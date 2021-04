Resumo BBB21 21/04: papo sobre indicação do Líder, brother chateado e pedido de desculpas marcam a madrugada | resumo

Teve brother que não entendeu a indicação do Líder, emparedado magoado, sister arrependida e até pedido de desculpas. Quer saber tudo? Vem para o resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou o confinamento durante a madrugada no resumo do Big Brother Brasil. 😎

Após a formação de Paredão, João Luiz chorou na área externa na companhia de Camilla de Lucas e Juliette. O motivo: estar emparedado junto com Pocah e Arthur. O professor de Geografia se emocionou e a influenciadora explicou o motivo para a sister:

“O Arthur a (Pocah) chamou para escolher com quem eles queriam ir para o Paredão”.

“É por isso que estou assim” afirmou o brother.

No BBB21, João Luiz chora na área externa após ser emparedado pela casa

Arthur x João Luiz x Pocah: entenda como foi formado o 13º Paredão do BBB21

Dúvidas de um voto! 🤔

“Tu abre meu olho o jogo inteiro e você faz pelas pessoas o que elas não fazem por você… Eu escuto teu conselho e você…”, disse o ator e cantor.

“Só que não consegui. Tem alguma coisa nela que me deixa desmanchado“, respondeu o pernambucano.

Fiuk questiona Gilberto após formação de Paredão: ‘Você me fala umas coisas e faz outra’

“Eu vi que na hora de jogar ela podia ter tentado… Ela tinha o jeito, ela podia até errar, mas eu vi que ela não… Ela jogou de lado de propósito. Eu vi que ela jogou de lado de propósito. Ela olhou para mim e jogou meio de lado”, justificou o doutorando em Economia.

Gilberto justifica não ter indicado Viih Tube ao Paredão: ‘Ela jogou de lado de propósito’

Num outro momento, o Líder Gilberto disse a Juliette sobre suas escolhas para o VIP. O brother disse que se sentiu desconfortável por não levar Arthur:

“Ele foi Líder duas vezes e não me levou no Vip nenhuma vez”, analisou o brother

“O João (Luiz) vem antes para você também”, finalizou a sister.

Gilberto confessa ficar sentido por não levar Arthur para o Vip no BBB21

Falando em Arthur, o instrutor de crossfit brincou com Pocah sobre os votos e o fato deles não terem pensado em uma estratégia entre si: “A gente nem combinou em quem que a gente iria votar. Nós somos a pior dupla de jogo da história do BBB“.

Mas o brother achou que um dos confinados voltou a votar nele, adivinha quem? Fiuk! Mal sabe o capixaba que o voto do cantor foi na Viih Tube.👀

Arthur sobre voto que pode ter recebido: ‘Fiuk deve ter voltado a votar em mim’

+++ Arthur e Pocah analisam divisão no BBB21 após formação do Paredão: ‘Seis contra dois’

O arrependimento de Viih Tube 😪

A youtuber falou para Gilberto que se arrependeu com o voto na semana passada, quando foi Líder e indicou o doutorando em Economia ao Paredão:

“Eu sei que tem alguma coisa, quando você voltou, tipo, me deu um alívio… Porque eu falei, ‘não queria ter sido responsável por sair’. Mas também não queria indicar alguém que não tinha um ‘a’ para falar naquela época… Eu cheguei a me arrepender de ter te indicado na primeira vez e agora eram duas indicações. Eu não sabia para onde correr”, revelou.

Viih Tube revela a Gilberto: ‘Cheguei a me arrepender de ter te indicado na primeira vez’

+++ Viih Tube reflete sobre tensão com eliminação: ‘Hoje foi pior que a saída da Thaís’

E o Quarto do Líder Gilberto foi aberto! O doutorando em Economia pôde desfrutar dos seus aposentos pela segunda vez como Líder, viu fotos da sua família e vibrou com a imagem do seu quadro, que tinha um arco-íris. Fiuk entrou no cômodo e corou Gilberto:

“Vou coroar você, Gil. Posso coroar você? Do Paredão direto para a liderança!“.

