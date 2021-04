Resumo BBB21 15/04: Desabafos sobre convivência, brincadeiras com ‘Fiukette’ e expectativa para Prova do Líder marcam a tarde | resumo

A quinta-feira chegou e só temos uma pergunta: quem será o próximo Líder do BBB21? A especulação para os rumos do jogo movimentou a tarde e o início da noite desta quinta-feira, 15/04, na casa mais vigiada do Brasil. Os brothers conversaram sobre formação de Paredão, divisão entre VIP e Xepa, e, claro, sobre os próximos alvos.

Outro assunto que dominou a tarde dos brothers foi ‘a noite’ de Fiuk e Juliette. O brother e a sister dividiram a mesma cama e brincaram com a situação. “Eita Fiukette, estava solto que nem arroz ontem”, falou a advogada para o cantor. Viih Tube chamou a amiga de “talarica”.

Pronto para saber tudo que rolou? Vem para resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil. 😎

‘Foi só a Thaís ir embora, né Juliette?’ 👀

Viih Tube brinca com Juliette após sister dormir com Fiuk: ‘Dois safados. Talarica’

O fato de Juliette e Fiuk terem dormindo na mesma cama deu o que falar no BBB21 durante a tarde desta quinta-feira, 15/4. Viih Tube comentou:

“Foi só a Thaís ir embora, né Juliette? Dois safados“, disse ela, que cantou: “Talarica”.

“Eu fui respeitosa. Podia ser muito pior”, respondeu a advogada.

Mais cedo, Juliette já havia falado com João Luiz sobre a noite ao lado de Fiuk. “Graças a Deus eu fiz isso aqui, uma barreira de segurança. Sempre durmo fazendo carinho. Pode ser qualquer pessoa. Já dormi assim com ele, quando eu dormi no Líder. Com a mesma barreira, graças a Deus”.

++ Juliette rememora começo do BBB21 e fala sobre si mesma: ‘Não sou fácil de ler, inicialmente você não gosta de mim’

‘Solto que nem arroz’ 🤭

Juliette brinca com Fiuk no BBB21: ‘Estava solto que nem arroz ontem’

E o papo de Juliette com Fiuk seguiu na cozinha da casa do BBB. A paraibana brincou com o cantor:

“Eita Fiukette, estava solto que nem arroz ontem…“

Juliette ainda completou: “Soltinho era ele, querendo dormir de conchinha. Tu não tem medo do perigo, não?”.

Quem aí está shippando #Fiukette ou #Juliuk? 🤭

‘A gente nunca esteve no VIP junto, né?’

Camilla de Lucas comenta com Arthur sobre divisão da casa do BBB21

Quinta-feira é dia de Prova do Líder, mas também de nova divisão da casa entre VIP e Xepa. O assunto esteve nas rodinhas de conversa dos brothers. Camilla de Lucas falou para Arthur: , “A gente nunca esteve no VIP junto, né?”.

O capixaba brincou: “Na Xepa é fácil estar comigo. Estou lá direto”. A influenciadora se diverte: “Comigo também”.

++ Viih Tube reclama de comportamento de brothers na Festa do Líder Caio e Camilla de Lucas rebate: ‘Foi chato para quem está criando a contenda’

1 de 2 Arthur no BBB21 — Foto: Globo Arthur no BBB21 — Foto: Globo

Os confinados do BBB21 amam ‘teorizar’ sobre o jogo. Arthur e Gilberto tiveram uma longa conversa sobre os rumos do reality e o doutorando em Economia apontou:

“Acho que a formação [do Paredão] vai ser hoje ou amanhã”.

Depois disso, os dois começaram a conversar sobre os próximos alvos. Gilberto quis saber quem é a primeira opção do instrutor de Crossfit e ouviu: “João”.

No BBB21, Arthur revela que sua primeira opção de voto é João: ‘Não vou na Ju e no Fiuk’

Gilberto também revelou seus alvos:

“Pocah e a Viih. A Viih já me votou, já me botou no Paredão e já me deu plaquinha no Jogo da Discórdia”.

++ Arthur e Caio comentam sobre as teorias de Gilberto no BBB21: ‘Ele está louquinho’

2 de 2 João Luiz desabafa com Juliette — Foto: Globo João Luiz desabafa com Juliette — Foto: Globo

“É ruim você ouvir que está fazendo mal para uma pessoa. Mas se estou fazendo mal para uma pessoa e para ela ficar melhor é melhor ela se afastar de mim, tudo bem, não posso fazer nada”, desabafou João.

A advogada ouviu e analisou: “Não é que você faça mal, mas são as expectativas que ela cria que fazem mal para ela”.

Em seguida, foi a vez de Juliette desabafar com o amigo. Ela falou sobre a relação com Caio.

Vem ver o que incomoda a sister 👇

No BBB21, Juliette comenta sobre brother: ‘Conheço de longe quando Caio fica sonso’

++ Juliette alerta Pocah no BBB21: ‘Não se deixe esmorecer. Vamos para o jogo!’

De quem será a próxima liderança do BBB21? Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resumo!

Fiquem ligados também na Mesa BBB de hoje 👇

Mesa BBB tem a eliminada Thaís, Ana Hikari, Lívian Aragão e mais; confira os convidados!

Reta Final BBB21: fogo no parquinho! Relembre as tretas que agitaram a casa mais vigiada do Brasil

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!