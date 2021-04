Resumo BBB21 23/04: promessas de emparedados, coroação de Pocah e papo sobre maldição de pódio marcam madrugada | resumo

Quer saber como tudo isso repercutiu na madrugada? Então cola aqui no resumo da #RedeBBB que a gente conta tudo, das promessas ao choro, análises e mais!

1 de 1 Pocah é coroada Líder no BBB21 — Foto: Globo Pocah é coroada Líder no BBB21 — Foto: Globo

“Não queria ter ido na Viih. Pensei que ela ia em mim, a gente conversou sobre isso hoje. Ela falou que ia votar para sobreviver. Pensei que ela tinha feito as contas, ia empatar”, explicou o capixaba.

Logo em seguida, Viih Tube questionou o brother sobre o voto:

“Por favor, eu te imploro. Me diga que você votou em mim. Você votou em mim? Fala que sim agora”.

Depois da pergunta de Viih Tube, Arthur foi conversar com Gilberto e Fiuk e contou sobre uma ideia que teve para a formação do Paredão desta quinta-feira: “Eu ia pedir para Pocah indicar a Juliette, porque ela já estava livre. A Juliette ia pelo Líder. A gente botava alguém, ia só um de nós. Acaba que quase foram os três. E aí não tem jeito, alguém vai embora”.

“Mas isso que eu acho mancada, sempre os três”, opinou Fiuk.

Viih Tube voltou ao assunto do voto de Arthur nela. Dessa vez, ela desabafou com Camilla de Lucas e Juliette:

“Eu ainda não achei que ele fosse em mim, esse foi o problema. Eu achei que iria ficar dois e dois e talvez ela (Líder) teria que desempatar. Eu fui iludida, gente. Eu achei que ele não fosse em mim”.

Em outro momento, Pocah se mostrou confusa com uma atitude da youtuber a respeito do posicionamento da sister com os brothers que estavam no Paredão de terça-feira – que acabou eliminando Caio. Confere só o que rolou 👇

Arthur confessou para Juliette que torceu contra ela na Prova do Líder que teve na quinta-feira, 22/04 – e vice-versa. Mas o instrutor de crossfit afirmou que a maquiadora e advogada não seria sua primeira opção de voto e comentou sobre a eliminação de João Luiz:

“Eu colocava João no Top 3 desse programa, fácil. Não tinha dúvida”.

Fiuk afirmou para Viih Tube sobre ter entendido o fato da youtuber ter puxado ele para o Paredão. A sister, como foi a mais votada na casa, teve direito ao contragolpe e acabou optando pelo cantor. A sister de Sorocaba explicou o motivo, e o ator comentou que já estava achando a confinada distante e achou que ela não estava mais gostando dele.

Gilberto ficou um bom tempo sozinho na academia analisando e refletindo sobre o jogo:

“Torcida da Pocah vai vir todinha em cima de mim… Jogo tudo errado. Só besteira. Falo, não faço. Nem eu estou me suportando”.

Logo depois, o brother foi para o Quarto Cordel e chorou pela eliminação de João Luiz, sendo consolado por Juliette:

“A gente está aqui, meu filho. Você não está só, não. A gente está aqui com você”.

Pocah entrou pela primeira vez no Quarto do Líder como soberana da casa do BBB21. A sister deu de cara com as fotos de sua família e ficou emocionada.

“Ai meu Deus! Minha família linda. Meus amores da minha vida”, chorou a nova Líder.

E a conversa entre as duas durou muitas horas ao longo da madrugada! Dentre os mais variados assuntos, a sister emparedada relembrou as situações de amizade que teve na casa – especialmente com Juliette e Thaís.

“Só o público viu o tanto que eu sofri com esse trio”, declarou.

Também tivemos Viih Tube implorando para permanecer no jogo e cogitando a possibilidade de ser vista como incoerente no BBB21.

“Eu quero muito ficar, real. Eu quero de verdade, eu não estou zoando, não. Eu estou falando muito sério. Eu imploro para ficar. Eu quero ficar. Sabe por que eu quero ficar? Porque eu quero sentir a sensação de voltar de um Paredão”, apontou a sister.

Maldição do pódio 👻

Reza a lenda no BBB21 que o pódio de Viih Tube está amaldiçoado! Brincadeiras sobre o assunto rolaram no Quarto do Líder. A emparedada e a Líder relembraram a recente eliminação de João Luiz, e a cantora brincou: “É a maldição do pódio da Viih, real”. A sister de Sorocaba entrou na brincadeira e afirmou: “Meu pódio é um desastre. Nem queira entrar nele que você vai sair, cuidado”.

Lembrando que, no primeiro pódio, Viih Tube colocou Nego Di (que saiu) e, no segundo, foi Thaís (que também já saiu do jogo.

Na cozinha da Xepa, Gilberto contou para brothers que, caso volte do Paredão, vai pular sem roupa na piscina e perguntou para Fiuk o que ele iria fazer. O ator e cantor sugeriu dar um selinho em Juliette, e a sister disse que ele já deu. Gilberto, então, deu a sugestão:

“Já sei! Fica pelado junto comigo. Os dois pelados”.

Por enquanto, é só! Fiquem de olho na #RedeBBB para saber tudo o que rola na casa mais vigiada do Brasil! 👋🏼👋🏼 Logo, logo voltamos com mais um resuminho!

Bom dia, pessoal! 👋👋 — Foto: Globo

