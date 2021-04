Resumo BBB21 22/04: madrugada dos brothers tem show de Pabllo Vittar e Preta Gil, declarações de carinho e muito choro | resumo

A madrugada de 22/04 foi de Festa BBBotequim e o astral dos brothers estava tão relax que o assunto “jogo” só pincelou as conversas. O que tivemos mesmo foram declarações de carinho, esperança de permanência dos emparedados na casa, muitas brincadeiras e algumas performances de cair o queixo! Britney Spears que se cuide, porque o elenco do BBB21 está arrasando!

Quer conferir tudo o que rolou? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB que a gente conta tudo! 😂

Brothers curtem show de Pabllo Vittar e Preta Gil — Foto: Globo

Amor de quê, Brasil??? 😍

Os brothers deram de cara com Pabllo Vittar e Preta Gil no gramado da casa assim que a festa foi liberada! E eles ficaram como? Só no carão! 😱

Começa a Festa BBBotequim no BBB21

Como se a emoção já não fosse suficiente, os confinados ficaram intrigados com a presença de dois dummies misteriosos e dançantes na festa.

2 de 2 Brothers se surpreendem com dummies dançando na festa BBBotequim do BBB21 — Foto: Globo Brothers se surpreendem com dummies dançando na festa BBBotequim do BBB21 — Foto: Globo

E como manda a tradição do nosso elenco querido, começaram as conspirações sobre quem seriam os “intrusos”. Arthur e Gilberto arriscaram palpites ousados 😂

“O pequenininho será que era Ana Clara? Era ruivo?”, sugeriu o instrutor de crossfit, se referindo à nossa querida apresentadora do Bate-Papo BBB.

“O alto era Tiago Leifert. Tenho certeza, absoluta”, respondeu o doutorando em Economia.

Gilberto sugere que o dummy na Festa BBBotequim é Tiago Leifert: ‘Tenho certeza’

Quer saber a verdadeira identidade dos dummies festeiros? Clica aqui que a gente te conta!

Da euforia à comoção: a montanha-russa de emoções deu mais uma volta quando Pabllo Vittar cantou “Indestrutível”. Até o coraçãozinho da cantora transbordou nesse momento lindo 🥰

Pabllo Vittar canta ‘Indestrutível’ e se emociona com brothers do BBB21

Gilberto e João Luiz se emocionam cantando ‘Indestrutível’ em Festa do Líder no BBB21

Por falar em coração, a cantora abriu o jogo ao vivo no BBB e revelou, em primeira mão, que está noiva! É muita moral desse programa, não é não? Dá o play para ver como foi esse momento!

Pabllo Vittar revela que está noiva na festa do BBB21: ‘É verdade, vou casar em breve’

Já ouviu essa frase da boca de algum brother no BBB21? Se o confinamento e o jogo mexem com as cabecinhas deles, a festa contou com objetos que compõe a identidade de cada participante. Pocah se comoveu ao encontrar referências ao início da sua carreira e Juliette caiu no choro com elementos do seu nordeste e da sua profissão.

Pocah se emociona ao reconhecer referências da sua carreira na Festa BBBotequim do BBB21

Juliette chora ao identificar objetos dedicados à sua personalidade em festa do BBB21

Declarações e mais declarações 😭

E o clima de paz, amor e trégua no jogo não parou por aí. Arthur, que está emparedado junto com João Luiz e Pocah, desabafou com Gilberto.

“É importante ficar com vocês até o final, até onde der. Na hora que não der mais, eu saio. Mas acho que ainda dá para eu ficar. Ainda sinto que tem espaço para mim aqui, meu jeitinho“.

Arthur comenta com Gilberto sobre permanência no BBB21: ‘Ainda tem espaço para mim’

Durante o papo, o instrutor de crossfit ainda se declarou ao doutorando em Economia.

“Ganhei um irmão aqui, sério mesmo”.

Arthur se declara para Gilberto: ‘Ganhei um irmão aqui’

E Gilberto aproveitou para se justificar por não ter incluído capixaba no seu Vip.

“Eu achei que ia ser eliminado, fiz a prova (do Líder), ganhei, fiquei muito atordoado. Acabei dando para minhas primeiras três primeiras prioridades. Mas eu daria para você, de verdade, eu não minto”.

Gilberto conta para Arthur que gostaria de ter dado o Vip para o brother

Pocah também se emocionou ao pensar na berlinda enquanto curtia a festa. “Muito ruim curtir uma festa no Paredão, porque parece que é a última“.

