Resumo BBB21 21/4: manhã e início da tarde são marcados por ação especial, descanso e desabafo sobre o Paredão | resumo

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 21/4

Ainda durante a manhã, os brothers foram surpreendidos com o anúncio de uma ação especial, que irá acontecer mais tarde. Enquanto aguardavam, alguns seguiram descansando, e apenas João e Juliette ficaram acordados, papeando muuuito.

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na manhã e no início da tarde desta quarta-feira, 21/4.

Brothres acordam nesta quarta, 21/4 — Foto: Globo

Os emparedados defenderam sua permanência na casa e pediram votos:

“Quero muito ficar. E, nesse Paredão, é #FicaArthur e #FicaPocah. Aqui são seis contra dois.”

Raio-X BBB21: Arthur – 21/04

“Façam mutirões, votem para eu ficar. É muito importante, pra mim, que eu fique até a Final’

Raio-X BBB21: João Luiz – 21/04

“Preciso de vocês. Aciono todos para eu e Arthur ficarmos. Somos uma dupla contra a cabeçada.”

Raio-X BBB21: Pocah – 21/04

+++ Entenda como foi formado o 13º Paredão do BBB21

No BBB21, Viih Tube afirma para Gilberto: ‘Sonhei que você estava na Final’

Na sala, Viih Tube comentou com Gilberto que falou dele e de Fiuk no Raio-X e que ficou feliz pelos brothers terem voltado do Paredão. Na sequência, a youtuber afirmou para o pernambucano: “Se eu te contar o meu sonho, vou te iludir”. O brother, então, pediu para ser iludido. “Quero muito ser iludido”, disse ele, que ouviu da sister:

“Sonhei que você estava na Final”. Ela continuou: “Juro pela minha vida e eu acredito nisso”.

Já no Quarto Cordel, Camilla de Lucas se divertiu com Juliette. As sisters repercutiram o Jogo da Discórdia de segunda, 19/4: “Por que você não levantou a plaquinha, Juliette, de fofoqueira? Ela é fofoqueira, Gil? Eu acho”.

A advogada perguntou se os brothers já a viram fazendo fofoca na casa do BBB21, e o doutorando em Economia confirmou. Bem-humorada, a paraibana respondeu à sister: “Sou a parte passiva da fofoca. Vocês são a parte ativa. Eu também fofoco, mas é pouco”.

Camilla de Lucas brinca e Juliette responde: ‘Sou a parte passiva da fofoca’

Brothers comemoram ação especial no BBB21

Ainda durante a manhã, os confinados foram surpreendidos com uma uma Ação Especial da Seara. Assim que a porta abriu, eles dispararam para o gramado.

Brothers correm para Ação Especial no BBB21 — Foto: Globo

Os confinados irão aprender a fazer um delicioso churrasco. Hmmm… 😋 Na sequência, eles retornam para dentro da casa para aguardar o início da ação.

Brothers olham Queridômetro e Juliette especula sobre emoji recebido: ‘Mesma pessoa’

Juliette foi para a sala analisar o Queridômetro de hoje. A sister perguntou a João Luiz quem deu ‘carinha feliz’ a ela. Na sequência, mencionou o nome de Pocah como palpite e quis saber o que o brother recebeu. O professor de Geografia sentou no sofá e respondeu: “Ganhei uma [carinha] feliz também”.

João Luiz afirma sobre Paredão do BBB21: ‘Não consigo sentir medo’

E eles continuaram conversando. Na berlinda, João desabafou com a sister e revelou seu sentimento:

“Eu não consigo sentir medo, não consigo sentir angústia. Estou tranquilo. Não vou dizer que é o melhor momento aqui dentro, mas pensando nos outros momentos, sabe? Esse está sendo não o melhor, mas os outros foram tão bons que eles valem muito a pena.”

Por enquanto, é isso, Brasil. Fique de olho na #RedeBBB e não perca nada do que acontece na casa do BBB21!