Gilberto mostra fotos de familiares após entrar em Quarto do Líder do BBB21

Dentro do Quarto do Líder, o papo rolou soltou! Primeiro Gilberto e João Luiz conversaram sobre oParedão e as preferências do doutorando em Economia:

“Eu estou tranquilo, sabia?”. “Eu queria muito que você e o Arthur voltassem”, garantiu o pernambucano para João Luiz

“Se eu tiver cinema eu vou levar o Arthur. O almoço não dá, porque ele está na Xepa. Eu gosto muito do Arthur, sabe?”, revelou o Líder.

Gilberto garante sobre brother emparedado: ‘Eu gosto muito do Arthur’

Depois Gilberto falou sobre Arthur também para Juliette:

“Na minha linha de afinidade, ele ainda vem antes da Cami (Camilla de Lucas)”.

Gilberto fala sobre Arthur: ‘Na minha linha de afinidade, ele ainda vem antes da Cami’

E a advogada analisou sobre o jogo de João Luiz:

“O João (Luiz) eu não sei como a galera está vendo ele lá fora, tem duas possibilidade. Porque o João, ele joga. Ele é muito prestativo com todo mundo, acolhe todo mundo, ele é uma pessoa boa”.

“O ponto vulnerável do João que eu vejo, é que às vezes ele podia agir e ele se omite. Ele só age quando realmente é com ele”, finalizou a paraibana.

Juliette avalia João Luiz no BBB21: ‘As vezes ele podia agir e ele se omite’

E por falar em João Luiz, GFiuk comentou com Juliette caso o professor de Geografia não volte do Paredão:

“Se o João (Luiz) não voltar, não vou entender mais nada”, se preocupou o brother.

Fiuk fala sobre resultado de Paredão: ‘Se João não voltar, não vou entender mais nada’

+++ Fiuk comenta jogo de alguns brothers no BBB21: ‘Se faz isso com pódio, faz com qualquer um

Desculpas aceitas!!❤️

Fiuk, numa conversa com Juliette, comparou sua vida pessoal com relacionamentos de jogo: “Aqui dentro, também, as primeiras pessoas a me acolher foram Gil (Gilberto), Juliette, que no começo eu era resistente, mas eu tenho que… Agora, depois de tudo, eu preciso admitir que sim, que eu que fui muito desconfiado no começo. Muito”.

“Desculpas, Ju. Minhas desculpas sinceras. Eu desconfiei muito”, disse o ator.

“Eu aceito, meu amor. E eu não desisti de você, porque eu sentia suas coisas boas. Então eu não desisti e eu não me arrependo”, complementou a paraibana.

Juliette aceita desculpas de Fiuk e afirma: ‘Não desisti e eu não me arrependo’

“Eu mudaria o voto no Confessionário para salvar você, mas eu não mudaria o voto para salvar outra pessoa”

Gilberto garante a Fiuk no BBB21: ‘Única pessoa que eu vou tentar salvar realmente é você’

Mas antes de dormir no Quarto do Líder, Gilberto analisou os próximos passos do jogo e afirmou: “Todo mundo vai para o Paredão“.

“Mas tem que ir mesmo. Se não o que é isso? Sacanagem. Todo mundo tem que ir uma vez. Sai fora, mancada. Se não, só vai só a gente para o Paredão até alguém sair e chega todo mundo lindo maravilhoso lá, sem pegar um Paredão”, disparou Fiuk.

Se a Pocah sair, a Viih (Tube) acaba indo para o próximo Paredão. Eu acho. Entendeu?…Arthur vai acabar indo na Viih para se proteger”, finalizou o Líder.

2 de 2 Fiuk afirma que todos no BBB21 devem ir ao Paredão: ‘Não aguento mais ser chutado’ — Foto: Globo Fiuk afirma que todos no BBB21 devem ir ao Paredão: ‘Não aguento mais ser chutado’ — Foto: Globo

+++ Gilberto explica em quem Viih Tube não votaria: ‘A Pocah, ela chama de mãe aqui dentro’

+++ Arthur analisa jogo com Pocah: ‘Chegaram na final com muita gente’

Por enquanto é só, pessoal! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, João Luiz ou Pocah?

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!