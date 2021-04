Resumo BBB21 13/04: tensão pré-Eliminação, distribuição de ‘herança’ e dúvida sobre o CAT BBB marcam a tarde | resumo

Enquanto esse momento de tensão não chega, vamos falar do que aconteceu nesta terça-feira, 13/04, na casa? Na manhã e no início da tarde, teve papo sobre Eliminação, lembranças sobre o Jogo da Discórdia de ontem e revelação do poder de ex-sister. Já na tarde e no início da noite, os confinados falaram sobre o Paredão, claro. Teve ainda sister comentando que não quer mais beijar no programa e brother querendo saber se Rafael Portugal já falou dele no CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB).

A emparedada Thaís, João Luiz e Juliette conversaram, quando a advogada e maquiadora comentou: “O shipp de você com Fiuk. Se for favorável ajuda, se for negativo acaba de lascar”. A cirurgiã-dentista completou: “Aí é outra resposta”.

“Se quebrar o casal é porque a galera não está curtindo, se não quebrar não sei também, mas a galera pelo menos achou legal. Não é resposta 100%”, continuou a paraibana.

Em seguida, goiana declara: “Mas eu estou decidida que eu não vou beijar ele mais aqui“. A afirmação fez com que os brothers rissem da sister, que disse que manterá apenas o carinho.

Depois, Thaís separou alguns acessórios para deixar como “herança” a outros participantes, caso ela seja eliminada logo mais. Ela deixou os presentes para João Luiz e pediu que ele fizesse as entregas mais tarde.

Os contemplados foram ele, Camilla de Lucas, Viih Tube, Juliette e Fiuk. “Tomara que você me dê de volta esse saco mais tarde”. Ownnn… 😍

Enquanto isso, o outro emparedado…

Fiuk comentou com Gilberto o quanto estava tenso para o resultado do décimo primeiro Paredão. O ator desabafou: “Eu sei que não sou perfeito mas eu sei o quanto eu lutei e luto aqui dentro para ser um cara legal, para evoluir, para entender as coisas, para não desrespeitar os outros“.

A tensão pré-Eliminação

Arthur, que está na berlinda com Fiuk e Thaís, é claro, também opinou sobre o assunto do dia: o resultado do Paredão.

“Eu acho que a questão dos dois estarem juntos, e serem amigos, pesa para o meu lado. Mas vamos ver. Não é uma regra, mas eu acredito que a aproximação dos dois me tira daqui…”, disse o brother sobre Fiuk e Thaís, que disputam o Paredão com ele.

Já Camilla de Lucas, aproveitou um papo com Arthur para dar uma opinião sua sobre o resultado dessa berlinda de hoje.

“Posso agora falar a minha teoria de Camilla sensitiva? Você vai querer acreditar na minha sensibilidade? Eu vou te falar o que eu acredito, de verdade. Se você não sair nesse Paredão ,acho que você é um possível candidato para a Final“, disse a sister.

Thaís e Viih Tube conversavam a sós sobre o jogo, quando a goiana pediu para a amiga ser sincera e perguntou: “O que você sente?“. A influenciadora deu o seu palpite: “Acho que o Arthur não sai. E entre você e o Fiuk, acho que o Fiuk sai“.

“Acha que o Arthur é mais forte do que eu?“, perguntou a emparedada. Viih Tube se explicou: É 8 ou 80. “Por ele ser muito presente (no jogo) que nem Projota, Gil…”.

No Quarto Colorido, Juliette estava maquiando a emparedada Thaís para o programa desta terça-feira. As duas brincavam que a advogada é ex-mulher de Fiuk e que a cirurgiã-dentista é a atual. Vendo as duas brincando, enquanto a paraibana fazia a make na goiana, o artista, que estava deitado, disse: “Bonitinhas, as duas, ô meu Deus”.

Desejo de ser Líder 👑

Viih Tube e Pocah estavam na cozinha almoçando, quando a influenciadora começou um papo com a sister. “Você podia ganhar o Líder né, Pocah?”. A cantora disse que podia mesmo e que estava pensando no assunto naquele exato momento. “Estava pensando nisso, exatamente agora. Juro para você! Porque, se eu não pegar o Líder essa semana, com certeza eu estou no Paredão”. 😬

Terça-feira é dia de CAT BBB!

E olha quem se lembrou do quadro…

Na área externa da casa, Arthur lembrou do quadro CAT BBB (Central de Atendimento ao Telespectador do BBB), apresentado por Rafael Portugal, às terças-feiras durante o BBB.

“Será que o Rafael Portugal me zoou alguma vez no programa?”, pergunta o brother.

Antes de nos despedirmos, vem curtir o ‘Dia do Beijo’ relembrando os beijões e selinhos que agitaram o BBB21 😘💋

