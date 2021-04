Resumo BBB21 20/04: análises do jogo, estresse e ‘medo’ marcam a tarde e a noite pré-Eliminação | resumo

A temida terça-feira chegou! 😨 Mais um brother vai deixar a casa mais amada e vigiada do Brasil. E quem será que vai deixar a disputa neste 12º Paredão? Caio, Fiuk ou Gilberto? Daqui a pouco vamos descobrir e saber quem fica no TOP 8 do BBB21. 🤩

Ah! E não vai parar por aí. Estamos na reta final do programa e, com isso, entramos na ‘supersemana’ de Paredões com eliminações na quinta e no domingo também. Uau! Quanta emoção! 😁 Hoje, dia 20/04, além da Eliminação de um confinado, teremos Prova do Líder e nova formação de Paredão. Haja coração! 💓🎉

BBB21 terá ‘supersemana’ de Paredões com eliminações na terça, quinta e no domingo

Enquanto esse momento cheio de emoções não chega, vamos falar do que rolou no reality. Na manhã e no início da tarde, teve choro, desabafos, Almoço do Líder e papos sobre Jogo da Discórdia e votação. À tarde e no início da noite, brothers pensaram bastante em estratégias para os próximos passos do jogo. Viih Tube se estressou com Juliette, e teve emparedado demonstrando medo.

Vem saber mais detalhes. É só colar no resumo da #RedeBBB. Eu te garanto que você vai ficar por dentro de tudinho! 😉👊

Jogo da Discórdia ainda é pauta…

Gilberto lembrou do Jogo da Discórdia da noite anterior e comentou com João Luiz que “foi bafão”. O professor de Geografia concordou: “Deixou as coisas muito nítidas. Também achei”.

“O Jogo de ontem fecha com a Eliminação da Thaís. Aí, faz mais sentido para mim a Eliminação da Thaís agora do que fazia antes“, revelou o doutorando em Economia. O mineiro questionou o motivo. “A questão do jogo mesmo, sabe?”, respondeu o pernambucano.

Gilberto opina sobre Jogo da Discórdia de ontem: ‘Fecha com a Eliminação da Thaís’

Gilberto e João Luiz ganharam a companhia de Camilla de Lucas. Após ouvir dos brothers que ela poderia ter jogado mais, a influenciadora digital começou a analisar a própria trajetória no programa.

“Eu nunca me isentei em falar o que eu achava, independente da maioria concordar ou não, nunca tive medo disso. Se eu achasse que a pessoa estava errada, eu falava mesmo: ‘Olha, acho que o que você fez não foi legal’. Independente de depois a pessoa ficar chateada comigo e querer votar em mim depois”, declarou a sister.

Após ouvir de brothers, Camilla de Lucas explica: ‘Não vou ficar puxando o saco’

Depois, Gilberto afirmou que eles precisavam fazer movimentações diferentes no jogo e revelou quem é, agora, sua primeira opção caso tenha mais uma liderança.

“A Pocah seria a primeira opção e a Viih (Tube) a segunda. Gosto muito da Viih, mas acho importante movimentar o jogo. Faria um update no meu jogo e colocaria a Viih pelo critério de não ter ido ao Paredão e fazer o jogo se movimentar“, explicou o doutorando em Economia.

Gilberto revela indicação em sister e justifica: ‘Fazer o jogo se movimentar´

+++Gilberto diz que próximo Paredão do BBB21 precisa ser diferente e Arthur opina sobre o jogo: ‘Está previsível’

João Luiz foi para a academia do BBB21 sozinho e ficou concentrado no painel tático. Ele moveu os personagens que representam os brothers da edição que ainda estão na competição e pensava bastante.

João Luiz se concentra em painel tático na academia do BBB21 em dia de Eliminação

Depois, ele ganhou a companhia de Juliette e Camilla de Lucas. O professor de Geografia explicou algumas possibilidades que pensou para o jogo. “Se eu ganho (o Líder), eu indico a Pocah“, disse em um momento, enquanto falava nas estratégias.

João Luiz explica a sisters do BBB21 hipóteses para o Paredão

Camilla de Lucas mostrou o painel com os bonequinhos que montou, após fazer algumas contas, para João Luiz. “Se eu for Líder, meu VIP: Fiuk, você e Arthur”, disse a sister.

Em seguida, ela perguntou: “Vamos supor se a Pocah fosse minha indicação, quem iria para o Paredão no VIP?”. O brother respondeu: “Arthur”. “E na Xepa, quem iria para o Paredão?”, questionou. “O Caio”, João Luiz respondeu.

E lá eles ficaram montando diferentes cenários do jogo.

Camilla e João avaliam possibilidades e sister revela quem vai para o VIP caso seja Líder

Depois, João Luiz e Camilla de Lucas foram para o Quarto Cordel e bateram um papo com Juliette. A sister disse que as pessoas passaram a respeitar Gilberto na casa por conta da quantidade de Paredões que ele já passou.

Em seguida, falou que sua situação é um pouco difícil, muito por conta de seu jeito. Ela comenta ainda que sua personalidade não é fácil e relembrou também os dois Paredões por quais passou.

“Eu tive muita sorte no jogo. Todas as vezes que eu estava arriscada, o Líder era meu amigo. Eu não sou primeiro lugar de ninguém (…) Se parar para pensar, eu teria recorde de Paredão“, falou a advogada.

