Resumo BBB21 17/4: preocupação com Prova do Anjo e Castigo do Monstro agita manhã e início da tarde | resumo

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 17/4

E não foi só isso! Durante a tarde, rolou muita especulação em relação à última Prova do Anjo da edição, com direito a colar autoimune e Castigo do Monstro inédito com três participantes. 👀 E, detalhe: um deles vai ser indicado direto ao Paredão no próximo domingo, sem poder fazer a Prova Bate e Volta. É fogo no parquinho na reta final do BBB21, Brasil! 🔥

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na manhã e no início da tarde deste sábado, 17/4.

Bom dia, BBB21! Como de costume, os brothers acordaram e foram direto para onde? É… para a fila do Raio-X com aquelas carinhas animadas e cheias de vida pós-Festa. 🥱

Foi tanta animação que já teve polêmica. Após um diálogo rápido com Fiuk, Viih Tube falou sobre o brother para João Luiz:

“Ele fica bravo com qualquer coisinha“.

Alguém aí com a sensação de déjà vu? Aconteceu a mesma coisa ontem, gente! 😳

E a zoeira tomou conta do Quarto Colorido. Os novos “BFFs” da casa, Arthur e Fiuk, brincaram com Camilla de Lucas:

“Arthur, vamos a agradecer a Camilla que, pô, fez as pazes da gente ontem“, comentou Fiuk.

“Se não fosse você, Camilla, a gente estaria naquele clima até agora, cara. Você foi extremamente incrível”.

E estão achando que a influencer deixou barato? Aqui, não!

“Eu não fiz as pazes de vocês”.

Depois, ela complementou:

“Arthur e Fiuk amigos estão insuportáveis porque eles se juntaram e agora tiram o meu juízo em dobro. Antes, era um de cada vez”.

E, como eles tantam amam, a tarde começou com música e cantoria. Enquanto os colegas de confinamento dormiam, Fiuk acordou com a musiquinha da produção e foi para a área externa cantar. 🎵 A trilha sonora? Vitor Kley!

“Morena, me encantei com o seu jeito de olhar / Paralisei o tempo só pra lembrar / Daquela cena em que eu tirava tua saia / E você beijava a minha boca”.

Segue imagens de Fiuk cantando e tocando instrumentos invisíveis: 🎸

Quem tem medo de Castigo do Monstro?

Quando a casa inteira acordou e percebeu que teria Prova do Anjo, Gilberto logo disparou:

“Único Monstro que eu queria era para o Quarto Branco. O resto, eu vou ficar com a cara deste tamanho“.

“Não vou ficar com espírito esportivo, não”.

No Quarto Colorido, o assunto foi o mesmo. Enquanto Fiuk tomava banho, Caio revelou a preocupação em cair no Castigo do Monstro. O cantor concordou com o brother:

“Você acha que vai sobrar para quem? Para nós. Já estou preparando o meu psicológico, estou de verdade. Porque já estou ligado”.

E aí, a conversa foi para a área externa. Em um papo com Caio, Arthur opinou sobre o próximo Colar do Anjo:

“Acho eu, Arthur, que esse Anjo pode ser autoimune. Pela altura do campeonato”.

Logo em seguida, Pocah apareceu e fez uma constatação chocante:

“Se for Anjo, vai ter Monstro. Monstro tira do VIP”.

O instrutor de Crossfit, então, disparou:

“Não tem como tirar alguém do VIP e botar na Xepa, velho”.

E o assunto rendeu! 🥵 Olha só o que mais eles disseram:

O Raio-X pós-Festa traz sempre aquela energia caótica, né? Maquiagem borrada, sono, alegria… a gente adora! Na dinâmica de hoje, os brothers elogiaram bastante a festa de ontem, especularam, especularam & especularam. Né, Gilberto? 🤭

“Refleti bastante sobre por que três pessoas na Xepa. Independentemente disso, tem o Paredão. A Líder nem olha na minha cara, não fala comigo. Também não faço mais questão, cansei. Estou chateado, não vou correr atrás”.

E não foi só ele quem teorizou, não! Camilla de Lucas já está doidinha esperando surpresas:

“Estamos aqui nas teorias doidas do cronograma. Achamos que ontem seria Paredão. Estamos aguardando pra ver se vai ter Anjo. Alguma surpresa vem”.

E Viih Tube, a Líder da semana, consegue notar os efeitos de todo esse nervosismo entre os colegas de confinamento:

“Hoje eu queria falar algumas coisas. Está todo mundo estressado nessa casa. Ontem ficamos só eu e João acordados, o resto do povo tudo estressado“.

Clima tenso entre os brothers! 🤯

O Queridômetro foi só amor! 💖 Mas, em meio a tantos corações – “são só corações” 🎶 –, apenas três brothers receberam emojis de “carinha feliz”: Fiuk, João Luiz e Viih Tube. Eita… e vamos de mais paranoias!

Por enquanto, é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, meu povol! 👋