Pocah se emociona ao ouvir funk em Festa BBBotequim

E apesar de ter sido indicada à berlinda pelo Líder Gilberto, a carioca e o pernambucano também tiveram uma troca de afeto 💞

“Independentemente do que acontecer amanhã, se eu sair, foi um prazer gigantesco te conhecer”, disse a cantora.

Pocah e Gilberto trocam declarações na Festa BBBotequim

Camilla de Lucas e João Luiz também manifestaram toda a gratidão pela companhia um do outro ao longo do programa.

“Eu não ia conseguir aguentar chegar tão longe, de verdade. Tá bom? Muito obrigada por tudo. Eu quero muito que você volte, de verdade”, declarou Camilla a João.

O professor aproveitou para dar um recado à influenciadora, caso ele seja eliminado nesse Paredão. “Se eu sair, em doze dias eu vou estar te esperando”.

Nem dá vontade de falar em Paredão no meio de tanta fofura… mas aproveita para deixar seu voto!

Paredão BBB21: Vote para eliminar. Arthur, João Luiz ou Pocah?

Arthur teve um momento de melancolia por conta do Paredão e acabou recebendo apoio de Fiuk. Os dois tiveram um papo em particular e, mais uma vez, reforçaram que as desavenças estão zeradas.

“Eu quero que você saiba que independente de qualquer coisa, eu te perdoo“, disse o ator e cantor.

“Isso significa muito! O que eu te falei é de coração”, agradeceu o instrutor de crossfit.

O jogo ainda tá aí! 👀

Um tempinho para secar as lágrimas… e agora vamos falar de estratégia. Gilberto e Fiuk já estão se planejando, considerando as possibilidades do game nos próximos dias.

“A Viih não pode ganhar o Líder. A Viih não tem voto nem da Camilla, do João e da Juliette. Se a gente pegar o Líder, tem que ser ela de cara“, afirmou Gilberto.

Gilberto afirma para Fiuk no BBB21: ‘Viih Tube não pode pegar o Líder’

O pernambucano ainda avaliou o posicionamento de outra sister no jogo.

“Ela se isentou um pouco do jogo. A torcida, às vezes, fica desanimada, porque não viu jogar tanto. Mas eu a vi no Jogo da Discórdia se posicionar, debater, nunca se escondeu”.

Gilberto analisa sister: ‘Ela se isentou um pouco no jogo’

+ No BBB21, Fiuk vê seu Queridômetro com todos os corações e diz: ‘Tem algo estranho acontecendo’

Os performáticos 👯‍♂️👯

Gilberto brinca com brothers e dá uma piscadinha durante festa BBBotequim — Foto: Globo

Acha que já rolou de tudo nessa festa? Pois a noite ainda reservava um show de interpretação! Fiuk encarnou um apresentador famoso e entrevistou alguns brothers. Ele questionou Juliette sobre o vencedor da 21ª edição do reality: “Quem você acha que ganha?”. Como resposta, o brother ouviu da sister: “Eu”.

Fiuk imita apresentador e entrevista Juliette sobre o BBB21: ‘Quem você acha que ganha?’

A entrevista com a paraibana pode ter sido encenação, mas o flerte… aí já não sabemos. Em que vocês apostam? 😂

Fiuk troca flertes com Juliette e afirma: ‘Acho você mais bonita’

Depois de uma cena de romance, uma cena de tensão! Depois do flerte com Juliette, Fiuk e João Luiz trocaram farpas – de brincadeirinha 😬.

No BBB21, João Luiz encena discussão com Fiuk: ‘Acho que você deveria curtir sua festa’

Saindo da atuação para a performance musical: resta alguma dúvida de que Britney Spears é a diva da edição? E se a cantora não pode marcar presença nas festas, Gil do Vigor faz jus a ela. Nesta madrugada, rolou um show do pernambucano ao som de “I’m a Slave 4U”, com direito a dançarinas.

Gilberto protagoniza performance de Britney Spears na Festa BBBotequim

Gilberto faz performance fantasiado de Britney Spears no BBB21

E para fechar, tivemos mais um brinde de contagem regressiva. Faltam só 12 dias, Brasil! 🎆

Top 8 de brothers do BBB21 brindam aos 12 dias que faltam para a Final — Foto: Globo

Por enquanto, é só! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Conteúdos exclusivos, coreografias das festas, memes que bombaram nas redes: tudo em um só lugar. Clique aqui e divirta-se com o Dropz!