Resumo BBB21 19/04: desentendimento por causa de voto e análise do jogo (dos outros) marcam madrugada | resumo

E chegamos ao 12º Paredão desta edição! A noite do domingo, 18/04, foi de votos, indicações e Prova Bate e Volta. Já a madrugada da segunda-feira, 19/04, como sempre ocorre, foi de repercussão a respeito do que rolou na formação de uma nova berlinda do BBB21. Teve gente que não curtiu muito o voto. Já outros deram uma recalculada de rota. Mas também teve troca de carinho entre dois confinados. 🥰

Vem saber tudo o que rolou na madrugada de hoje no Big Brother Brasil no nosso resumo da #RedeBBB!

O 12º Paredão do BBB21 foi formado — Foto: Globo

Formação do 12º Paredão

O BBB21 tem seu 12º Paredão em andamento! A noite do domingo, 18/4, começou com Camilla de Lucas descobrindo que o último Anjo da edição era autoimune. Na sequência, foi a vez da Líder Viih Tube fazer suas duas indicações – sendo que uma precisaria ser obrigatoriamente de quem estava no Castigo do Monstro. Ela escolheu Fiuk e Gilberto.

Líder Viih Tube indica Fiuk e Gilberto ao 12º Paredão do BBB21

Na hora de votar no Confessionário, os brothers foram surpreendidos. Cada um deveria votar duas vezes – e não poderia ser duas vezes na mesma pessoa. Aproveite para saber quem votou em quem 👇

Arthur foi o mais votado da casa, com 4 votos. Mas outros quatro participantes empataram, cada um com 3 votos. Coube, então, à Líder Viih Tube desempatar. Ela mandou Caio para disputar a Prova Bate e Volta com o instrutor de crossfit, que acabou vencendo e escapou.

Com voto de minerva de Viih Tube, Arthur e Caio disputam a Prova Bate e Volta

Arthur vence a Prova Bate e Volta e se livra do 12º Paredão do BBB21

Com isso, o Paredão Caio x Fiuk x Gilberto foi formado. Deixe o seu votinho aqui embaixo em quem você deseja eliminar! 👇👇

Encerrada a formação da nova berlinda, Pocah foi tentar conversar com Juliette para justificar o motivo de ter votado na sister. Mas a paraibana não quis escutar e disse que não estava a fim de papo.

“Você está agindo por impulso”, decretou a cantora.

Pocah dispara para Juliette: ‘Você está agindo por impulso’

Juliette fica incomodada e não quer falar com Pocah — Foto: Globo

Depois, Juliette chorou ao desabafar e contar a sua versão dos fatos para João Luiz e Camilla de Lucas. E ouviu do professor de Geografia:

“Eu detesto ter de dizer isso, mas eu te falei”.

“Eu sei, é por isso que eu estou com tanta raiva de mim”, concordou a advogada e paraibana.

Juliette chora ao desabafar com João Luiz e brother comenta: ‘Eu te falei’

O assunto repercutiu ainda por boa parte da madrugada. Juliette também contou o ocorrido para Viih Tube, que declarou já ter percebido “alfinetadas” entre as duas.

“Eu não estou com raiva dela, eu estou com raiva de mim por eu ter sido idiota. Era só eu ter engolido meus sentimentos e ter votado”, explicou a paraibana.

++ Juliette aponta sobre atitude de Pocah: ‘Ela veio falando gritando. Eu não gosto’

Viih Tube questiona relação de Pocah com Juliette: ‘Já vi mais vocês se alfinetando’

Juliette desabafa após formação de Paredão: ‘Estou com raiva de mim por ser idiota’

Assim que acabou a formação do Paredão, mais gente correu para deixar tudo certo nos seus relacionamentos. Viih Tube, por exemplo, chorou e lamentou ter tido de escolher Caio no desempate. Mas o fazendeiro garantiu que entendia a situação da youtuber.

