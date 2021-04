Resumo BBB21 21/4: Churrasco especial, cantoria de Juliette e Fiuk, e expectativa para festa são destaques da tarde | resumo

++ Reta Final BBB21: confira as dez músicas mais cantadas pelos brothers

No início da noite, os confinados já começaram a se preparar para mais uma festa no Big Brother Brasil. 🎉 A chegada de comes e bebes animou os participantes, que estão na expectativa para o que vem por aí.

Quer saber mais? Vem para resumo da #RedeBBB e fique por dentro do que movimentou os brothers durante a tarde e no início da noite no Big Brother Brasil. 😎

Brothers comemoram churrasco especial no BBB21

Os brothers foram surpreendidos no início da tarde por um almoço especial na casa do BBB21. Ao chegarem no jardim, os confinados encontraram uma estrutura montada para preparem um churrasco. No telão, Rodrigo Hilbert deu instruções de preparo.

O almoço contou cantorias e um brinde especial. Camilla de Lucas fez as honras: “Um brinde a essa final do BBB porque somos vitoriosos de chegarmos até aqui”.

No gramado do BBB21, brothers fazem brinde e curtem almoço especial

Fiuk canta ‘Alma Gêmea’ para Juliette e diz no BBB21: ‘Foi mal, pai’

Os brothers deixaram o almoço especial na área externa e levaram a cantoria para dentro da casa do BBB. Fiuk cantou ‘Alma Gêmea’, música de Fábio Jr., para Juliette. Os dois se divertiram com o momento fofo e ao mesmo tempo atrapalhado.

“Foi mal, pai”, disse ele, após rir com a advogada. A sister respondeu: “Foi mal, o que? É um privilégio essa música ser minha

++ Fiuk e Juliette brincam de fazer uma cena de novela no BBB21 e brother declara: ‘Meu amor é profundo’

‘Não vim aqui para fazer casal’

Juliette fala para brothers: ‘Não vim aqui para fazer casal e ficar sofrendo por paixão’

Depois de ouvir algumas brincadeirinhas dos brothers por conta da amizade com Fiuk, Juliette resolveu falar sobre sua vida amorosa na casa do BBB:

“Não vim aqui para fazer casal e ficar sofrendo por paixão e amor. Vim aqui para ganhar um milhão e meio”.

Ela ainda completou: “Brincadeiras, eu brinco muito. É que vocês ficam com olhos diferentes quando sou eu e o Fiuk”.

‘Todo mundo querendo aparecer’

Após almoço, Arthur critica brothers do BBB21: ‘Todo mundo querendo aparecer’

Apesar das brincadeiras durante o churrasco especial e o pós-almoço, teve brother incomodado com a ‘gritaria’. Arthur, em conversa com Pocah, reclamou:

“Aqui, a galera é muito gritaria. Todo mundo querendo aparecer. O bagulho do churrasco, eu gosto de fazer, eu sei fazer, e toda vez sou cortado das paradas”.

‘Será que foi de verdade?’ 👀

Fiuk alerta Gil: ‘Foi correndo te abraçar, se resolveram. Ela foi lá e te bottou de novo’

Fiuk resolveu alertar Gilberto sobre uma sister do BBB21. Em conversa no Quarto Colorido, o cantor apontou:

“Lembra quando ela te indicou? Aí você voltou do Paredão. Ela foi correndo para te abraçar e vocês ficaram conversando e se resolveram. Ela foi lá e te botou de novo”.

Fiuk ainda questionou o amigo: “Ela pegou o Líder, teve o intervalo do Caio, e ela pegou o Líder de novo. Então travou minha cabeça nesse sentido. Será que foi de verdade? Você voltou do Paredão. O que aconteceu para ela ter te botado de novo?”

++ Viih Tube rebate comentário de Juliette sobre começo do BBB21: ‘Lembrar de coisa boa não é elogio’

1 de 1 Gilberto no BBB21 — Foto: Globo Gilberto no BBB21 — Foto: Globo

É dia de festa! 💃🕺

Líder Gilberto recebe os comes e bebes antes de Festa no BBB21

E o clima para mais uma festa no BBB21 tomou conta dos brothers no início da noite! Gilberto recebeu os comes e bebes na despensa, dando aquele pontapé inicial.

Por falar em festa, o ‘Plantão BBB’ desta quarta-feira, 21/04, adiantou as atrações da celebração, ou melhor do BBBotequim: Pabllo Vittar e Preta Gil! Além de dar a notícia, Ana Clara mostrou os recadinhos das artistas falando sobre a expectativa do show de logo mais para o Top 8 do reality!

E hoje tem festa BBBotequim! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

