Resumo BBB21 18/04: Líder Viih Tube avisa a Fiuk que ele será uma de suas indicações, e brothers articulam votos do Paredão | resumo

Ai, meu coração! ❤️ Daqui a pouco tem formação do décimo segundo Paredão do BBB21! 😬 Ansiedade lá dentro da casa mais vigiada do Brasil e aqui fora. 😅 Enquanto o fogo no parquinho não começa, vamos falar do que rolou no Big Brother Brasil neste domingo, 18/04. Na manhã e no início da tarde deste domingo, os brothers falaram sobre a berlinda e Camilla de Lucas ganhou o Almoço do Anjo. Já à tarde e no início da noite, a Líder Viih Tube abriu o jogo com Fiuk e avisou que vai indicá-lo. Depois, sozinho, o ator chorou.