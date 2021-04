Resumo BBB21 16/04: Teorias sobre a dinâmica da semana e as pulseiras do VIP marcam madrugada dos brothers | resumo

Uma Prova do Líder emocionante fechou a noite de quinta-feira, 15/04, e consagrou Viih Tube como Líder pela segunda vez no BBB21. Como sempre acontece após a definição de mais uma liderança, os papos sobre jogo rolaram soltos na casa e foram alimentados pelas suspeitas sobre as pulseiras do VIP. Isso porque eles ficaram desconfiados com a quantidade de brothers que a Líder podia convidar, e as teorias dominaram as conversas.