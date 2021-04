Resumo BBB21 17/04: Tarde tem último Anjo, três castigados do Monstro, revelação da Líder e choro de Juliette | resumo

Mais tarde, os brothers curtiram uma dinâmica muito especial no segundo andar da casa mais vigiada do Brasil. Teve ainda sister preocupada com os rumos do jogo, brother com medo, tretinha e Líder Viih Tube revelando quem pretende indicar. Desta vez, serão dois! 😬

Quer saber mais? Então cola no resumo da #RedeBBB para ficar por dentro de tudo! Chega mais! 😉

Último Anjo do BBB21 👼

Camilla de Lucas é o novo e último Anjo do BBB21. De volta à casa, após a Prova do Anjo Esmalte Avon, a influenciadora digital pegou o colar e o envelope com as regras do Castigo Monstro na despensa. A sister leu as instruções e depois fez as suas indicações.

A sister então escolheu Caio, Gilberto e Arthur para cumprirem o Castigo do Monstro da semana. O trio perdeu 300 estalecas cada e Arthur, que estava no VIP, foi para a Xepa.

Anjo Camilla de Lucas escolhe Caio, Gilberto e Arthur para Castigo do Monstro

Confira como foi a Prova do Anjo Esmaltes Avon 👇

Confira como foi a Prova do Anjo Esmaltes Avon

Depois da Prova do Anjo, Pocah e Caio foram conversar na área externa da casa. “Se é para jogar, eu tenho que jogar. Eu tenho que jogar, já que eu sou ruim de prova. Agora a gente tem que se proteger. Senão…“, desabafou a cantora.

Depois da Prova do Anjo no BBB21, Pocah diz a Caio: ‘Agora a gente tem que se proteger’

Depois, Caio fez um comentário sobre uma sister: “Ela sabe que vamos nela. Isso é fato. E se falar para o Gil (Gilberto)… Gil vai nela toda hora. O Gil vai me perguntar em quem eu vou votar. Certeza. E ele vai tentar defender o Fiuk, com medo dele ir“.

Caio fala sobre votar em sister: ‘Sabe que vamos nela. E se falar para o o Gil, ele vai’

Gilberto e Juliette repercutiam a Prova do Anjo. O brother entendeu o lado de Camilla de Lucas, mas não deixou de pensar no jogo. “Agora a bomba vai estourar”, disse o brother.

“Acho que vão sair dois (participantes)… Se a Líder indica dois e tiver contragolpe, a cachorrada… e for quatro para o paredão… saem dois”, continuou o doutorando em Economia.

Gilberto diz para Juliette no BBB21: ‘Agora a bomba vai estourar’

No Quarto Cordel, Camilla de Lucas tentou se explicar para Gilberto sobre a sus escolha para o Castigo do Monstro. Ela disse que a situação foi bastante chata. “Tive que escolher duas pessoas da Xepa. O Caio já me deu…“, ressaltou a sister.

Camilla justifica indicação do Monstro para Gil: ‘Tive que escolher duas pessoas da Xepa’

+++Após Monstro, Gilberto pede para Arthur no BBB21: ‘Não vai sair de si. Aguenta!’

Após conversar com Gilberto, Camilla de Lucas resolveu falar com Arthur. “Não adianta ficar bolado comigo, não”, disse a sister, que levou uma resposta atravessada do crossfiteiro. “Minha opção… eu fico se quiser“, ele respondeu.

Camilla de Lucas e Arthur discutem no BBB21 — Foto: Globo

Camilla se irritou com o comentário e perguntou se ele vai começar a tratá-la mal por uma escolha do jogo. Ela reforçou que nunca agiu assim com ele, e ele discordou. “Lógico que já. Você já tocou numa parada de dois meses atrás, no ao vivo para me esculachar…“, falou o brother.

Camilla de Lucas dispara para Arthur no BBB21: ‘Não adianta ficar bolado comigo, não’

Arthur, Caio e Gilberto foram avisados para irem à despensa da casa. Lá, eles viram os figurinos da dinâmica. Caio e Gilberto olharam, atentos, aos detalhes da roupa.

Arthur, Caio e Gilberto recebem o figurino do Castigo do Monstro no BBB21

Logo depois, eles cumpriram o Castigo do Monstro pela primeira vez e divertiram todos os outros confinados.

Arthur, Caio e Gilberto cumprem o Castigo do Monstro — Foto: Globo

No BBB21, Arthur, Caio e Gilberto cumprem o Castigo do Monstro pela primeira vez

Lá no Quarto do Líder…

Viih Tube e Juliette conversavam sobre os rumos do jogo. A advogada perguntou para a sister se ela já decidiu quem vai indicar ao décimo segundo Paredão. “Eu acho que vou acabar colocando o Gil (Gilberto) e o Fiuk. Não queria pôr os dois porque eles são amigos, mas não for assim vai uma amigo meu, então… Agora, infelizmente, nessa altura do jogo…“, falou a youtuber.

Viih Tube revela indicações para o Paredão: ‘Acho que vou acabar colocando o Gil e o Fiuk’

Juliette chorou por ter perdido mais uma prova do BBB21. Ela lamentou não ter conquistado ainda o Líder, e o Anjo e nem ter ganhado muitos prêmios, e disse como se sentia.

“Estou com a sensação que eu não representei minha família e nem a minha região“, confessou a sister.

Juliette chora após perder Prova do Anjo: ‘Sensação que eu não representei a minha região’

Confira tudo nos vídeos 👇

Por enquanto, é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, meu povo! 👋