++ João Luiz garante a Caio após formação do 12º Paredão: ‘Não votei em você’

++ Viih Tube diz para Juliette após voto de minerva no Paredão: ‘Estou me comprometendo muito já’

Viih Tube chora e é consolada por Caio — Foto: Globo

Caio abraça Viih Tube após formação do Paredão: ‘Não quero te ver chorando’

Depois de ter tentado conversar com Juliette, Pocah foi falar com Camilla de Lucas para saber o posicionamento da influenciadora a respeito do seu voto na noite anterior. As duas conversaram no Quarto Colorido, e a cantora chegou a garantir que “ama” a advogada e maquiadora.

Mas o assunto, então, se transformou no voto que Camilla deu em Pocah na última semana.

“Não vou dizer para você que eu me arrependo do meu voto, mas fiquei mal”, justificou a sister de Nova Iguaçu.

Camilla de Lucas fala que não se arrepende de voto em Pocah, e cantora aponta: ‘É estranho

A conversa entre as duas, no entanto, parece não ter ficado zerada. Pelo menos foi o sentimento externado por Pocah para Caio e Arthur no meio da madrugada.

“Ela não está olhando na minha cara”, analisou.

Pocah reclama de Camilla de Lucas: ‘Ela não está olhando na minha cara’

Quem votou em quem, quem deveria ter votado, mas não votou. E quem votou em quem não deveria.

Esse foi o pensamento que permeou várias análises dos brothers ao longo da madrugada. Arthur, que recebeu o voto de Gilberto, mesmo que eles tenham se aproximado nos últimos dias, rebateu a lógica de escolha do pernambucano:

“Ele não precisava, aí é que está o negócio. Eu não voto nele”.

Arthur comenta sobre voto de Gilberto no BBB21: ‘Ele não precisava, eu não voto nele’

Já Fiuk, que foi indicado ao Paredão por Viih Tube, se mostrou decepcionado e revelou que tem dificuldade em acreditar na sister.

“Fiquei com aquilo guardado, mas deveria ter visto outras coisas. Vacilei”, disse o cantor e ator.

Fiuk avalia relação com Viih Tube: ‘Deveria ter visto outras coisas, vacilei’

E se Fiuk questionou a decisão de Viih Tube, Caio questionou a do ator e cantor. O brother votou no fazendeiro no Confessionário, o que não fez muito sentido na cabeça do goiano:

“Se eu sair, o Fiuk tirou uma pessoa que não votaria nele para deixar quem vota nele. Não pensou”.

Caio comenta sobre voto de Fiuk nele: ‘Tirou uma pessoa que não votaria nele’

Analisando o futuro do jogo

Arthur, Caio e Pocah analisaram como será o jogo de Gilberto nos últimos dias de Big Brother Brasil caso Fiuk seja o eliminado do 12º Paredão.

“Se acontece dele sair, o Gil vai se debandar para lá. E aí você acha que alguém vai proteger?”, questionou o capixaba.

O trio destacou que, por ele ser o “último” a chegar no novo grupo, não será prioridade número 1 de ninguém e que, por isso, se tornará alvo.

Arthur analisa jogo de Gilberto: ‘Vai se debandar para lá’

Momento troca de carinho 💖

E para encerrar o resumo dessa madrugada do BBB, tivemos um momento troca de carinho entre Gilberto e Juliette. Os dois já estavam deitados em suas respectivas camas no Quarto Cordel, prontos para dormir… mas não sem antes falarem mais um pouco sobre o relacionamento dos dois e seus altos e baixos 😅

Os dois disseram que não votam um no outro, e Juliette destacou que não quer “nem pensar” no dia em que tiver que votar no brother. Mesmo assim, o doutorando em Economia garantiu que irá entender.

Juliette fala para Gilberto no BBB21: ‘Você mexe demais com meu coração’

Depois, num clima de descontração, começaram a se alfinetar a respeito das mudanças nos seus pódios – nem Gilberto está mais no de Juliette, nem Juliette está mais no de Gilberto.

“Era para tu estar perto de mim até hoje. Era para tu estar no meu pódio até hoje”, decretou a paraibana.

“É porque você foi primeiro e você não me botou”, explicou o pernambucano.

Gilberto revela motivo de não ter colocado Juliette em seu pódio

Por enquanto, é isso. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa mais vigiada do Brasil! Até a próxima, meu povol! 👋

