuk e Thaís, vão em Arthur”, concluiu a sister.

O papo continuou entre o trio. E eles falaram sobre os emparedados. A sister comentou que já teve desavenças com todos eles. “Eu gosto dos três, mas já briguei com o Arthur. E com o Fiuk“, disse Juliette. João Luiz riu e completou: “E com a Thaís“.

“Com a Thaís foi briga besta”, respondeu a sister. Gilberto opinou: “A senhora vive se enganchando nela. Vocês vivem se enganchando uma na outra”.

Os três se divertiram com as desavenças de Juliette e João Luiz disparou: “De quem está aqui, você só não brigou comigo e com a Camilla“. 🗣️

O Líder Caio e seus convidados foram curtir o Cinema do Líder. Os brothers assistiram o especial ‘Falas da Terra’, que será exibido no dia 19/04, Dia do Índio, na Globo. O programa mostra a riqueza cultural dos mais de 300 povos indígenas existentes no Brasil.

Caio escolheu Arthur e Pocah para o cineminha desta semana. “Ai que cheirinho de pipoca“, comemorou a cantora.

Gilberto estava na área externa da casa, quando começou a pensar na vida e a falar sozinho. “Ai, meu Deus. Sarah, cadê tu, Sarah? Cadê tu?”, disse. O brother lamentou a ausência da sister, que foi a oitava eliminada do jogo, e afirmou: “Nunca vou ter outra parceira feito a Sarah… Não tem como, não!”.

Thaís estava na cozinha quando Juliette perguntou como estava o coração da sister antes de mais uma Eliminação na casa. A goiana, que está no Paredão ao lado de Arthur e Fiuk, respondeu: “Está bem conformado”.

