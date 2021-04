Resumo BBB21 16/4: teorias, desentendimento, choro e mercado agitam a manhã e o início da tarde na casa | resumo

+++ Queridômetro BBB21: após nova liderança, dois brothers recebem menos emojis de ‘coração’

Cola aqui no resumo da #RedeBBB para conferir tudo o que rolou nas primeiras horas dessa sexta no Big Brother Brasil 👇👇👇

+++ Vídeos BBB: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 16/04

Gilberto e Fiuk se abraçam — Foto: Globo

Após madrugada agitada na casa, os brothers foram acordados no BBB21 com toque de despertar. Mais uma vez, Gilberto, Fiuk, Camilla de Lucas e Caio logo pularam da cama para fazer o Raio-X.

A nova Líder da casa, Viih Tube, aproveitou o momento para celebrar sua segunda vitória:

“Gente, sou Líder! Orei muito por esse Líder de novo. Senti que fui guiada por Deus nessa prova.”

A youtuber conversou sobre o jogo com João Luiz: “É tão ruim indicar alguém ao Paredão”. O professor de Geografia rebate: “É melhor do que ser indicado”.

Em conversa com brother, Viih Tube desabafa: ‘Tão ruim indicar alguém ao Paredão’

Discussão, reclamações e choro

Na área externa da casa, Caio e Gilberto discutiram as possibilidades de formação de Paredão e quantidades de pessoas que devem sair por semana durante reta final, mas discordaram entre si.

“Você fala suas milhões de ideias, ninguém apela, na hora que a gente fala a nossa, você acha ruim, você não concorda”, pontuou o fazendeiro.

Caio para Gilberto: ‘Você fala suas milhões de ideias, ninguém apela´

Na sequência, o doutorando em Economia chorou na academia:

“Ai, gente, é muita falsidade.”

Gilberto chora no BBB21 — Foto: Globo

Assista ao vídeo do momento 👇👇👇

Gilberto chora na academia do BBB21: ‘Todo mundo sabe que eu vou sair’

E o fazendeiro reclamou sobre a situação com João Luiz: “Quer dar show, dá. Mas agora aguenta também, não vou ficar de conversinha, não. Paciência minha também tem limite, estou cansado, não estou destratando, não estou tratando mal. Pode estar nervoso porque está no Paredão, mas eu não tenho nada a ver com isso. Quem se colocou nessa situação foi ele, não fui eu.”

Após desentendimento com brother do BBB21, Caio reclama: ‘Quer dar show, dá’

1 de 2 Brothers do grupo VIP vão para o Mercado Americanas — Foto: Globo Brothers do grupo VIP vão para o Mercado Americanas — Foto: Globo

Na Xepa, Caio e Fiuk foram as sorteados para fazer as compras no Mercado Americanas. Gilberto também está na Xepa. Antes da missão, o fazendeiro especulou sobre uma possível imunidade no grupo, em conversa com o doutorando de Economia:

“Quem sabe, Gil, Deus não põe a mão e, em vez de nós termos que indicar alguém, não temos uma Imunidade?”

Brothers especulam sobre possível Imunidade: ‘Os três mais excluídos´

O goiano também reclamou da contribuição de estalecas paras as compras:

“Fiuk só deu 750 [estalecas]… poderia ter dado um pouquinho a mais. Quando ele não tinha nenhum centavo, que ele estava devendo, eu dei estaleca para ele”.

Caio reclama sobre contribuição de brother para as compras : ‘Podia ter dado um pouco mais

Arthur e Juliette, acompanhados de Camilla de Lucas e Gilberto, relembraram a treta ente o instrutor de crossfit e Fiuk em um Jogo da Discórdia. O capixaba comentou: “Se um homem cresce para cima de mim, desculpa, Juliette… eu não vou ficar sentado olhando.”.

No meio da discussão, a paraibana assumiu não ter visto direto a cena, e Arthur rebateu: “Mas aí sobra para o Arthur, isso é normal já.”

Após desentendimento, Arthur aponta: ‘Aí sobra para o Arthur, isso é normal já’

Em seguida, Camilla de Lucas relatou uma situação que também envolveu Fiuk:

“Ontem, ele me deu uma patadinha”, contou a influencer, que perguntou para Arthur: “Você lembra como é que foi? Não gostei, não. Foi alguma coisa do nome do avô dele, não foi?”

Camilla de Lucas relata situação com um brother do BBB21: ‘Ele me deu uma patada’

🤪 Entre tapas e beijos

Caio e Gil discutem, se desentendem, mas não param de conversar sobre o jogo 😂😂😂. Os brothers aproveitaram o dia ensolarado para curtir uma piscina e conversar sobre o Paredão!

O pernambucano revelou que está com medo de ser indicado por Viih Tube:

“Fui Líder nem cogitei colocá-la. Depois, ela foi Líder e me colocou. Não fiquei chateado. Mesmo assim, ela não foi minha primeira opção de voto.”

Mas o fazendeiro acredita que a youtuber tenha uma segunda opção: “Às vezes, ela pode pôr o Fiuk, quem sabe?”

2 de 2 Gil e Caio conversam na piscina — Foto: Globo Gil e Caio conversam na piscina — Foto: Globo

Por enquanto, é só. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada! Até a próxima, meu povo! 👋

