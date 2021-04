Resumo BBB21 12/4: papos sobre Paredão, dúvida sobre votos e ação da Americanas animam a manhã e o início da tarde | resumo

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, Fiuk ou Thaís?

Na manhã e no inicio da tarde desta segunda-feira, 12/4, os confinados conversaram até cansar sobre a votação, relembraram Paredões passados, falaram sobre o pódio da Final (que, aliás, deve ser montado de novo no Jogo da Discórdia de hoje 🔥) e, para descontrair, dançaram e cantaram.

Depois, teve uma ação com prêmios da Americanas, um spa para relaxar e lanchinhos. 💆‍♀ Eles nem amaram, né?

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 12/4

Bateu a curiosidade por aí? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na casa.

Bora! 💃 — Foto: Globo

Nesta segunda-feira, os brothers mal abriram o olho e já estavam falando de quê? Da consistência da torrada? Do que iriam fazer para o almoço? Do calor do Rio de Janeiro? Não… de jogo. 🥵 Ainda na mesa do café da manhã, Caio, o Líder da semana, opinou:

“Esse cenário dessa votação foi tão estranho. Eu fiquei pensando: se eu não fosse Líder e eu não tivesse uma indicação, será que eu iria nesse?”

Gilberto, que, é claro, participava dessa conversa, apontou:

“A galera achou que não iria ter Bate e Volta e que seria só o mais votado”.

Depois, o pernambucano fez uma constatação importante sobre o Big Brother Brasil:

“Não dá para entregar o jogo à sorte”.

Caio opina sobre a formação do Paredão: ‘Esse cenário dessa votação foi tão estranho’

Em seguida, o papo foi para a sala. O doutorando em Economia relembrou todas as lideranças e Paredões que aconteceram até aqui, e comentou:

“De 11, eu fui para três”.

Será que ele já está calculando que vai para os próximos? 😅

Em conversa sobre Paredões no BBB21, Gilberto constata: ‘De 11, eu fui para três’

Estava achando que o assunto tinha acabado? Na-na-ni-na-não! Na sequência, o pernambucano falou sobre o sentimento de ter votado em uma sister:

“Me doeu votar na Pocah ontem, foi o dia que mais me doeu porque ela estava no Monstro, eu a vi chorando, me doeu muito. Mas o que eu ia fazer?”

“Mas o que doeu nela não foi o seu voto, não. Sabe o que foi que rolou? Presta atenção. Ela sabe que eu e o Arthur não votamos nela. Ela sabe que você votou nela e, automaticamente, o lado de lá (Quarto Colorido) votou nela. Foi aí que ela assustou, entendeu?”

Gilberto comenta sobre voto no 11° Paredão: ‘Me doeu votar na Pocah’

E aí, teve uma conversa sobre o Jogo da Discórdia de hoje. E não é que os brothers adivinharam a dinâmica? “Você acha que vai ter Jogo da Discórdia ‘monte o seu pódio’ hoje? Não faz sentido semana que vem”, disse Gilberto. Acertou, Gil!

O pernambucano perguntou ao goiano quem está no pódio dele, e ele respondeu:

“Não faço nem ideia. A Viih era uma pessoa que eu queria no meu pódio. Queria não, que eu acho que vai”.

O doutorando em Economia também revelou a Final dele. Olha só:

“A Ju gosto muito dela e não voto nela, mas não tenho mais… para mim, é você, Fiuk e João“.

Gilberto especula sobre Jogo e Caio diz: ‘A Viih era uma pessoa que queria no meu pódio’

Os moradores do Quarto Cordel adoram quanto toca uma musiquinha, né?! Quanto tocou “Investe em Mim”, de Jonas Esticado, a “cachorrada” tomou conta de tudo. E quem disse foi o próprio Gilberto!

“Eita cachorrada, Brasil”.

Caio e Gilberto dançam e cantam sertanejo no BBB21

E, mais uma vez, os brothers mataram a gente de inveja. 🥺 Para alegrar esta manhã pós-Formação de Paredão, a Americanas entrou na casa cheia de prêmios para os confinados. Eita, vida boa!

Brothers participam de ação da Americanas no gramado da casa do BBB21

1 de 10 Eu ouvi: “prêmios”? — Foto: Globo Eu ouvi: “prêmios”? — Foto: Globo

A dinâmica foi a seguinte: “Hoje a Americanas está de volta trazendo uma piscina de prêmios. Então, para começar, decidam entre vocês a ordem da nossa brincadeira. Depois, é muito fácil. No telão, diferentes almofadinhas vão aparecer, cada uma com um atributo: entrega rápida, frete grátis e variedade. Quando a música parar, é só entrar na piscina de prêmios e encontrar a mesma almofadinha que estiver no telão. Dentro dela, haverá um presente da Americanas para cada um de vocês“.

