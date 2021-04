Resumo BBB21 24/04: Almoço do Líder, tensão, emoção e muito choro entre os emparedados | resumo

À tarde e no início da noite, Pocah ganhou o Almoço do Líder e convidou o amigo Arthur para o momento especial. Que maravilha! 😋 Mas teve também choro dos emparedados Fiuk e Gilberto e conversas sobre o 14º Paredão. Ah! Disputam a permanência no jogo: o ator, Gilberto e Viih Tube.

Almoço do Líder. Huuummmm… 😋😋😋

Pocah, que é Líder pela primeira vez nesta edição, desfrutou do Almoço do Líder neste sábado, na companhia de Arthur. O cardápio foi salmão grelhado com purê de batata baroa. “Eu nem acredito que vou comer um salmãozinho, iFood!“, comemorou a cantora. Ô maravilha! 😋

Enquanto curtiam o momento especial, a cantora e Arthur falaram sobre a convivência na casa do BBB21.

“Eu estou muito estressada. Estou lutando para não virar um monstro aqui dentro”, confessou a sister.

Depois, Pocah e Arthur especularam sobre os próximos Paredões. O brother opinou: “Se quiser ir na Final, se quiser ficar no TOP 4, se quiser ser campeão, velho, os dois têm que ficar aqui dentro. Não tem como chegar na final se um dos dois sair“.

Almoço VIP na Xepa?! 🤔

Arthur voltou do Almoço do Líder e contou para Fiuk como foi, enquanto o cantor paulista estava na Xepa, preparando o almoço dos brothers. Ele disse para o instrutor de crossfit: “Hoje eu vou fazer um almoço, não é Xepa não, o almoço é VIP“.

“Vai ter salada de entrada, vai ter inhame, farofa, rabada, feijão… Vou fazer um docinho de banana de sobremesa. O bagulho vai ficar louco”, continuou Fiuk.

Antes de deixar a cozinha, o instrutor de crossfit elogiou: “Isso aí está VIP demais”.

Camilla de Lucas, Gilberto e Viih Tube conversavam na área externa da casa sobre o Paredão. A youtuber, que está na berlinda pela primeira vez, opinou: “Eu preferiria ir (ao Paredão) com uma surpresa do que com duas pessoas que já voltaram quatro vezes“.

“Ir com uma pessoa que foi para o Paredão quatro vezes é assustador. Mas você é uma pessoa que não sabe o que as pessoas esperam de você. Ninguém sabe o que as pessoas esperam de você“, opinou Camilla de Lucas.

Corta para a cozinha da Xepa 🎬

Depois que Arthur deixou a cozinha da Xepa, Fiuk continuou no local preparando o almoço da galera. Ou será a janta? 🤣 Enquanto batia uma mistura de ovos e óleo com vigor, ele chorou.

Juliette chegou e o ator disse: “Uma hora fica pronto”. “Que persistência, hein?“, emendou a advogada se referindo à receita em que o brother está fazendo. “Eu não desisto assim tão fácil“, comentou Fiuk. “Meu amor…”, começou a advogada a cantar. O ator e cantor continuou a canção e os dois cantaram juntos o hit de sucesso de Fábio Jr., ‘Vinte e poucos anos’.

Viih Tube e Gilberto conversavam sobre a próxima eliminação do BBB21. A youtuber deu seu palpite sobre quem será o eliminado da vez e disse ao brother: “Eu acho que você fica. Acho que sou eu mesma”, opinou.

Os dois ainda se questionaram sobre o dia da Eliminação e a sister falou: “Eu prefiro que seja hoje. Como o Tiago (Leifert) falou. Muito difícil ter uma virada de um dia para o outro“.

Arthur estava sozinho na academia olhando para os bonequinhos dos participantes no painel tático, quando falou: “Quero muito ficar aqui até o final do programa… Quero muito ficar até o último dia. Passei por tanta coisa aqui…“.

Gilberto foi para a área externa da casa chorar. O emparedado disse para ele mesmo: “Força, vai dar tudo certo… Quatro vezes no Paredão. Está tudo certo“. Ele enxugou as lágrimas e seguiu para a academia. No local, o doutorando em Economia chorou mais ainda. “Está bom. Está tudo certo”, continuou o pernambucano, que não parava de chorar.

Os brothers se reuniram na cozinha da Xepa para, finalmente, almoçarem o que Fiuk preparou para eles durante a tarde. Enquanto se serviam, inclusive da maionese que o ator e cantor fez, Juliette disse: “Delícia, Fiuk”. “Tudo que vem dele é uma delícia, não é Fiuk”, emendou Gilberto.

Pocah contava para Arthur que, antes da Eliminação de João Luiz, sonhou que tinha brigado com o brother. “Nunca te falei que brigava com o João na internet?“. Arthur escutou a amiga, que tentava fazer uma conexão do sonho com o momento em que estão vivendo no programa.

“A gente está ficando maluco aqui. A gente tem tanto medo de sair agora, que nessa altura do campeonato, fica doido…”, disse a Líder da semana.

Tem brother agoniado! 😬

Gilberto chegou no Quarto Cordel e disse que ia deixar tudo pronto para já poder “se libertar” antes de mais uma decisão do jogo. Os brothers não sabem exatamente quando será o dia da Eliminação. O pernambucano conversava com Fiuk quando disse como estava se sentindo.

“Estou nervoso, agoniado. Eu detesto… Esse é o pior sentimento do Paredão. Sentimento de ‘vou embora’. Aí depois você volta e é uma alegria enorme. Depois outro surto coletivo. Mas só de ter chegado na contagem regressiva de 10 dias não tem como sair triste…”, falou o doutorando em Economia.

Juliette e Viih Tube se preparavam no camarim, pois acreditam que hoje tem Eliminação no BBB21. A paraibana aproveitou o momento para contar como está se sentindo com o Paredão.

“Não estou com medo de alguém sair porque eu sei que ninguém vai morrer. Daqui a pouco a gente vai saber um do outro, mas estou emotiva demais. E quando eu fico emotiva demais, eu fico perdida…”, disse.

