Resumo BBB21 14/04: expectativa para Festa do Líder, análise do Queridômetro e saudades de Thaís são destaques | resumo

++ ‘Plantão BBB’ tem análise do jogo de Viih Tube pós-saída de Thaís e sincerão com Arcrebiano

O jogo tem que continuar, mas, ainda nesta quarta, os brothers terão uma ‘pausa’ para se divertir na Festa do Líder Caio. A expectativa para a celebração também foi assunto durante a tarde. E, logo no início da noite, a preparação para a festa começou com a chegada dos comes e bebes de ‘aquecimento’ e o figurino especial para o fazendeiro. Rolou até emoção! 🤠🕺

Pós-eliminação de Thaís

João Luiz e Camilla de Lucas sentem falta de Thaís na casa do BBB21: ‘Um amor de pessoa’

Os brothers ainda estão se acostumando com a ausência de uma jogadora no BBB21. Durante a tarde, eles falaram sobre Thaís e apontaram estar com saudade da dentista.

“Ela me perturbava, eu perturbava ela. Um amor de pessoa”, apontou Camilla de Lucas. “Nós vamos dar tanto rolê [lá fora]”, comenta João Luiz.

Juliette também comentou a relação com a goiana: “Eu não entendia o jogo dela, eu não sabia em quem Fiuk votava, em quem Pocah votava e ela era muito próxima deles. E eu tinha medo dessa relação.”

Juliette rememora relação com Thaís no BBB21: ‘Eu não entendia o jogo dela’

1 de 1 Viih Tube chora no BBB21 — Foto: Globo Viih Tube chora no BBB21 — Foto: Globo

Após perder Thaís no jogo, sua grande aliada, Viih Tube chorou sozinha durante a tarde na casa mais vigiada do Brasil. A sister era a única acordada e foi para a área externa, onde não escondeu as lágrimas.

As duas eram muito próxima e, durante a madrugada, João Luiz distribuiu algumas lembranças deixadas pela goiana. A youtuber recebeu uma pulseira que Thaís usava com frequência e ficou emocionada.

‘Ninguém aguenta minhas teorias’

Gilberto diz no BBB21: ‘Ninguém aguenta minhas teorias’

Gilberto divertiu Caio, e João Luiz durante a tarde ao constatar: “Ninguém aguenta minhas teorias”.

O professor de Geografia quis saber: “O que você arrumou pra hoje?”. O doutorando responde: “Várias teorias dos Paredões, da vida… Pensando agora. Calculando tudo”. Será que desta vez ele acerta? 🤔

Análise do Queridômetro

João Luiz fala com Camilla: ‘Os mais querido s da casa agora são você, Caio e Viih Tube’

Os brothers amam repercutir o Queridômetro, né? Durante a tarde de hoje não foi diferente. João Luiz analisou os emojis e falou para Camilla de Lucas:

“Os mais queridos da casa agora são você, Caio e Viih Tube…”.

“Nunca imaginei que eu fosse ser uma pessoa que iria conseguir me dar bem com uma galera aqui. Porque eu sempre tive uma barreira na minha vida em relação a isso”, responde a sister.

Confira balanço do Queridômetro do Top10 do BBB21

Esquentando para a festa 💃🕺

Caio recebe comes e bebes em noite de Festa do Líder no BBB21

O aquecimento para a Festa do Líder Caio começa com a chegada dos comes e bebes , no início da noite. O fazendeiro contou a ajuda de Viih Tube e os dois comemoraram.

Com o tema agronegócio, a festa promete mostrar um pouco mais da vida e da rotina do fazendeiro de Goiás. Dentre os itens pedidos pelo participante, muitas comidas típicas e toque sertanejo das antigas.

“Eu estou muito curioso para ver o que eles vão montar, o que vai ser…”, falou Caio, pouco antes da celebração.

Caio antes de Festa do Líder do BBB21 — Foto: Globo

O brother ainda vibrou ao receber o seu figurino para a festa e se emocionou ao ver seu avatar no telão da casa do BBB. Vem ver! 👇

Caio se emociona ao ver seu avatar no telão do BBB21

