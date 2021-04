Resumo BBB21 16/04: Líder com dúvidas, especulações e preocupação sobre os rumos do jogo marcam a tarde | resumo

Na manhã e no início da tarde, teve teorias, desentendimento, choro e mercado. Já à tarde e no início da noite, teve dúvidas da Líder Viih Tube sobre indicação, preocupação de brother sobre possível aliança entre outros confinados, especulação e ansiedade de Gilberto.

João Luiz e Viih Tube estavam no Quarto do Líder conversando sobre a próxima formação de Paredão. A sister perguntou quem o mineiro achava que pode ir à berlinda pela casa, e confessou: “Imaginando quem eu vou indicar“. O brother emendou: “Que é o Gil (Gilberto)”. Ela disse afirmou e continuou: “Não sei para onde correr”. Xiiii… 😬😬😬

Depois, a youtuber especulou para onde vão os votos da casa, e perguntou se Camilla de Lucas vai votar em Pocah. O professor de Geografia, então, disse que acha que a carioca pode votar em Fiuk.

“Ela brigou com ele?”, questionou a paulista. “Não, mas eles estão se estranhando“, explicou o mineiro. “Gente, mas o Fiuk consegue se estranhar com todo mundo“, ressaltou Viih Tube. “Menos comigo”, afirmou o brother, mas a youtuber discordou.

“Com você também já. É que com você ele se dá bem, mas eu conheço, eu consigo perceber o jeitinho dele. Você brincando e ele não gostando, sabe”, disse a Líder da semana.

João Luiz e Viih Tube também falaram sobre a existência de uma possível aliança entre Arthur e Gilberto. O mineiro revelou: “Estou encucado com isso. Na Festa do (Líder) Caio, ele usou a palavra ‘aliado’ para se referir ao Gil”.

João Luiz conversa com Viih Tube — Foto: Globo

“Que horas?”, perguntou a sister. “Na hora da festa, que o Gil estava lá teorizando. Aí o Arthur falou assim: ‘Ah, ele é o meu aliado’, uma coisa assim. Eu fiquei: ‘Hum, aliado‘”, relatou o brother.

Quarto Branco. Será?! 🤔

Juliette e Gilberto conversavam no Quarto Cordel e especularam sobre os rumos do jogo. Eles acreditam que, ainda nesta sexta-feira, pode ter a formação de um novo Paredão. Em seguida, a dupla falou sobre a possibilidade de um Quarto Branco.

“Delícia, Paredão e festa. Maravilha. Melhor experiência. Não queria viver o Big Brother todo? Toma“, brincou o brother. “E um quartinho branco?”, perguntou Juliette.

“Eu ia gostar. Quarto Branco é bom que eles dão comida na sua boquinha”, comentou o doutorando em Economia.

“Gil, se tiver um Quarto Branco, tu me chama? Eu vou”, falou Juliette.

Juliette foi para a cozinha e fez companhia a João Luiz e Viih Tube. Ela, então, comentou: “Fiuk está na reta”. “Acabei de falar isso”, disse a youtuber. Juliette continuou: “Está muito óbvio e ele está estressado. Está piorando a situação…“.

Ainda na cozinha, Arthur conversava com os brothers do VIP, quando especulou sobre os próximos passos do jogo. “Acho que hoje pode ter Jogo da Discórdia e festa”, disse o brother. Camilla de Lucas logo reagiu: “Para de plantar ideia, amore. Porque o último Jogo da Discórdia, que teve festa, não foi bom, não…”.

Novo poder do Líder?! 🤔

Mais tarde, lá no Quarto Cordel, na companhia de Caio, Viih Tube pensou nos próximos passos do jogo. A sister acreditou em um possível – e novo – poder para o Paredão do próximo domingo.

“Sabe o que eu acho que pode ser? Tem três pessoas na Xepa. Ao invés de eu indicar alguém, eu salvo alguém. Salvo uma pessoa da Xepa e a outra pessoa que vai é indicação da casa. E a casa vota. Ao invés de eu indicar, eu salvo… Para ficar exatamente três pessoas… O que eu faria ao invés de indicar, seria tirar. Sei lá”, disse a youtuber.

Eita, ansiedade!!!!! 😬

Gilberto encontrou Arthur na sala e fez um desabafo.

“Ansioso. Não sei se eu vou ser eliminado ou não vou ser eliminado. Se eu vou ser eliminado domingo, se eu vou ser eliminado na terça. Se eu vou para a Final ou não vou para a Final. Minha cabeça está cheia de coisa”, disse o brother.

Em seguida, Gilberto começou a imaginar como será o próximo Paredão do BBB21. Os brothers apostaram que estarão juntos na berlinda.

“A chance da gente ir junto nesse próximo é gigantesca“, disse Arthur. O doutorando em Economia respondeu: “A gente vai junto. A gente está junto no Paredão. Só se tiver um Bate e Volta e você se salvar. Mas a gente vai…“.

Momento delicia! 😋😋😋

Brothers recebem os comes e bebes — Foto: Globo

Os brothers receberam os tradicionais e deliciosos comes e bebes da pré-comemoração. Juliette foi pegar os salgadinhos e recebeu a ajuda de Caio.

Figurinosss!!! 🎉🎉🎉

Depois de buscar os comes e bebes na despensa, os brothers correram para pegar o figurino da Festa Cor&Ton no BBB21. Eles estarão muito chiques para o show de Simone e Simaria. As coleguinhas retornarão à casa mais vigiada do país depois de deixarem sua marca no BBB17.

