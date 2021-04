Resumo BBB21 13/4: papo sobre Eliminação, Jogo da Discórdia e revelação do poder de ex-sister animam a manhã | resumo

Hoje é dia de mais uma Eliminação no BBB21! Está passando tão rápido… dá mais uns 50 dias de programa para a gente, produção! 🥺 Aliás, falando em Paredão, já depositou o seu voto hoje? O tempo está acabando, hein?! Foco no Gshow! 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, Fiuk ou Thaís?

A manhã e o início da tarde desta terça-feira, 13/4, foi de muita reflexão. Um dos emparedados mal conseguiu dormir, e aproveitou essa agitação interna para fazer uma paródia sobre o BBB da música “O Show Tem que Continuar”, de Arlindo Cruz: “Hoje a noite tem Paredão, mas nessa casa quero ficar, o show tem que continuar…”. 🎶

Ah, e também teve uma revelação importante! Finalmente, mais um brother ficou sabendo qual era o poder especial de uma sister já eliminada. Sabem de quem a gente está falando, né?! Dica: 🦋. Será que, agora, a fofoca se espalha?

Depois, teve muita especulação sobre o Paredão, conversas sobre a relação de dois confinados e desabafos. Ah, e no Queridômetro apareceu um emoji que não passa pelo #FeedBBB com muita frequência: “carinha de raiva”! 😡

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 13/4

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na manhã e no início da tarde desta terça-feira, 13/4.

1 de 4 Olha o sorrisão! Chegou o resumo da #RedeBBB! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Olha o sorrisão! Chegou o resumo da #RedeBBB! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

Tensão pré-Eliminação 🥵

Quem é que consegue dormir em dia de Eliminação? Certamente, não são os emparedados, né, Arthur? O brother já estava de pé às 6h da manhã, cantando uma paródia de “O Show Tem que Continuar”, de Arlindo Cruz, e refletindo sobre a trajetória dele no jogo. Parece que Projota deixou discípulos! 🤭

“Hoje a noite tem Paredão, mas nessa casa quero ficar, o show tem que continuar. Ao Brasil vou agradecer, por nessa casa ainda estar, o show tem que continuar…”.

Arthur é o único acordado em dia de Eliminação no BBB21

E aí, todo mundo acordou com aquele toquezinho de despertar que eles tanto amam. 🥰 E, como sempre, saíram correndo para fazer o Raio-X e poder voltar a dormir de novo. É muita preguiça nessa casa, Brasil!

2 de 4 Dormindo de maquiagem de novo, Juliette?! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Dormindo de maquiagem de novo, Juliette?! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

No Raio-X de hoje, os brothers falaram sobre o Paredão, pediram desculpas, e convocaram mutirões para a Eliminação de hoje.

Fiuk falou sobre um acontecimento do Jogo da Discórdia:

“Ontem, depois de 11 Jogos da Discórdia, dei uma titubeada e foi mal demais, nunca fiz isso. Muito difícil, mas, galerinha, me dá mais uma chance, me deixa ficar, juro que não vou mais titubear. Nunca fiz isso. Ontem foi a primeira e só será essa”.

Raio-X BBB21: Fiuk – 13/04

Jogo da Discórdia: brothers montam novo pódio e indicam quem não ganha o BBB21

E tem uma sister bem curiosa para saber o que o púbico está pensando! Vem ver o depoimento de Camilla de Lucas:

“Enfim, hoje, mais uma pessoa vai deixar (o programa) e a gente entrega nas mãos de vocês e, vamos tentar entender, ter uma noção de resposta com quem sair“.

Raio-X BBB21: Camilla de Lucas – 13/04

E no Queridômetro, apareceu um emoji raro! Depois do Jogo da Discórdia de ontem, Pocah deu uma “carinha de raiva” para João Luiz. É que, na dinâmica, o mineiro deu a plaquinha de “Não Ganha” o reality para a sister. Humm… 😐 Clima tenso entre os brothers!

3 de 4 Queridômetro – Pocah 13/04 — Foto: Globo Queridômetro – Pocah 13/04 — Foto: Globo

Confere o Queridômetro aqui: 👇

Queridômetro BBB21: após Jogo da Discórdia, brother ganha emoji de ‘carinha irritada’

Na sala, Arthur, Caio e João Luiz conversaram sobre esse clima de Eliminação de hoje. O mineiro perguntou ao capixaba como estava se sentindo, e ele respondeu: “João, eu confesso que estou de boa“. O brother, então quis saber: O brother quer saber: “Mais de boa que os outros?”. “Totalmente”, declarou o instrutor de Crossfit.