Juliette diz para brothers: ‘Se parar para pensar, eu seria recordista de Paredão’

+++Viih Tube se irrita com Juliette no BBB21: ‘Não vem com drama que eu não estou com paciência’

BBB21: Viih Tube e Juliette atravessadas — Foto: Globo

Caio, que está no Paredãoo desta noite, conversou com João Luiz e Viih Tube. O confinado falou sobre como está se sentindo e fez referência aos colegas que fazem companhia na berlinda, Gilberto e Fiuk.

“Não desmerecendo ninguém, mas eu falei para eles, se eu sair para os dois seria uma saída boa. Sabe? É uma saída que a gente sai confortável“, disse.

Caio fala sobre disputar o Paredão com Gilberto e Fiuk no BBB21

Por falar em Paredão, bora votar? O resultado é daqui a pouco. Não deixe de votar. É rapidinho! 👇

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Caio, Fiuk ou Gilberto?

Noiva de Caio, do BBB21, acredita que brother tenha ficado magoado com indicação de Viih Tube, mas pondera: ‘Deve ter entendido o lado dela’

Cleo avalia trajetória de Fiuk no BBB21: ‘Vi meu irmão florescer lá dentro’

Mãe de Gilberto, do BBB21, avalia que brother deve votar em Viih Tube e quer vê-lo na Final: ‘Ele é um guerreiro, um batalhador’

Viih Tube desabafou com João Luiz sobre Juliette: “O meu cenário, ela não está analisando. Ela não para para olhar e esse negócio de ‘você tem dúvida se eu sou sua prioridade’, tenho dúvidas“. O mineiro aproveitou para revelar uma estratégia de jogo: “Eu analisei um cenário, sabia? Eu ,você, Fiuk e Arthur“.

A sister questionou se essas opções se referiam ao Paredão e o brother assinalou: “No VIP”. “Você tem que fazer o que você sentir no seu coração. Claro que a gente tem que jogar, mas realmente…” a youtuber começou a aconselhar e João a interrompeu para dizer: “Mas fica tranquila quanto ao que você acha”.

“Eu estou cansada de ficar chateada com ela, eu estou muito cansada, de verdade. Eu não estou mais com paciência. Não estou com paciência para falar, não estou…”, desabafou a sister.

Viih Tube desabafa com João Luiz sobre sister: ‘Estou cansada de ficar chateada com ela’

Juliette tenta entender melhor o que houve para Viih Tube estar chateada com ela. A advogada relembrou o que falou no momento em que João Luiz estava mostrando suas hipóteses no jogo e entendeu que a youtuber possa ter ficado chateada com uma piada que fez. Em seguida, ela pediu para o brother falar com Viih.

Mas João demonstrou não gostar muito da ideia e ela disse: “Ela não quer me ouvir. Ela te escuta. Estou pedindo para você pedir esse favor para mim…”.

Juliette pede para João falar com Viih Tube após desentendimento: ‘Ela não quer me ouvir’

Quando os primeiros brothers começaram a se preparar para mais uma Eliminação no BBB2. Gilberto e Caio foram para a despensa da casa passar roupas, e falaram sobre o resultado de logo mais.

Primeiro, o doutorando em Economia achou que está na mira do público, mas depois perguntou sério para o fazendeiro: “Teu palpite, Caio? Sincero.”

Caio respondeu: “Não sei porque eu estou com muito medo“.

Caio diz antes de mais uma Eliminação no BBB21: ‘Estou com muito medo’

Por outro lado, tranquilidade…

Gilberto também contou como estava se sentindo no dia de Eliminação. “Estou estranhamente tranquilo, o que não é normal… Dos quatro (Paredões).. Esse, de longe, estou zero, zero, zero… (Estou) tranquilo… agradecido. Agora o que acontecer vai estar na mão do público, eles sabem o que eles querem“, disse o brother.

Gilberto conta como está se sentindo antes de Eliminação: ‘Estranhamente tranquilo’

‘Não quero ver você assim’

Pocah estava deitada em silêncio no Quarto Colorido. Juliette chegou e se aproximou da sister. Ela passou a mão no braço da cantora e disse: “Pocah, quanto a mim não fique triste não, viu? Quanto a mim pode ficar tranquila. Já está tranquilo, não quero ver você assim não, se levante“.

Juliette fala para Pocah no BBB21: ‘Não quero ver você assim’

Depois que a paraibana saiu, Fiuk resolveu aconselhar a artista. Ele percebeu o quanto ela estava triste.

“Não estou na melhor situação para te falar isso, mas vamos aí… Vamos sair da cama… Não se culpa tanto assim, não“, falou o ator, tentando animar a sister.

Fiuk aconselha Pocah no BBB21: ‘Não se culpa tanto assim’

+++Juliette propõe brincadeira e esconde ovos de Páscoa de Gilberto, no BBB21: ‘Vamos trollar ele?’

Camilla de Lucas relembrou uma conversa que teve mais cedo com dois brothers e comentou com Juliette: “Hoje eu acordei e fiquei conversando com Gil e com João e eu falei: ‘Gente, o que é o jogar aqui?’. O jogar é vir e fazer estratégia? Quem definiu qual é o jogo certo?“.

Camilla de Lucas conversa com Juliette sobre BBB21: ‘Quem definiu qual é jogo certo?’

+++Juliette declara para Camilla de Lucas no BBB21: ‘Quero você na Final comigo’

Confira todos os vídeos 👇

Por enquanto, é isso, Brasil. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa do BBB21! Até a próxima! 👋