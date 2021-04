Resumo BBB21 24/04: Brincadeiras, emoção pelo Paredão e mal-entendido entre sisters marcam madrugada de festa | FESTA ORGANNACT

Quanto menos dias faltam para a grande Final do BBB21 , mais os brothers vivem intensamente cada momento. Foi assim nesta madrugada de 24/04. Com tema de bichinhos, figurinos fofíssimos e uma sequência de músicas infantis, a Festa Organnact inspirou muitas brincadeiras entre os participantes, mas também teve uma treta que abalou o clima de tranquilidade. Além disso, tivemos emoções à flor da pele por conta do Paredão que definirá o TOP 6 do programa.

Cola aqui no resumo da #RedeBBB para saber tudo o que rolou!

1 de 1 Brothers brincam de corrida na Festa Organnact no BBB21 — Foto: Globo Brothers brincam de corrida na Festa Organnact no BBB21 — Foto: Globo

Brothers no parquinho 🎠

A empolgação dos brothers com a festa já começou pelo figurino: acessórios temáticos de bichinhos complementaram os looks, e Arthur não aguentou com tanta fofura.

“Muito festa de criança, isso aqui, cara. Muito bom, velho”.

Brothers se vestem de pets na Festa Organnact e Arthur diz: ‘Muito festa de criança’

Brothers se divertem ao som de Balão Mágico durante a Festa Organnact do BBB21

Brothers brincam de corrida na Festa Organnact no BBB21

Brothers brincam de estátua na Festa Organnact do BBB21

“Ô, Fiuk, eu não estou entendendo se isso é uma filosofada ou se isso é uma cantada. Dá pra dizer se é uma filosofada?”“.

“É uma mistura, Juliette”.

Juliette e Fiuk brincam em festa do BBB21

Enquanto os dois não se decidem, Gilberto aproveita cada oportunidade de ficar de chamego com seus amigos. O pernambucano comemorou os abraços que recebeu de Fiuk e Arthur.

“Brasil, estou muito feliz!“.

Gilberto é abraçado por brothers e vibra no BBB21: ‘Ai Brasil, estou muito feliz’

Aliás, os brothers da casa estavam em clima de puro afeto essa noite, como vocês podem ver.

Arthur brinca com Fiuk durante a Festa Organnact — Foto: Globo

Mesmo em clima de muita descontração, o Paredão nunca deixa de ser assunto – ainda mais na reta final. Gilberto, um dos emparedados, revelou a Camilla de Lucas que pretende fazer um pronunciamento antes da próxima eliminação.

“Como você falou, a gente está aqui por um propósito, não dá pra sair sem cumprir esse propósito“, explicou o brother.

Gilberto revela que quer fazer um discurso antes da próxima eliminação do BBB21

+ Juliette reflete com Fiuk sobre reta Final do BBB21: ‘Você foi para o Paredão com meus dois xodós’

Viih Tube também desabafou sobre sua estreia na berlinda ao longo da noite: primeiro em conversas com Arthur e, depois, caindo no choro e sendo consolada pelas sisters.

+ Viih Tube declara para Arthur em festa no BBB21: ‘Você foi a única pessoa que pediu para eu ficar’

+ Viih Tube justifica para Arthur Contragolpe no Paredão do BBB21: ‘Não te acho menos forte que o Fiuk’

Viih Tube declara para Arthur em festa: ‘Você foi a única pessoa que pediu para eu ficar’

Arthur comenta com Viih Tube sobre contragolpe dela no Paredão do BBB21

+ Viih Tube chora com receio de ser eliminada no Paredão do BBB21: ‘Quero ficar’

Viih Tube chora com medo de ser eliminada e é consolada por sisters

Enquanto a youtuber encara seu primeiro Paredão, outra sister previu sua estreia na berlinda. Camilla de Lucas relembrou sua trajetória no BBB em desabafo com dois brothers e opinou: “Acredito realmente que eu vá no domingo”.

Camilla de Lucas desabafa sobre sua trajetória no BBB21

Por outro lado, a influenciadora lembrou que foi a última a perder seus aliados no jogo.

Camilla de Lucas brinca com brothers sobre ‘perder aliados’ no BBB21

+ No BBB21, Gilberto faz pedido a Camilla de Lucas e sister declara: ‘Eu me surpreendi positivamente com o Fiuk que conheci aqui’

Poderia ser outra brincadeira, mas estava mais para treta mesmo. Um mal-entendido que envolveu Pocah, Camilla de Lucas e Juliette rendeu várias DRs por boa parte da madrugada. Tudo começou quando a cantora fez uma brincadeira sobre sua liderança e teve a impressão de que Camilla havia se incomodado.

“Eu não cheguei aqui pra afrontar ninguém, não. Eu cheguei porque eu sou Líder e tenho o direito de comemorar. Você acha que eu estou errada?“, Pocah desabafou com Juliette.

Pocah questiona comportamento de sister no BBB21: ‘Sou Líder e tenho direito de comemorar’

Em seguida, Pocah achou melhor confrontar Camilla diretamente para tirar a história a limpo. A influenciadora disse que tudo não passava de uma impressão errada e explicou o que realmente aconteceu.

Pocah tira satisfação com sister sobre o comportamento dela em festa do BBB21

Mas a história acabou rendendo mais por conta da interferência de Juliette. A cantora questionou a forma como a advogada e maquiadora presumiu uma fala de Camilla, e Juliette não gostou.

“A culpa é minha agora? Porque eu estou me sentindo como se eu fosse culpada”, rebateu Juliette.

“Eu gosto de você pra caramba, de verdade, mas não é o primeiro caso de uma coisa que fala que aconteceu e não é“, explicou Pocah.

Sisters conversam sobre mal entendido na festa do BBB21

Parece que tudo estava esclarecido, mas Juliette ainda foi desabafar com Gilberto.

“Sabe o que é isso amigo? Tem sentimento já, e acha que as coisas são sobre, porque não tinha nada a ver“.

Juliette explica para brother sobre treta com Pocah e Camilla de Lucas no BBB21

E terminamos nosso resumo com uma imagem da festa. Será que nossos brothers se divertiram, sim ou com certeza? 🙂

Brothers brincam com gelo seco na Festa Organnact — Foto: Globo