Caio, então, veio com uma teoria:

“Engraçado que as pessoas que estavam de boa, ficaram. Todo mundo que ficou ‘tensão’, saiu”.

Arthur sobre Paredão do BBB21: ‘Estou de boa’

Depois, veio a revelação que a maioria dos brothers mais esperam nessa casa! Finalmente, Arthur contou para Caio qual era o poder secreto de Carla Diaz, que ganhou vantagens depois de voltar do Paredão Falso. Abre o olho, Carla! 👀

“Não é nada demais, só que, tipo, é uma parada que fazia diferença, por exemplo, para mim. Ela podia vetar o Anjo“.

O fazendeiro ficou surpreso: “A imunização do Anjo?”.

4 de 4 Olha a surpresa! — Foto: Minuto a Minuto – BBB Olha a surpresa! — Foto: Minuto a Minuto – BBB

Logo depois, João Luiz se aproximou por alguns segundos e, quando ele saiu de perto, o capixaba comentou:

“Ele está me enchendo o saco aqui”.

Na Xepa do BBB21, Arthur conta para brother poder especial de ex-sister

Carla Diaz foi a sétima eliminada da edição, com 44,96% dos votos, e saiu sem usar o poder.

Na sequência, veio um papo que eles adoram: especulação sobre a Eliminação! Em uma conversa com João Luiz, Gilberto opinou:

“Acho que está entre os dois, Fiuk e Arthur. E o Fiuk é o amor da minha vida. Minha dor no coração é o medo de perder Fiuk. Ele estava muito bem, mas, sempre, que a pessoa entra no Paredão, fica mal. Minha preocupação é esse período que ele está no Paredão. Que ele fica triste, não sei como as pessoas enxergam isso”.

Gilberto avalia Paredão desta noite no BBB21: ‘Acho que está entre Arthur e Fiuk’

E o assunto não parou por aí! O pernambucano contou para o mineiro uma conversa que teve com Fiuk e Thaís após o Jogo da Discórdia de ontem.

“E outra coisa, Ju (João). Eu falei com o Fiuk. Ele ficou sentido por causa da Ta (Thaís), né? Ela falou: ‘Não, amigo, eu queria muito colocar ele (no pódio do Jogo da Discórdia). Para mim, ele e a Pocah estão iguais’. Eu falei: ‘Amiga, não estou’. Ela sabe que não está. Eu falei: ‘Amiga, você gosta do Fiuk, mas, no jogo… você gosta dele, mas você não joga com ele'”.

No BBB21, Gilberto analisa situação de um brother: ‘Ele ficou sentido por causa da Thaís’

Aliás, durante a madrugada, Viih Tube também conversou com Thaís sobre o assunto. Olha só o que a youtuber disse: “Ele (Fiuk) tá mexendo com o seu psicológico, desculpa. Ele não te colocou no pódio quando você queria colocar ele, da primeira vez”. Xi… 😳

Viih Tube ouve desabafo de Thaís e analisa atitude de brother no BBB21: ‘Está mexendo com o seu psicológico’

E, falando sobre o último Jogo da Discórdia, a conversa acabou indo para esse caminho. O doutorando em Economia relembrou o momento em que recebeu a plaquinha “Não Ganha” de Pocah, e confessou:

“Sorri, mas bem falso. Foi bem falso, mas me esforcei. Eu estava muito mexido ontem”.

Gilberto lembra sorriso após receber placa no Jogo da Discórdia: ‘Foi bem falso´

Ah, e teve gente com ciuminho dos talentos culinários de outro brother! 😬 Na cozinha do VIP, Caio reclamou que os elogios pela comida vão sempe para outro colega de confinamento. Calma, Cain!

“Todo mundo falou da rabada para o Fiuk, mas quem ensinou a fazer rabada fui eu. Eu cozinho para cambra, ninguém nunca falou meu nome“.

Caio alfineta elogios a Fiuk: ‘Quem ensinou ele a fazer rabada fui eu’

‘Não elimine a gente’ 🎵

E vamos concluir com mais uma música escrita & composta no BBB21. Será que teve edição mais musical do que essa?! 😅

E essa letra? Espia: “Quando nós for para o Paredão / Por favor, vote para a gente ficar / Não elimine a gente / Não elimine a gente / Quando o Paredão chegar / Não elimine a gente / Pode ser do Líder / Pode ser do Confessionário / Se nós for para o Paredão / Não elimine a gente / A gente vai correr, a gente vai tentar / Do Paredão escapar / Não elimine a gente”.

E teve dancinha também! 💃

Caio e Gilberto criam música na beira da piscina: ‘Não elimine a gente’

Por enquanto, é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, meu povo! 👋