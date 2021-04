Resumo BBB21 24/4: fechamento do Quarto Colorido e ação emocionante agitam manhã e início da tarde dos brothers | resumo

Para dar uma animada, teve uma ação superemocionante da C&A, com VTs do programa, roupinhas para usar nessa reta final e 7 mil reais em compras. Vida boa!

+++ Vídeos BBB21: confira o resumo do que aconteceu na manhã e no início da tarde do dia 24/4

Bateu a curiosidade? A gente conta tudo! Vem de resumo com a #RedeBBB e saiba o que aconteceu na manhã e no início da tarde deste sábado, 24/4.

Brothers do BBB21 arrumam as malas para deixar o Quarto Colorido

E rolou uma ação já muito aguardada pelos brothers: mais presentinhos da C&A! Assim que chegaram ao segundo andar da casa, a Líder da semana, Pocah, leu as informações sobre o evento. Spoiler: tem gente que está com o cartão C&A carregadíssimo!

“A C&A teve o prazer de estar com vocês desde o início trazendo looks que são a sua cara e agora que tal pensar no que vocês vão vestir nesta resta final? Fiquem à vontade para experimentar e escolher cinco peças novas. Além disso, tem mais uma surpresa: cada um de vocês vai ganhar 7 mil reais em looks C&A para continuar arrasando no estilo em qualquer lugar!“.