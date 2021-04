Resumo BBB21 22/4: análise de jogo, performances na piscina e descoberta de poder de ex-sister animam a manhã e o início da tarde | resumo

O dia começou com muita preguiça no BBB21 . Isso porque o sol já tinha nascido quando os brothers foram dormir. Esses dão aula de como curtir uma festa, viu! Ao toque do despertar, os confinados levantaram para fazer o Raio-X, mas logo deitaram novamente. As declarações de carinho durante a madrugada refletiram em um Queridômetro 100% de corações.

Entre alguns cochilos e muita preguiça, alguns confinados curtiram a piscina, relembraram momentos importantes do reality e também analisaram o futuro do jogo.

Quer conferir tudo o que rolou na manhã e início da tarde desta quinta, 22/4? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB que a gente conta tudo! 😂

Brothers acordam em dia de Eliminação no BBB21

Ainda com a cama nas costas, os confinados se arrastaram até o confessionário e garantiram o Raio-X do dia. Os emparedados pediram para ficar na casa, o Líder Gil especulou sobre o futuro do jogo, e Viih Tube falou sobre seus sentimentos em relação aos últimos acontecimentos na casa.

“Chegou em um ponto do jogo que gosto de todo mundo. Agora, sei que sou primeira opção do Fiuk, mas não consigo votar nele. Sei que Arthur não vota em mim. Me arrependi de ter votado no Arthur na última vez. Claro, foi um dia muito difícil pra mim, por conta da indicação, estava com muita dor no coração”, desabafou a youtuber.

Raio-X BBB21: Viih Tube – 22/04

👑 Desejo de liderança

1 de 2 Juliette quer disputar Prova do Líder de resistência: ‘De habilidade está difícil’ — Foto: Globo Juliette quer disputar Prova do Líder de resistência: ‘De habilidade está difícil’ — Foto: Globo

No quarto do Líder, Juliette manifestou seu desejo de vencer a prova de logo mais.

“Eu quero ser Líder. Quero uma (prova) de Resistência. São as provas que vou mais longe. De habilidade, está difícil”, avaliou a advogada.

🧑‍🎤 Quem canta seus males espanta

Emparedado, Arthur canta no gramado do BBB21

Sozinho no gramado, Arthur, que disputa o Paredão com João e Pocah, ficou bastante reflexivo e soltou a voz com a música “Até o Fim”, do Engenheiros do Hawaii. Na sequência, comentou consigo mesmo: “Ai, BBB, por que você faz isso comigo, cara?”

Quem diria que teríamos um Queridômetro repleto de corações, hein, Brasil?! Todos os brothers receberam o emoji nesta quinta-feira de Eliminação.

“Queridômetro de hoje está lindo… primeira vez que todo mundo está com todos os corações”, ressaltou o instrutor de crossfit.”

Queridômetro BBB21: após Festa BBBotequim, todos os brothers trocam emojis de ‘coração’

💦 ‘Piscininha, amor…’

2 de 2 Gil dança na piscina — Foto: Globo Gil dança na piscina — Foto: Globo

Enquanto a maioria dos brothers aproveitou a manhã para colocar o sono em dia, Gil e Fiuk se jogaram na piscina, apesar do tempo nublado no Rio. Camilla de Lucas também se divertiu fazendo coreografias com o doutorando em Economia, mas sem se molhar. E Juliette, que observava a performance, brincou: “Ficou ótimo, nota zero”.

Gilberto faz performance na piscina e Juliette brinca: ‘Ótimo. Nota zero’

🤔 Análise do jogo e especulações

No Quarto Cordel, Viih Tube disparou sobre o Paredão de hoje: “Para mim, vai ser mega decisivo”. Ela complementou dizendo que não acha que João sairá, mas observou: “Só que, se o João sair, gente, tchau para mim”.

No Quarto Cordel do BBB21, Viih Tube dispara: ‘Se o João sair, tchau para mim’

Na academia, mais conversas sobre o jogo. Camilla e Gil relembraram trajetória no programa e alguns momentos importantes. Ao falarem sobre Carla Diaz, o doutorando em Economia disse que nunca soube qual era o poder especial que a atriz ganhou no Quarto Secreto, e a influenciadora, então, revelou. Ao ouvir, ele se decepcionou: “Só isso?!”.

Camilla de Lucas revela poder de Carla Diaz e Gilberto dispara: ´Era só isso?´

Por enquanto, é só! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