Brothers participam de ação da Americanas no gramado da casa do BBB21

Agora, com vocês, imagens dos brothers na piscina: 🏊

2 de 10 ”Piscinha amor” 🎶 — Foto: Globo “Piscinha amor” 🎶 — Foto: Globo

3 de 10 Segura! — Foto: Globo Segura! — Foto: Globo

4 de 10 Uhu! — Foto: Globo Uhu! — Foto: Globo

Na sequência, eles relaxaram em um spa montado só para eles. 💆‍♀ Olha só:

5 de 10 Manda uma cadeira dessa para cá! — Foto: Globo Manda uma cadeira dessa para cá! — Foto: Globo

6 de 10 Eles gostaram, viu?! — Foto: Globo Eles gostaram, viu?! — Foto: Globo

7 de 10 Bateu até um soninho… — Foto: Globo Bateu até um soninho… — Foto: Globo

Agora, os lanchinhos! 😋

8 de 10 Dá vontade, né? — Foto: Globo Dá vontade, né? — Foto: Globo

9 de 10 🥯 — Foto: Globo 🥯 — Foto: Globo

Depois de relaxar, veio a hora mais esperada do dia: a fofoca. 🤫 Ainda durante a ação, Viih Tube e Thaís conversaram sobre a Eliminação de amanhã. A youtuber comentou que, caso a cirurgiã-dentista seja eliminada, poderá ser o próximo alvo:

“Acredito que pode ser que muita coisa mude e venham em mim. Por a gente ser amiga, as pessoas podem vir em mim por achar que, se uma saiu, pode ser que a outra saia“.

“Metade é nosso amigo, e óbvio que não vão pensar assim. O Caio que não faz parte do meu grupo, mas você está no pódio dele. Ele não vai pensar assim. O Arthur também não pensa assim”.

A paulista disse que não acha que a amiga irá sair, e a cirurgiã-dentista desabafa:

“Sei lá. Parece que eu estou meio cansada e eu não quero demonstrar isso, não, mas eu estou bem cansada.”

Viih Tube sobre 11° Paredão: ‘As pessoas podem vir em mim por achar que se uma saiu’

Quem tem medo de Paredão?

Em seguida, após o fim da ação, o papo sobre o game foi para o Quarto Cordel. Gilberto se perguntou como deve ter sido a votação no Confessionário, e Viih Tube apontou que Arthur pode ter votado nele.

“Será que ele votou em mim pra tentar salvar a Pocah? Vou perguntar. Boa. Eu não pensei”.

Viih Tube alerta e Gilberto se pergunta: ‘Será que Arthur votou em mim?’

Na sala, Arthur abriu o coração sobre estar na berlinda mais uma vez: “Estou desanimado pra amanhã“. Ele foi consolado por Pocah, que já está se sentindo ameaçada para os próximos Paredões:

“Semana que vem eu já estou. Se eu não pegar o Líder, presença confirmada”.

E aí, Caio decidiu contar para o instrutor de Crossfit sobre a conversa que tinha acabado de ter com Gilberto no quarto: que o doutorando em Economia irá procurar o capixaba para saber em quem ele votou. Menino do céu! 😳

“Eu falo que não fui eu, que não votei”, respondeu Arthur.

No Paredão do BBB21, Arthur desabafa: ‘Tô desanimado pra amanhã’

Raio-X e Queridômetro ⏰

Raio-X pós-Paredão é sempre um pouquinho mais tenso e cheio de desabafos. Quem é que quer ser eliminado ou ver um amigo sair, né?! Viih Tube é que não quer, por exemplo. Olha só o que ela falou sobre a berlinda dessa semana:

“Vocês sabem como devo estar desesperada por dentro, sofro quando a Thaís vai para o Paredão. Quero pedir a você que gostam de mim, se puderem ajudar, votando para ela ficar”.

Raio-X BBB21: Viih Tube – 12/04

Pocah, que foi a segunda mais votada no Paredão de ontem e escapou da berlinda na Prova Bate e Volta, falou sobre a sensação de ganhar votos dos colegas de confinamento:

“Bom dia de quem escapou de mais um Bate e Volta. Mais uma vez, indo pela casa ao Paredão, mas não foi dessa vez. A gente brinca, mas é muito chato, dói. O pior é quando poderia ser diferente. Lutar pela sobrevivência e abrir o olho“.

Raio-X BBB21: Pocah – 12/04

Já Gilberto, que não levou muitos votos e conseguiu fugir do Paredão, comemorou:

“Consegui, me salvei. Precisava de fato fazer um voto. Por mais que esteja tentando viver isso aqui mais leve, o jogo não para. Estou muito feliz, é um sonho chegar entre os nove. Faltam só seis eliminações. Vou continuar dando meu máximo nas provas: minha garra, meu vigor”.

Raio-X BBB21: Gilberto – 12/04

E já que o assunto é Paredão, o Queridômetro apareceu com um “coração partido” hoje. Pocah, que recebeu um voto de Camilla de Lucas no Confessionário ontem, deu o emoji para a sister. 💔

10 de 10 Queridômetro Pocah BBB21 – 12/04 — Foto: Gshow Queridômetro Pocah BBB21 – 12/04 — Foto: Gshow

Aliás, durante a madrugada, elas chegaram a conversar sobre a votação. A cantora chorou bastante e confessou: “Eu não sei nem o que te falar, Cami, sério. É uma pena mesmo. Porque você aqui é uma prioridade para mim, e eu sempre falei que você estava entrando mesmo no meu TOP 3”. 😢

Pocah chora e questiona voto de Camilla de Lucas no BBB21: ‘Você aqui é uma prioridade pra mim’

Vem ver o Queridômetro completo: 👇

Queridômetro BBB21: Após formação de Paredão, sister recebe emoji de ‘coração partido’

É isso! Fique de olho nos resumos da #RedeBBB e saiba tudo o que acontece na casa mais vigiada do Brasil. Até a próxima, meu povo! 👋